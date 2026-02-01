MJÖRNBERG: Kan man köpa sig upp (utan att sälja sin själ)?

Vid en i största allmänhet ganska lugn deadline var det några riktigt stora prestigevärvningar som gjorde det stora avtrycket. Frågan som kommer bli besvarad under våren är nu, kan man köpa sig till framgång?



”LHC betyder allt för mig. Jag har varit här i hallen sedan jag var två. Jag har stått på ståplats och följt laget. Jag har varit med. LHC är mitt hem och det är här jag har mitt hjärta”.



Så sa Vita Hästens dundertunga deadline-förstärkning Mattias Bäckman i en intervju här på Hockeysverige i maj 2018.



Nu ska han spela stadsrivalens flaggskepp upp i Hockeyallsvenskan efter att Hockeyettan-klubben enligt uppgifter lyckats övertyga honom med ett ”offer you can’t refuse” i konkurrens med klubbar på betydligt högre nivå.



På många sätt är Bäckman-värvningen den direkta motsatsen till Marcus Eriksson-värvningen som klubben gjorde någon dag tidigare. I det fallet en firad trotjänare med Vita Hästen i blodet som vänder hem för att sluta en cirkel trots att han är överkvalificerad för nivån. I jämförelse då med en spelare vars hjärta finns hos värsta rivalen och som kommer för pengarna.



Det är nästan lite ironiskt att man i Norrköping, där många genom åren byggt en identitet på att avsky grannkommunen, nu sätter sitt hopp till en backbjässe med hjärtat i blått.



Att Vita Hästen-fansen ställer sig bakom en sådan värvning är faktiskt rätt så märkligt.





