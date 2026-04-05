MJÖRNBERG: Erfarenheten förstörde festen – rejält

Visby/Roma har spänt musklerna. Det rutinerade laget har minst sagt tagit ner unga kreativa Karlskrona på jorden och via 4-1 och 7-2 i NKT Arena under påskhelgen kopplat ett järngrepp om den södra finalserien. De har kramat stämningen ur Blekinge och kan med 2-0 i matcher stänga matchserien inför de galna gutarna i hemmahallen.



Till den femte och avgörande semifinalen mot Halmstad Hammers kom det drygt 3000 personer till NKT Arena och ställde till med en sprakande show. Det var en ljudkuliss, ett bröl, en stämning och framförallt en triumf när Karlskrona kunde vinna och avancera vidare i slutspelet.



Till påskdagens första finalmatch var den siffran nästan halverad och till den andra matchen kom drygt 2000 personer.



Gissa om Visby/Roma gillade det läget. Väldigt lite är mer tillfredsställande för det rutinerade laget än att förstöra en fest.



Jag kan så klart inte tala för känslorna hos Karlskrona-spelarna, men jag skulle kunna tänka mig att det häftiga publiktrycket på hemmaplanen snarare blir till en nackdel när det minskar och mattas av. När en kör av 3000 ystra blekingar förbyts i en sorgsen trumma som ensamt ekar mellan väggarna i en glest besatt hemmaarena. Det kan knappast ge någon boost eller energi när spelet inte fungerar.



Det påsksprudlade knappast i Karlskrona den här helgen. Varken på isen eller på läktarna.



Anledningen till det var så klart till ganska stor del Visby/Roma. Öborna gjorde knappast några av sina bättre matcher för säsongen, men de gjorde sin grej på ett tillräckligt vasst sätt för att helt och fullt kunna kontrollera ett trött (?) hemmalag.

