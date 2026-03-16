MJÖRNBERG: Gnuggade sig vidare med slutspelets starkaste insats

Det är semifinalklart i det södra slutspelet. Ingen match går till fem matcher efter att lagen i förarsätet lyckats avgöra ikväll. Karlskrona ordnade 3-1 i matcher via 3-1 borta mot Borås och svarade för sin förmodligen bästa insats så här långt i slutspelet.



Ett tydligt tecken på att man är ett topplag brukar vara förmågan att alltid studsa upp igen efter en sämre insats. Att väldigt sällan göra flera svaga matcher i följd.



Det har varit ett signum för Karlskrona större delen av säsongen och det var det igen när det behövdes som mest i slutspelet. För efter en ganska tam insats i 0-5-förlusten i Borås igår kom seriesegraren ut och gjorde sin förmodligen bästa slutspelsmatch hittills för att avgöra matchserien idag.



Inte för att det var någon direkt flashig insats eller offensivt fulländat spel, men kraftfullheten och beslutsamheten Karlskrona visade upp idag imponerade och fick Borås på fall.

