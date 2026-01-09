MJÖRNBERG: De stora siffrorna var bara en bonus

Det blev tillslut stora siffror när Karlskrona spände musklerna och vann prestigemötet över Vita Hästen med klara 5-1. Men även om siffrorna knappast speglar matchen var det hemmalaget som kunde gå därifrån med flest positiva svar.



Prestigemötet. Säsongens första sammandrabbning mellan söderseriens så här långt två bästa lag blev en till siffrorna solklar övervikt för Karlskrona som kunde skicka ut sina segerrusigt saliga fans för fortsatt firande i natten.



5-1 på hemmaplan mot Vita Hästen. Det är klart att det värmer i Blekinge att läxa upp den värsta (?) antagonisten på det sättet. Men att det blev så stora siffror är främst resultatet av att gästerna gjorde en rent usel forcering i den tredje perioden där man gång efter gång gav bort mittzonen till ett flygande Karlskrona där mästerlige Kalle Carlsson och company kunde spela ut sitt register och komma i spelvändning på spelvändning. Karlskrona defilerade och kunde rinna ifrån. Ett sätt att verkligen bjuda sin hemmapublik på det lilla extra.



Men även om det tveklöst var rätt lag som vann var det genom två perioder ändå en väldigt jämn match som stod och vägde vid 2-1-ledning för hemmalaget.



De tre första målen kom av att försvarande lag trots kontroll misslyckades med att få pucken ur zon och när Kalle Carlsson slog spiken i kistan med sitt 4-1-mål stod en Vita Hästen back nere i sargen och tittade slött på sin tappade klubba som om han skulle kunna lyfta upp den med tankekraft. Kludd lönar sig således inte. Man måste vara extremt noggrann när man möter en vass motståndare och båda lagen blev varse den saken i den här matchen. Framförallt Vita Hästen.



Det blev efter 5-1 tre poäng till hemmalaget som därmed skapar sig en bra position i kampen om att vinna serien, men signalerna man sände till sig själva och sina motståndare var förmodligen viktigare än själva poängen den här kvällen och jag tycker ändå det var Karlskrona som kom ut med flest positiva svar från matchen.

