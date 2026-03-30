MJÖRNBERG: Fyra mål på fem matcher – det säger allt

Det väntar semester för Sundsvall som inte hade något att sätta emot Hudiksvall i semifinalserien. I 3-6-förlusten mot seriesuveränen fick man slutligen in några tröstpuckar, men överlag har säsongen präglats av oförmågan att göra mål på det bättre motståndet. 0-3 i matcher är sammanfattningen av ett trubbigt lag mot ett sylvasst.



Sundsvall och Hudiksvall har mötts i fem tävlingsmatcher den här säsongen. Sundsvall har sammanlagt lyckats sätta fyra mål över dessa och då kom tre av dem när man desperationskörde med säsongen på spel i den tredje perioden ikväll och slutspelsspecialisten Martin Arpe skickat in några puckar.



Det säger väldigt mycket om Sundsvall och det säger väldigt mycket om Hudiksvall.



För när Sundsvall går på semester efter kvällens 3-6-förlust hemma mot Hudiksvall och sammanlagt 0-3 i matcher gör man det för att laget helt enkelt har saknat spetsen.



Över tre matcher mot storfavoriten Hudiksvall har man långa stunder spelat ganska bra hockey. Man har gjort vad man har kunnat, försökt stå upp i det fysiska och stångats med vilja. Inte minst match ett uppe i Hudiksvall och de inledande fem, sex minuterna ikväll var riktigt bra från Sundsvall. Men man är helt enkelt för trubbiga.

