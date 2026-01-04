MJÖRNBERG: Erfarenheten var viktigare än poängen

Karlskrona lyckades via en stark upphämtning hemma mot Visby/Roma rädda i alla fall en poäng. Men 2-3 (efter förlängning) i NKT Arena handlade mest om att bygga på erfarenhetsbanken kring vad som väntar i vår. Poängen som trillade in var sekundär.



Det finns onödiga förluster, det finns acceptabla förluster och så finns det nyttiga förluster. Alla poäng man spelar om är viktiga, men ibland kan det faktiskt vara lärdomarna som är viktigare än resultatet.



Karlskronas 2-3 (efter förlängning) hemma mot Visby/Roma var definitivt en förlust av formen nyttig.



Det vore väl synd att kalla det en väckarklocka. Det är knappast så att Karlskrona är aningslöst naiva och inte har en susning om vad det är som väntar. Men det kan ändå vara nyttigt att känna på teorin i praktiken så att säga.



Det är inget snack om att blekingarna spelat en fin hockey hela säsongen och är ett av söderseriens allra bästa lag. När de får snurr på offensiven är det grymt sevärt och när det kommer till spelskicklighet är det ett extremt kompetent lag som kan straffa alla motståndare i hela Hockeyettan.



Men det har ju funnits en viss tveksamhet kring hur laget kommer stå sig när det vankas slutspelshockey i vår. När skickligheten blir mindre värd och kampen hårdvaluta. Det fick man sig en rejäl dos av den här söndagseftermiddagen.

