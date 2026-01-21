MJÖRNBERG: Andrekeepers göre sig besvär

Det var en trött och ganska avslagen historia när ett formsvagt Halmstad Hammers besegrade ett avsågat Mörrum med 2-1 efter straffar. Men en sak stod ut. Målvaktsspelet från en 17-årig backup-keeper.



Det har blivit en vedertagen sägning att ”andrekeepers göre sig icke besvär” i Halmstad där man många säsonger i rad valt att matcha en supertydlig etta stenhårt och knappt lufta sina backuper över huvud taget. Det må ha haft olika orsaker, men det är ändå ett vedertaget faktum.



Men det kanske ändå är dags att vända på det där begreppet och istället konstatera ”andrekeepers göre sig besvär”. För när Halmstad väl matchar en backup den här säsongen då blir det succé.



Unge Melker Emvall är mest med för att se och lära. Han ska träna med a-laget och bara spela seniormatcher om det blir total kris. Men på sina två framträdanden, en träningsmatch och en seriematch, har han hållit två nollor. Rögle-keepern Axel Nyman som användes som en genomtänkt lånelösning bakom solklare ettan Felix Tengvall i inledningen av säsongen har en GAA på 0,65 över sina tre starter och ikväll fick vi se ännu en lysande målvaktsinsats av en reserv.



Det verkar som att nämnde Nyman fortsatt ska vara skriven för Almtuna efter det lyckade inhopp han gjorde i allsvenskan medan Herman Liv var iväg på JVM och i hans ställe har Halmstad-bossen Niklas Söderström ordnat med ett nytt Rögle-lån.

