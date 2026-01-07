MJÖRNBERG: En föredömligt trist historia

Vita Hästen spelade tight bortahockey och lagkaptenen Jesper Samuelsson gjorde sin 800e match i klubbens dress när Hanviken besegrades med 3-1 på onsdagskvällen. Man skulle nog kunna kalla det en föredömligt trist historia.



Efter en hel karriär i bonkahockeyns tjänst var det väl ganska symptomatiskt att Jesper Samuelsson firade 800 matcher i Vita Hästen-tröjan under en synnerligen trött historia inför 162 personer i ödsliga Tyresö ishall.



Men att Hanviken-Vita Hästen var en riktigt trist hockeymatch ska ses som en komplimang till jubilarens gäng från Norrköping. Serieledarna klev nämligen ut och stängde ner det ganska formstarka Stockholms-gänget helt och hållet. På bortaplan behöver man inte underhålla bara för att man kan och Hästen såg till att ligga rätt i banan, tight på sina motståndare och inte låta hemmagängets smånätta passningsspel sätta griller i huvudet.

