MJÖRNBERG: Magin är bruten – nu kan allt hända

De tio slutspelslagen är sedan länge klara, men det finns ändå oerhört mycket att spela om i de sista omgångarna för topplagen i den södra serien som mer och mer börjar växla upp för slutspel.

Samtidigt ser de tio slutspelslagen i norr också synnerligen klara ut.



Ett tag såg det ut som att Tingsryd inte kunde förlora. Som om laget alltid på ett eller annat sätt hittade vägar att tråckla sig ur de mest kniviga lägen. Men efter poäng i 23 raka matcher åkte laget slutligen på en förlust (1-3) borta mot Vita Hästen i fredags och i söndagens viktiga hemmamöte med Visby/Roma svajade verkligheten igen.



Det var absolut inte så att Tingsryd gjorde någon dålig match i Norrköping och man gjorde rätt för lönechecken även idag. Men i ärlighetens namn ska hemmalaget vara glada över att det blev två poäng (4-3 efter straffar) mot Visby/Roma. Tingsryd skickade fram Tim Dackell, Vincent Sandberg och Adam Bäckstrand som samtliga sköt lysande straffar, men sett till matchen som helhet var det faktiskt gästerna som imponerade mest. De spelade lite mer vuxet, lite mer kraftfullt.



Man skulle nog kunna säga att magin är bruten. Att Tingsryd i sitt tuffa avslutningsschema får komma till insikterna att man är långt ifrån oslagbara och att de andra topplagen kommer att växla upp. Förmodligen ganska bra erfarenheter att ha med sig in i vad som ser ut att kunna bli ett extremt ovisst slutspel.



Smålänningarna sitter fortfarande i en gynnsam position för att vinna serien, men på onsdag väntar ett stekhett rivalmöte med Karlskrona som betyder oerhört mycket i toppen av tabellen. Där kommer tigrarna verkligen att få bekänna färg.

