MJÖRNBERG: Lånen visade vägen för sargade krisklubben

Efter åtta raka förluster lyckades Väsby besegra ett oerhört blekt Surahammar med 4-0 hemma i Renew Arena. Då var det en lånekedja från division 2 som öppnade målskyttet och en lånekeeper som höll nollan. Det säger ganska mycket om klubben just nu.



Det säger väldigt mycket om tillståndet i klubben att Väsby kastade in en hel kedja från division 2-gänget Nacka i kvällens match och att det var den som visade vägen till seger mot Surahammar.



De av skador, ekonomi och kaos sargade stockholmarna har hittat vägar att förlora även matcher där de spelat ganska skaplig hockey den senaste tiden och det har sina förklaringar.



De få spetsspelare man har att skicka ut på isen (ni vet Filip Barklund, Nicklas Nousiainen och Pontus Karlsson) har matchats så hårt att de har kroknat och i deras ställe finns helt enkelt inte materialet att leverera. Då är det fult naturligt att goda insatser mynnat ut i uddamålsförluster när allt ska summeras.



Därför var det nog inte en helt dum grej att låna in Filip Lekbrant, Hugo Fritzell och Christoffer Jona (som var den som pangade in 1-0 och satte tonen för hela matchen) från Nacka för att i alla fall en match skaffa lite bredd i truppen. Det är tre spelare som pryglat in poäng i tvåan och som så klart förmodligen inte skulle vara några galjonsfigurer i Hockeyettan över tid, men som spelade på intensiv inspiration ikväll.

