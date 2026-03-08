MJÖRNBERG: Lämnar säsongen med flaggan i topp

Mjölby lämnar slutspelet med flaggan i topp efter 0-1 idag och 1-2 i matcher mot Hanviken. Det motsatta måste sägas om Mariestad som straffade ut sig själva och gör snudd på fiasko efter 3-4 i sudden och 1-2 i matcher mot Borås.



Hanviken äntrade isen inför den avgörande åttondelsfinalen till ett tifo av flaggor. Mjölby lämnade säsongen med flaggan i topp.



Så skulle man väl kunna sammanfatta saken efter 1-0 till hemmalaget i Tyresö ishall.



Efter gårdagens misslyckade försök till destruktiv kontroll var det ett betydligt mycket modigare Mjölby som kom ut till dagens match. Ett lag som ville försöka driva lite mer spel, som hade större tuppkam och var mer närvarande på isen.



Man gav det man hade, men föll tillslut knappt mot en lite mer spelskicklig motståndare. Det är bara att lyfta på hatten för insatsen.



Något som gäller hela säsongen. Mjölby må ryka efter tre matcher i åttondelsfinalen mot Hanviken, men de här matcherna (varav två insatser får betraktas som riktigt bra) var bara en bonus. Den lilla klubben hade redan gjort sin stora bedrift. Nämligen att ta sig till slutspel.

