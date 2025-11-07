MJÖRNBERG: Bara ett topplag på banan

Karlskrona körde över Mariestad på bortaplan och var det enda topplaget på banan samtidigt som Vita Hästen gjorde ett oerhört stabilt intryck i Västervik. Häng med på några snabba punkter från fredagskvällen i Hockeyettan.



* Mariestad och Karlskrona är två på papperet ganska fina lag och samtidigt två klubbar med ambitionen och självbilden att vara med längst upp i toppen, men just nu är det bara ett av dem som lever upp till epitetet som topplag. Det blev liksom aldrig något snack i Mariehus Arena när Karlskrona höll initiativet i matchen från start till mål och enkelt kunde vinna med 5-0.



Det som står ut är hur mycket mer självklart Karlskrona förhåller sig till sitt sätt att spela. De har i hela öppningen av serien släppt pucken rappt till varandra och har en idé och tanke som alla verkar förstå och köpa in på. Det behöver inte vara så fancy pancy då. Mariestad å sin sida verkar fortfarande befinna sig i tänkarfasen där alla spelare inte är bekväma i spelsystemet. När man då möter ett samspelt och tempostarkt lag som Karlskrona blir betänketiden hela tiden lite för lång. Mariestads spelare behövde för lång tid på sig för att bestämma sig för vad de skulle göra med pucken och blev på så vis uppkäkade av Karlskronas betydligt mer kvicktänkta lag. Det var så att säga bara ett topplag på isen ikväll.



* Att han höll sin tredje nolla på fyra startade Hockeyettan-matcher är så klart sjukt imponerande, men framförallt var det kul att se hur Fabian Arwidson i Karlskrona-målet hela tiden jobbar stenhårt för att se pucken. Han ger ett väldigt stabilt intryck och jag skulle bli väldigt förvånad om han inte är uttalad förstekeeper i Karlskrona innan säsongen är slut.



* Freddie Larsson! Karlskronas Malmö-lån spelar med en ytterligare dimension som inte alla på isen kan matcha. Frågan är bara om det inte borde vara lite oroväckande för KHK att han är så bra. Fortsätter han på inslagen väg borde Malmö vilja kalla tillbaka honom permanent innan det roliga ska börja i Hockeyettan.



* Vita Hästen tog tre oerhört stabila bortapoäng i ”derbyt” mot Västervik (seger med 4-0). Det var en på många sätt ganska välkämpad match där kvaliteten i trupperna blev utslagsgivande, men framförallt oerhört tydlig. Där Västervik gjorde ett trubbigt intryck sopade Hästen dit sina chanser med både pondus och ackuratess. Då kunde hemmalaget kämpa hur mycket de ville, när spetsen levererar är det kort och gott så att motivation inte slår klass.



* 1-7 hemma mot Mjölby senast. 1-15 ute på Gotland ikväll. När verkligheten i lunken träffade nykomlingen Järfälla gjorde den det rejält. Vi har kanske kommit till punkten där skillnaderna i kvalitet mellan toppen och botten av ligan börjar bli synliggjorda på riktigt.



* Det blev hemmaseger i TAIF-derbyt när Tranås slog Tingsryd med 3-1. En match som väl egentligen hade kunnat tippa åt vilket håll som helst och som framförallt visade på det faktum att båda gängen kommer att hålla till i toppen den här säsongen.



Under dagen släppte jag och maestro Skoglund i vanlig ordning ett nytt poddavsnitt (#385 Vilda Värmdö i konkurs) där vi snackar om Iron Mike, anledningen till de många utklassningssegrarna, Lindlövens Vallentuna-slakt, 8,4 insläppta mål per bortamatch, åka ur-beteende, att Mariestad har öppnat svängdörrarna, om 19-måls-Kivelä är en given succé i Grästorp, de stora frågetecknen kring Väsbys konkurs, aktiebolagets märkliga namnbyte, Karlskronas backvärvning, Borås bulldozer-behov, spelare som skakar loss på marknaden, Visbys värvningsjakt, avskuren hälsena i fjärde bytet, stjärnan som floppat, farmarligan, resan från Hockeyettan till SHL och tillbaka igen och en hel del annat. Ni hittar avsnittet i poddapparna eller här.



Trevlig helg!

