”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

HV71 har just nu fem målvakter på kontrakt. Samtidigt ska Herman Liv ansluta till nästa säsong.

Robin Olausson redogör hur han vill att HV formerar sin målvaktssida framöver.

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Bra målvaktsspel har HV71 inte direkt blivit bortskämda med de senaste åren. Om man ska blicka tillbaka på när klubben senaste hade ett genomgående bra målvaktsspel över tid i SHL får man gå tillbaka till när Jonas Gunnarsson var förstemålvakt mellan 2018 och 2020. Sedan dess har det varit alldeles för svajigt mellan stolparna. Det går såklart att peka på att laget har gått dåligt, men samtidigt har målvakterna inte heller lyft laget avsevärt. Utan sedan 2020 har HV haft ett underpresterande spel i målet.

Vissa målvakter har såklart blixtrat till i korta stunder men över tid har HV71 inte lyckats ha en stabil burväktare som räddat poäng åt laget vid återkommande tillfällen. Det har därigenom varit en ganska rejäl omsättning på HV:s målvaktssida med en hel del namn in och ut.

Kontraktsläget i HV71

Det har medfört sig att HV71 i skrivande stund har fem (!) målvakter på kontrakt. Lassi Lehtinen och Frederik Dichow är HV:s ordinarie målvaktspar medan Hugo Alnefelt och Olof Glifford har avtal men är utlånade, Alnefelt till finska HIFK och Glifford till allsvenska Oskarshamn. Sist in är nu även Felix Sandström som har värvats på ett korttidsavtal för att täcka upp medan Dichow är skadad.

Det är minst sagt ganska rörigt och det är såklart inte heller hållbart. Under säsongen har Dichow spelat på en hög nivå medan Lehtinen underpresterat rejält och varit en av säsongens största besvikelser. Sedan har Glifford åkt fram och tillbaka mellan Jönköping och Oskarshamn under Dichows frånvaro. Återigen har HV alltså inte hittat en bra lösning som fungerar.

I veckan kom även nyheten, via Expressen, att Herman Liv är överens om en återkomst till HV71 från och med nästa säsong. Det är såklart en väldigt positiv nyhet i Jönköping som har tagits emot med stod glädje att Stefan Livs son nu också ska spela i HV-tröjan.

Även om det såklart är en väldigt fin och sentimental värvning gör det också att man börjar fundera, hur sjutton tänker HV formera sin målvaktssida framöver?

Till nästa säsong har Lassi Lehtinen och Hugo Alnefelt kontrakt, samtidigt ska Herman Liv också ha ett avtal med klubben. Frederik Dichow och Olof Glifford har däremot utgående kontrakt medan Felix Sandström bara är här på ett korttidsaval och sannolikt inte är tänkt att vara kvar längre. Så hur ska HV egentligen göra med alla dessa målvakter? Den frågan försöker jag svara på här.