MJÖRNBERG: God jul i (rim)stugorna 2025

God jul Sveriges bästa läsare. Nu är det jul igen. Vrid upp volymen på jullåtarna, tugga knäcken ur tandrötterna, ta hand om alla nära och kära, känn julfriden sänka sig över nejden och ta för allt i världen ingenting på för blodigt allvar. Det har blivit dags för årets julrim.



Det kommer så klart inte som någon surpris

Att det nu blir julrim i repris

Det är ju så denna afton ska firas in

Djupsinnigheter om Hockeyettan for the win



Fyra serier blev till två

Och lunken blev tyvärr rätt grå

Men låt oss inte gråta över mjölken spilld

Slutspelsvåren kan ju bli rätt vild

När agnar sållas i från vete och topplag kliver fram

Då slår det gnistor ifrån denna lilla damm



Välkomna till denna jul

Lås oss nu andas och ha kul



Det blir en säsong av märklig sort

När seriespelet bara är transport

För Hudiksvall ligger målet i matchen den sista

Om de kommer lyckas den här gången kan ju de lärda tvista

Men skulle de ännu en gång på mållinjen snubbla

Då är det många som kommer bli tvungna att verkligen grubbla

Hockeyettans förmodligen hetaste boss

Har inför julen shoppat loss

Förstärkningen med poängsprutan Grundström imponerar

Lindlöven menar allvar när de mot toppen promenerar



Om de hade kunnat välja

Så hade Ö-vik inte velat sälja

Men platsen i näringskedjan är vad den är

Nu får de finna sig i att Grundström spelar där

När skadelistan blev för lång

Stämde klubben upp i tiggarsång

Utan justerade toppspelare är truppen en skärva

Nu vill Sundsvall ha fansens hjälp att värva

Har man en tränare med meriter från Tre Kronor

Då är träningarna mer än lek bland konor

Mikael Wikstrands Forshaga vill potentialen maxa

Och klubben upp i den absoluta toppen baxa

Men har man spetsen för att lyckas?

Du får inga pjäser under våren ryckas



Som från ingenstans

Bjöd Borlänge upp till yster daladans

Med ungdomlig entusiasm, lir och spex

Nådde laget under hösten en position topp sex



Slaget om Runn är mer än bara kriget om en sjö

Det är en derbykulle där Falu IF skulle kunna dö

I mellandagarna viktigare än på lång, lång tid

När lagen i Dalarna från varandra är på glid

Det är dags att på rivalen sätta krokben hårt

Att hamna för mycket på efterkälken blir för svårt

Det känns faktiskt ganska sjukt

Att beskriva Boden som mjukt

Men det är ett faktum att klubben sadlat om

Det är inte längre vi och dom

Nu ska snarare spelskickligheten leda upp i topp

Men utan det burdusa kan det faktiskt helt ta stopp

Strömsbro har varit nere i tvåan och vänt

Men är tillbaka i ettan som om ingenting hänt

Samma förutsättningar och samma trupp

Det var inte konstigt att de gick raka vägen upp

De brukar ha fler transatlanter i sin mix

Långt upp i norr där i Kalix

Men i år har de försökt med svenskar och dess sticks

Som visat upp ett och annat tekniskt trix

Det kvittar om motståndarna har världens offensiva hot

För mellan stolparna har Surahammar Jonas Eneroth

Keepern har varit snudd på infernaliskt vass

Är den i gänget som håller allra högsta klass

I klubben tar man det nog ganska lugnt

Det kan ju ta sin tid när man satsar ungt

Till våren måste Piteå dock visa mera spets

Om det inte kring slutspelsstrecket ska bi en jäkla hets

Man får väl ändå säga att det är ganska vasst

Att ha en spelande sportchef på snart 50 bast

Men manfallet i Sollentuna är till visst trubbel

Till våren ska ju bossen inte spela match utan fira med bubbel

Sportchefen är en influencer på skärm

Och på isen uppträdde laget som en svärm

Norrtälje tog Hockeyettan med storm och chock

När de dundrade ut ur sina startblock

En nykomling med kraft och publik

Vilket i Stockholmshockeyn faktiskt göra klubben lite unik

Supportrarnas spelare stack när han fick vittring

Det skulle kunna vara en källa till förbittring

Som en av få som verkligen kunnat leverera

Var det så klart tungt att se Ludvig Warg till Troja marschera

Om Kiruna IF säger det tyvärr en hel del

Att släppa sina nyckelspelare blir bara fel

Kommer en så kommer flera

Om detta kan vi nu sluta dividera

Efter år av grått och en resultatrad så dyster

Radade Enköping upp en yra av segrar så yster

Klarar nu truppen att framgång hantera

Då kan vi nog konstatera att det kommer mera

Det var Brödernas som gav upp och knappast någon shejk

Men när pengarna inte dök upp gick spelarna ut i strejk

Efter det kom helt plötsligt en konkurs

Inte konstigt att många omkring Väsby ropa usch

Nu är det faktiskt så att det bränns

För nästa vår får klubben sin licens?

