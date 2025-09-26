Viggo Björck har gjort sitt första SHL-mål och imponerar stort i säsongsinledningen. Det samtidigt som han sjunker på draftlistor.

Kan det svenska jättelöftet bli årets fynd i NHL-draften?

Viggo Björck gjorde sitt första SHL-mål under gårdagen.

Foto: Simon Eliasson / Bildbyrån.

Ibland är det väldigt svårt att se hur NHL-klubbarna resonerar när det kommer till att drafta spelare. Ivan Demidov som femma är det senast exemplet på någon som gick på tok för lågt. Den ryska forwarden kommer nog att vara draftens näst bästa spelare efter Macklin Celebrini. Eller så kommer han till och med komma upp i den nivån.

Oavsett finns det tre lag som nog ångrar sig bittert i dag att de inte valde att plocka Demidov.

Där finns så klart ryssfaktorn, men det säger även något om hur fel det kan draftas ibland. Vissa klubbar låser in sig på storlek och på någon egenskap som för dem gör det alldeles säkert på att spelaren aldrig kommer att lyckas i NHL.

Om vi tar en sådan som Viggo Björck som exempel är det givet att han tar sig hela vägen.

Under åren jag har följt svensk juniorhockey tycker jag att Viggo Björck är i en klass för sig. Han har kommit in på SHL-nivå, spelat i en fjärdekedja – och varit jättebra i spelet. Han är mogen över hela banan, tar alltid bra beslut och har visat att seniorhockey inte var en så stor utmaning som andra ville få det till.

Och om du är 17 år och redan nu klarar av att spela mot proffs i SHL, som är en av världens bästa ligor, varför skulle du inte kunna göra det i NHL om fem år? Jag hade i alla fall lagt mina pengar på en kille som har smattrat varenda rekord i de svenska juniorserierna.

Har en minnesvärd draftsäsong framför sig

Om vi tar målet mot Luleå som ett exempel.

Det är ett tydligt bevis för att han klarar av den fysiska delen ypperligt. Att i den åldern vinna pucken på defensiv blå, skrinna ifrån backarna, hålla undan och sedan avsluta med ett otagbart skott. Det är inte många i den åldern som klarar av det, för att ens nämna någon.

Att han är överlägsen i 08-kullen i Sverige har inte direkt varit någon hemlighet. Men jag vill gå så långt som att säga att han är världens bästa i sin årskull. I alla fall när det kommer till att dominera matcher här och nu.

Att han därför rankas mellan fem och 15 blir rätt svårförståeligt. Speciellt eftersom att jag upplever att Viggo på varje nivå han har spelat på har bevisat att det som uppfattas som hinder för honom helt enkelt inte är ett hinder. Även i SHL klarar han sig bra hur bra som helst på sin smartness och spelförståelse – och jag tror att han har en minst sagt minnesvärd draftsäsong framför sig.

Årets draft är ju annars fylld av sena 07:or i toppen. Det är Gavin McKenna, Ivar Stenberg, Ryan Roobroeck och så vidare som tippas gå högt.

Och sedan är det Keaton Verhoeff och Viggo Björck som bör göra upp om att vara bästa 08:a.

Jag hoppas verkligen att de får chansen att möta varandra i junior-VM.