MJÖRNBERG: Hockeyettans fräsigaste gubbar 25/26

Det börjar dra ihop sig till en ny säsong och är således dags för en kär tradition. I utvecklingsligan Hockeyettan är det dags att rikta spotlighten mot de fräsigaste gubbarna.



För det är ju så att i en utvecklingsliga som Hockeyettan där merparten av spelarna är unga vuxna med siktet inställt på högre nivå är det inget annat än imponerande med det lite äldre gardet som orkar hänga i. De behövs verkligen för att ge uppkomlingarna något att luta sig emot.



Säsongen som gick var ganska skral ur just gubbsynvinkel. När jag gjorde listan inför säsongen den gången var det bara fem spelare som kvalade in. Av dessa är det bara en enda som är kvar i ligan när Hockeyettan drar igång den här hösten. Alexander Bergström och Daniel ”Trucken” Karlsson Thörnros har pensionerat sig, Konstantin Barulin har lämnat Borås och svensk hockey medan Björn Jonason förvisso pratar om att han ska fortsätta spela, men i Hockeyettan-sammanhang just nu mest fokuserar på att vara sportchef i Huddinge.



Trots detta är det fler gubbar i ligan den här hösten. I skrivande stund kvalar nio spelare in till den fashionabla listan.



Så vad krävs för att klassas som ”gubbe”?



Jo, traditionsenligt ska man ha fyllt 34 år senast det datum listan publiceras. Det var där jag drog gubbgränsen för en herrans massa år sedan när den första listan publicerades och det är där jag fortsätter dra den. Traditioner ska följas slaviskt.



Men nå väl, hur ser gubbgalleriet ut i Hockeyettan den här hösten?



Jo, så här…



9. Robin Klaar, målvakt, 36, Norrtälje

Tanken är så klart att det är ungtupparna Anton Danell och Hugo Storåkers som ska göra upp om speltiden hos nykomlingen Norrtälje, men 36-årige Klaar finns där i någon lite oklar backup-roll. Ifjol spelade han sex matcher för klubben i division 2 och under försäsongen har han funnits ombytt som båsöppnare vid några tillfällen. Det vore häftigt om klubben släpper in honom i spel någon gång under säsongen, det skulle nämligen innebära Hockeyettan-debut för veteranen.



8. Shane Heffernan, forward, 37, Surahammar

Den kanadensiska hockeyvagabonden som fyller 38 strax innan seriestart skulle egentligen ha bytt om för KB65 den här säsongen, men blev tvungen att tänka om när klubben berövades sin elitlicens. Nu blir det istället Surahammar som blir hans tredje Hockeyettan-klubb (efter Alvesta och Kalix) och där förväntas Heffernan bidra som bredd med sin rutin. Han är en spelare som de senaste åren visat att han kan vara nyttig på nivån utan att vara någon större stjärna och på så sätt fyller han en stor funktion i Hockeyettan.