När man hämtar förstärkning ifrån division fyra

Då är de goda råden verkligen dyra

Men sett till förutsättningar så kassa

Har Wings under hösten varit oväntat vassa

Med en trupp att likna vid ett plockepinn

Har man oväntat ofta levt upp till målsättningen vinn

Det nya spelet skulle vara kul

Men Vallentuna ligger näst sist till jul

Det var ett kamikazeprojekt av udda sort

Att den defensiva kontrollen kasta bort

Men intentionen var god och värd att bejaka

I det kortsiktiga perspektivet kan man resultaten försaka

Det är inte konstigt att laget ligger sist

Men till våren kan de ettanstatusen ha mist

Clemensnäs har blivit offer för seriesystemet nytt

Som för det minsta knappast är skräddarsytt

Att Himmelstalundshallen fylls av gnägg

Är lika traditionsenligt som tomtens skägg

Vita Hästen tillbaka i Hockeyettan är något visst

Klubbens framfart var ju ganska färgstark sist

Men minnena från förr har inte börjat vittra

Fansen vet hur känslorna snabbt kan bli bittra

Risken finns att det i nederlag kan sluta

När segersirenen från Blekinge börjar tuta

Det är knappt så att man tror att det är sant

Men Karlskrona ska landa sig en transatlant

En härlig flört med svunna tider

När klubben lutade sig mot NHL-erfarna individer

Kan det då räcka lika långt i vår?

Att fansen har fått hybris, det är något man förstår

Många kom tillbaka till Tranås som stukade

Men under hösten har de presterat som de brukade

Revanschspelarna har klivit fram som nyckelpersoner

För att klubben ska kunna upprätthålla sina traditioner

Vartannat år ska de ju nämligen vara bra

Det är viktigt att hålla sig till manus var det någon som sa

I ett manskap fyllt av massa offensiva spetsar

Tränare Nylund defensiva tankar etsar

Om filosofi och spelarmaterial tillslut går i takt

Då Borås i ettan kan bli en riktigt stor makt

I år är sista trallen

På den där sången om knallen…

…i Dackehallen

Vid institutionens sida en ny arena ska upp

Kanske kanske kan även Tingsryd nå så långt med sin nya trupp

I Mjölby fick man äntligen skrika tjohooo

När laget började vinna under BTO

Från Vimmerby kom coachen tillbaka

För att vägen mot toppen utstaka

Att ha pucken är inte någon prioritet

Hur hockeyn ska spelas är något man i Halmstad vet

På kontring man ystert vill skrinna

Det är sättet på vilket man lärt sig att vinna

Back to basics har varit lagets melodi

Det hårda arbetet är gängets tydliga filosofi

Långt därute på en vindpinad ö

I det östra havet kallat sjö

Där en storstilad satsning skulle göras

Men det mest till sjukhuset har fått köras

Skadeläget har gjort förutsättningarna kass

Visby/Roma har knappt fått visa att truppen är rätt vass

Man skulle kunna tro att hockey är en lek

När man ser på Alex Ek

Från Hanviken flydde hans kamrat sitt land

Men det gav uppenbarligen bara än mer blodad tand

Med sina 16 kassar är han i ettan bäst

En målskytt blir uppenbarligen alltid vid sin läst



Sin hemvändande tränare fansen kramar

För att han kommer till Mariestad för att sätta ramar

Men frågan är om trupp och coach synkar väl

Att hysa vissa bryderier har sina skäl

Spelet har onekligen svajat under hösten

Till våren är det dags att skjuta fram brösten



Det brukar vara den häftiga moralen

Som är framgångsfaktorn för HC Dalen

Men under hösten inte ens Jesper Thörnberg kunde hjälpa

Att motståndare på vanligt vis stjälpa

Laget måste hitta en betydligt jämnare nivå

Om Dalen till slutspel på något sätt ska kunna nå

Det skulle gå undan och vara kul

Men Mörrum har knappt gjort någon glad fram till jul

Det unga manskapet har inte hittat formen

Mot de bättre lagen blivit fångna mitt i stormen



Om någon bara ger mig chansen

Tänkte tränaren som ville sola sig i glansen

Och inte behövde han bli särskilt lack

När Grästorp gav sin chans till Emil Bihorac

Det har blivit mer och mer bra

När alla parter fått vad de vill ha

De kan inte kallas annat än naiva

När de sin division2-trupp upp i ettan skulle driva

Men Kungälv har lyckats över vad man kunde tro

När de tagit poäng och skaffat lugn och ro

En nykomling som verkligen har charmat

Efter att över en ettanplats sig förbarmat

Visst har han svarat för en och annan kasse

Den där forwarden som kallas ”Wasse”

Men nu är frågan om han blir kvar

I Huddinges förvar

När han lämnar får man köra med vad man har

Och kanske fokusera mer på sitt försvar

När spelarna andades sin åsikt i en pust

Du blev det slutet för tränare Mats Lusth

Utvecklingen i Tyringe ska nu skötas av någon annan

Sportchef Arvidsson har visat att han kan han

Man blir inte rik

Av att spela i Västervik

Sportchef Öhman fick göra omtag

Skrapa i ihop vad som fanns för att bygga ett lag

Det är verkligheten efter den ekonomiska smällen

Än har det inte lyft i tabellen



De tycks ha velat värva rubb och stubb

När Järfälla blivit till Enköpings farmarklubb

Men veteranerna har visat vägen till poäng

Trots att det i grunden är ett ganska avdankat gäng

Många tackade nej, men inte Grums

De tackade ja till platsen bums

I ettan har man spelat med det man har

Och tvingats ligga på försvar

Ändå finns möjligheten fortsatt där

Att hålla sig kvar i ligan där man är

Sportchefen måste ha blivit riktigt tvär

Hans lag skulle ju byggas av karaktär

Men det verkar truppen inte veta vad det är

Tyvär….

Gänget i Nyköping har nu ändå ett val

Rycka upp sig eller tvingas spela kval



Nu har vi kommit till ett slut

Det är dags att skjuta salut

I mellandagarna är det dags på nytt

Då blir tonläget som förbytt



God jul!