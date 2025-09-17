MJÖRNBERG: Glädje och oro – dubbla känslor inför pilotsäsongen

Säsongen 25/26 kommer med ett nytt serieupplägg i Hockeyettan och det skapar känslor. Det bubblar en glädje och gror en påtaglig oro ute i klubbarna inför vad som knappast kan kallas för något annat än en pilotsäsong.



Det väntar en ny verklighet i höst när Hockeyettan äntligen släpper pucken för en ny säsong. Ett nytt serieupplägg innebär nya utmaningar och det är en vankelmodig samling klubbledare som samlar kraft inför det oväntade som väntar.



Fyra grundserier med ganska lokal indelning har blivit till två 20-lagsserier. Allettor och vårserier är skrotade, 38 omgångars maraton är på plats. Det är det faktum klubbarna står inför när säsongen drar igång. För vissa blir det billigare, för andra blir det påtagligt dyrare, för samtliga blir det sportsligt väldigt utmanande.



På många sätt kan vi betrakta 25/26 som en pilotsäsong. Det är svårt att säga på förhand om det kommer flyga eller krascha. Klubbarna kommer behöva anpassa sig och även om seriestrukturen är given på förhand är det omöjligt att säga var allt kommer landa rent ekonomiskt.



Jag har under de senaste veckorna ringt runt och språkat med representanter från samtliga 40 klubbar i Hockeyettan och det är en ytterst ambivalent bild som tecknas av känslorna inför det nya serieupplägget. Man måste helt uppenbart kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt för att kunna vara nyanserad i den här frågan.



För det är en samling klubbledare som ganska unisont (i alla fall för att vara den väldigt splittrade Hockeyettan) uttrycker en stor glädje och en påfallande stor oro inför det som nu väntar.



Rent sportsligt är nästan alla överens. Att byta det spretiga och för många ganska svårbegripliga systemet med höstserier och Allettor mot en rak serie är en bra sak. Publiken kommer begripa upplägget, alla matcher betyder någonting, poängen man tar på hösten är lika mycket värda som de som dimper in på kontot under våren och det blir framförallt roligt att möta lite nya lag istället för att nöta på samma gamla motståndare om och om och om igen. Det finns en påtaglig optimism bland klubbledarna när det där kommer på tal. På papperet är den ”nya Hockeyettan” en förväntad succé.



Men så har vi ju det där med baksidan. Med ekonomin. Där är tankarna betydligt mer dystra.



Efter att det gått ut interna direktiv om att inte vara allt för hårda i tonen mot vad som sker i ligan i mediala sammanhang är det flera av de vanligtvis ganska frispråkiga ledarna som håller igen. Men andemeningen går inte att missa. Det finns en stor och utbredd oro för att allt ska kapsejsa och haverera fullständigt.



Lika entusiastiska som klubbarna är över den sportsliga utmaningen, lika bekymrade är de över hur det hela ska gå ihop. Vissa oroar sig för sin egen del och det reella hotet att allt faktiskt skulle kunna braka samman under säsongens gång. Andra över vad som händer med serien om lag skulle behöva dra sig ur halvvägs och det är ett flertal som tydligt slår fast att det garanterat kommer bli så att klubbar väljer att tacka för sig efter den här säsongen. Att verkligheten kommer visa att det kostar mer än det smakar för små föreningar att spela i Hockeyettan och att det där med blir något av en självsanering.



Personligen instämmer jag helt och fullt i hur de olika ledarna runt om i Hockeyettan resonerar. Det är klart att det ska bli enormt spännande att rent sportsligt följa den nya Hockeyettan. Ligan var i behov av en nytändning och det är just precis vad den får nu. Det går inte att undgå entusiasmen bland folk när det diskuteras vilka tio lag som kommer ingå toppstriden i söderserien eller hur utvecklande det blir för klubbarna i norr att få stöta på lite nya spännande motståndare. Jag upplever en bubblande glädje inför seriestart som vi inte sett skymten av på ganska många år.



Men samtidigt går det inte att blunda för den ekonomiska aspekten. De som har beslutat om upplägget får säga vad de vill om fördelarna med långsiktig planering och den typen av argument som framförts. Det gäller bara vissa klubbar. Sverige är ett avlångt land med vitt skilda förutsättningar och för andra blir det ofrånkomligt dyrare. Man kan inte blunda för ett sådant faktum.



Så länge de inte tillförs nya pengar i en ganska stor mängd är jag ärligt talat väldigt orolig för att den sportsligt häftiga säsongen kan komma att bli undergången för några av de mindre klubbarna och en rejäl käftsmäll för flera andra dessutom.



Vi kommer få se var det landar, men konstateras kan att det för en gångs skull råder en tydlig konsensus i Hockeyettansverige.



Det bubblar glädje och gror oro inför pilotsäsongen 25/26.

Loading ..