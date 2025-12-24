MJÖRNBERG: God jul i (rim)stugorna 2025
God jul Sveriges bästa läsare. Nu är det jul igen. Vrid upp volymen på jullåtarna, tugga knäcken ur tandrötterna, ta hand om alla nära och kära, känn julfriden sänka sig över nejden och ta för allt i världen ingenting på för blodigt allvar. Det har blivit dags för årets julrim.
Det kommer så klart inte som någon surpris
Att det nu blir julrim i repris
Det är ju så denna afton ska firas in
Djupsinnigheter om Hockeyettan for the win
Fyra serier blev till två
Och lunken blev tyvärr rätt grå
Men låt oss inte gråta över mjölken spilld
Slutspelsvåren kan ju bli rätt vild
När agnar sållas i från vete och topplag kliver fram
Då slår det gnistor ifrån denna lilla damm
Välkomna till denna jul
Lås oss nu andas och ha kul
Det blir en säsong av märklig sort
När seriespelet bara är transport
För Hudiksvall ligger målet i matchen den sista
Om de kommer lyckas den här gången kan ju de lärda tvista
Men skulle de ännu en gång på mållinjen snubbla
Då är det många som kommer bli tvungna att verkligen grubbla
Hockeyettans förmodligen hetaste boss
Har inför julen shoppat loss
Förstärkningen med poängsprutan Grundström imponerar
Lindlöven menar allvar när de mot toppen promenerar
Om de hade kunnat välja
Så hade Ö-vik inte velat sälja
Men platsen i näringskedjan är vad den är
Nu får de finna sig i att Grundström spelar där
När skadelistan blev för lång
Stämde klubben upp i tiggarsång
Utan justerade toppspelare är truppen en skärva
Nu vill Sundsvall ha fansens hjälp att värva
Har man en tränare med meriter från Tre Kronor
Då är träningarna mer än lek bland konor
Mikael Wikstrands Forshaga vill potentialen maxa
Och klubben upp i den absoluta toppen baxa
Men har man spetsen för att lyckas?
Du får inga pjäser under våren ryckas
Som från ingenstans
Bjöd Borlänge upp till yster daladans
Med ungdomlig entusiasm, lir och spex
Nådde laget under hösten en position topp sex
Slaget om Runn är mer än bara kriget om en sjö
Det är en derbykulle där Falu IF skulle kunna dö
I mellandagarna viktigare än på lång, lång tid
När lagen i Dalarna från varandra är på glid
Det är dags att på rivalen sätta krokben hårt
Att hamna för mycket på efterkälken blir för svårt
Det känns faktiskt ganska sjukt
Att beskriva Boden som mjukt
Men det är ett faktum att klubben sadlat om
Det är inte längre vi och dom
Nu ska snarare spelskickligheten leda upp i topp
Men utan det burdusa kan det faktiskt helt ta stopp
Strömsbro har varit nere i tvåan och vänt
Men är tillbaka i ettan som om ingenting hänt
Samma förutsättningar och samma trupp
Det var inte konstigt att de gick raka vägen upp
De brukar ha fler transatlanter i sin mix
Långt upp i norr där i Kalix
Men i år har de försökt med svenskar och dess sticks
Som visat upp ett och annat tekniskt trix
Det kvittar om motståndarna har världens offensiva hot
För mellan stolparna har Surahammar Jonas Eneroth
Keepern har varit snudd på infernaliskt vass
Är den i gänget som håller allra högsta klass
I klubben tar man det nog ganska lugnt
Det kan ju ta sin tid när man satsar ungt
Till våren måste Piteå dock visa mera spets
Om det inte kring slutspelsstrecket ska bi en jäkla hets
Man får väl ändå säga att det är ganska vasst
Att ha en spelande sportchef på snart 50 bast
Men manfallet i Sollentuna är till visst trubbel
Till våren ska ju bossen inte spela match utan fira med bubbel
Sportchefen är en influencer på skärm
Och på isen uppträdde laget som en svärm
Norrtälje tog Hockeyettan med storm och chock
När de dundrade ut ur sina startblock
En nykomling med kraft och publik
Vilket i Stockholmshockeyn faktiskt göra klubben lite unik
Supportrarnas spelare stack när han fick vittring
Det skulle kunna vara en källa till förbittring
Som en av få som verkligen kunnat leverera
Var det så klart tungt att se Ludvig Warg till Troja marschera
Om Kiruna IF säger det tyvärr en hel del
Att släppa sina nyckelspelare blir bara fel
Kommer en så kommer flera
Om detta kan vi nu sluta dividera
Efter år av grått och en resultatrad så dyster
Radade Enköping upp en yra av segrar så yster
Klarar nu truppen att framgång hantera
Då kan vi nog konstatera att det kommer mera
Det var Brödernas som gav upp och knappast någon shejk
Men när pengarna inte dök upp gick spelarna ut i strejk
Efter det kom helt plötsligt en konkurs
Inte konstigt att många omkring Väsby ropa usch
Nu är det faktiskt så att det bränns
För nästa vår får klubben sin licens?
