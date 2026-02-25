MJÖRNBERG: Han sänkte stora rivalen

För andra gången den här säsongen hittade Karlskrona ett sätt att besegra Tingsryd (4-1) och håller därmed liv i kampen om seriesegern. En kamp där Vita Hästen tappar mark efter att ha blivit utskåpade hemma mot charmerande smygaren Tranås (2-5).

Samtidigt är det avgjort vid alla streck i den norra serien.



När Karlskrona i höstas for till Tingsryd och besegrade lokalrivalen med tydliga 4-2 i Dackehallen briljerade man med ett sylvasst powerplay och en fart som hemmalaget inte kunde hantera. När det ikväll på nytt blev seger över antagonisten var det en stekhet målvakt och…ja, kort och gott en stekhet målvakt som blev den avgörande faktorn.



Utan Hampus Hedman och hans briljanta målvaktsspel hade det inte blivit 4-1 till Karlskrona ikväll.



För det vore synd att påstå att hemmalaget var det bästa laget på banan. Man gjorde sin grej med rappa omställningar på ett bra sätt och såg till att få utdelning på det man skapade, men det var Tingsryd som sett till helheten hade lättare för att skapa långa anfall och bitvis tryckte på riktigt hårt mot KHK-kassen.



Men hemmalaget sorterade bra i egen zon, stod för en gedigen försvarsinsats matchen igenom och hade framförallt en väldigt bra målvakt. Hedman gjorde några sådana där overkliga räddningar där gästerna redan hade räknat in mål, men framförallt spred han ett lugn. Han tog allt han skulle ta, släppte inte ifrån sig några enkla returer och såg ut som den där väggen Karlskrona trodde sig ha värvat men som han inte spelade som i höstas. Det måste vara en fantastiskt bra känsla för laget att lagom till slutspelet ska till att starta ha en målvakt som gör sådana insatser.