När man hämtar förstärkning ifrån division fyra
Då är de goda råden verkligen dyra
Men sett till förutsättningar så kassa
Har Wings under hösten varit oväntat vassa
Med en trupp att likna vid ett plockepinn
Har man oväntat ofta levt upp till målsättningen vinn
Det nya spelet skulle vara kul
Men Vallentuna ligger näst sist till jul
Det var ett kamikazeprojekt av udda sort
Att den defensiva kontrollen kasta bort
Men intentionen var god och värd att bejaka
I det kortsiktiga perspektivet kan man resultaten försaka
Det är inte konstigt att laget ligger sist
Men till våren kan de ettanstatusen ha mist
Clemensnäs har blivit offer för seriesystemet nytt
Som för det minsta knappast är skräddarsytt
Att Himmelstalundshallen fylls av gnägg
Är lika traditionsenligt som tomtens skägg
Vita Hästen tillbaka i Hockeyettan är något visst
Klubbens framfart var ju ganska färgstark sist
Men minnena från förr har inte börjat vittra
Fansen vet hur känslorna snabbt kan bli bittra
Risken finns att det i nederlag kan sluta
När segersirenen från Blekinge börjar tuta
Det är knappt så att man tror att det är sant
Men Karlskrona ska landa sig en transatlant
En härlig flört med svunna tider
När klubben lutade sig mot NHL-erfarna individer
Kan det då räcka lika långt i vår?
Att fansen har fått hybris, det är något man förstår
Många kom tillbaka till Tranås som stukade
Men under hösten har de presterat som de brukade
Revanschspelarna har klivit fram som nyckelpersoner
För att klubben ska kunna upprätthålla sina traditioner
Vartannat år ska de ju nämligen vara bra
Det är viktigt att hålla sig till manus var det någon som sa
I ett manskap fyllt av massa offensiva spetsar
Tränare Nylund defensiva tankar etsar
Om filosofi och spelarmaterial tillslut går i takt
Då Borås i ettan kan bli en riktigt stor makt
I år är sista trallen
På den där sången om knallen…
…i Dackehallen
Vid institutionens sida en ny arena ska upp
Kanske kanske kan även Tingsryd nå så långt med sin nya trupp
I Mjölby fick man äntligen skrika tjohooo
När laget började vinna under BTO
Från Vimmerby kom coachen tillbaka
För att vägen mot toppen utstaka
Att ha pucken är inte någon prioritet
Hur hockeyn ska spelas är något man i Halmstad vet
På kontring man ystert vill skrinna
Det är sättet på vilket man lärt sig att vinna
Back to basics har varit lagets melodi
Det hårda arbetet är gängets tydliga filosofi
Långt därute på en vindpinad ö
I det östra havet kallat sjö
Där en storstilad satsning skulle göras
Men det mest till sjukhuset har fått köras
Skadeläget har gjort förutsättningarna kass
Visby/Roma har knappt fått visa att truppen är rätt vass
Man skulle kunna tro att hockey är en lek
När man ser på Alex Ek
Från Hanviken flydde hans kamrat sitt land
Men det gav uppenbarligen bara än mer blodad tand
Med sina 16 kassar är han i ettan bäst
En målskytt blir uppenbarligen alltid vid sin läst
Sin hemvändande tränare fansen kramar
För att han kommer till Mariestad för att sätta ramar
Men frågan är om trupp och coach synkar väl
Att hysa vissa bryderier har sina skäl
Spelet har onekligen svajat under hösten
Till våren är det dags att skjuta fram brösten
Det brukar vara den häftiga moralen
Som är framgångsfaktorn för HC Dalen
Men under hösten inte ens Jesper Thörnberg kunde hjälpa
Att motståndare på vanligt vis stjälpa
Laget måste hitta en betydligt jämnare nivå
Om Dalen till slutspel på något sätt ska kunna nå
Det skulle gå undan och vara kul
Men Mörrum har knappt gjort någon glad fram till jul
Det unga manskapet har inte hittat formen
Mot de bättre lagen blivit fångna mitt i stormen
Om någon bara ger mig chansen
Tänkte tränaren som ville sola sig i glansen
Och inte behövde han bli särskilt lack
När Grästorp gav sin chans till Emil Bihorac
Det har blivit mer och mer bra
När alla parter fått vad de vill ha
De kan inte kallas annat än naiva
När de sin division2-trupp upp i ettan skulle driva
Men Kungälv har lyckats över vad man kunde tro
När de tagit poäng och skaffat lugn och ro
En nykomling som verkligen har charmat
Efter att över en ettanplats sig förbarmat
Visst har han svarat för en och annan kasse
Den där forwarden som kallas ”Wasse”
Men nu är frågan om han blir kvar
I Huddinges förvar
När han lämnar får man köra med vad man har
Och kanske fokusera mer på sitt försvar
När spelarna andades sin åsikt i en pust
Du blev det slutet för tränare Mats Lusth
Utvecklingen i Tyringe ska nu skötas av någon annan
Sportchef Arvidsson har visat att han kan han
Man blir inte rik
Av att spela i Västervik
Sportchef Öhman fick göra omtag
Skrapa i ihop vad som fanns för att bygga ett lag
Det är verkligheten efter den ekonomiska smällen
Än har det inte lyft i tabellen
De tycks ha velat värva rubb och stubb
När Järfälla blivit till Enköpings farmarklubb
Men veteranerna har visat vägen till poäng
Trots att det i grunden är ett ganska avdankat gäng
Många tackade nej, men inte Grums
De tackade ja till platsen bums
I ettan har man spelat med det man har
Och tvingats ligga på försvar
Ändå finns möjligheten fortsatt där
Att hålla sig kvar i ligan där man är
Sportchefen måste ha blivit riktigt tvär
Hans lag skulle ju byggas av karaktär
Men det verkar truppen inte veta vad det är
Tyvär….
Gänget i Nyköping har nu ändå ett val
Rycka upp sig eller tvingas spela kval
Nu har vi kommit till ett slut
Det är dags att skjuta salut
I mellandagarna är det dags på nytt
Då blir tonläget som förbytt
God jul!
