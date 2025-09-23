GRÖNLUND: Förnedringen riskerar att knäcka Djurgården

Mardrömsmatchen i Avicii Arena-premiären är det värsta som kunde hända Djurgården.



Huvudstadslaget som fått en fin inledning i SHL fick sig en rejäl läxa av guldfavoriten Frölunda.



Denna historiska förnedring riskerar att knäcka hela Djurgården.

Robert Kimby och Magnus Hellberg har fått sig en funderare. Foto: Bildbyrån

13 950 åskådare välkomnade in Djurgården med ett tifo av kaotisk typ. Konfetti av olika slag kastades in och det tog sedan en stund att städa bort.

Precis som det tog tid för Djurgården att städa bort pressen från Frölunda. Siffror säger sällan allt om en hockeymatch – men Djurgården släppte in två alldeles för enkla mål i den första perioden. När man senare i den andra perioden tog sig närmare efter ett läckert förarbete från Anton Frondell – då var det återigen dags för Frölunda att göra två obesvarade mål.

Men de målen var inte några bjudningar, utan snarare två bra mål från backplats genom Filip Hasa och Henrik Tömmernes.

Faktum kvarstår. På 20 skott hade guldtippade Frölunda fått in fem puckar bakom Magnus Hellberg. För Hellberg var det ömsom vin och ömsom vatten som bjöds på från hans sida. Sexan och sjuan gled in, och det såg länge ut som att Robert Kimby inte ens tänkte tanken. Plocka ut Magnus Hellberg? Inte en chans. Men efter 2–8 var det nog. Det var nog sunt, men faktum är att bygga laget kring Hellberg som klar etta fortsatt kommer vara ett av Djurgårdens starkaste vapen.

Frölunda ser ut som en rund miljon

Totalt sett är det helt enkelt alldeles för svagt att flera av målen var så lätta och billiga.

FÖR lätta och FÖR billiga.

Hockeyallsvenskan blev SHL för en förening som bröstar upp sig som bäst – och störst i Sverige. Ett trademark man har förtjänat genom historien. Men nu har Djurgården åkt på två raka rejäla tryckare och det blir intressant att se hur man reagerar på det framåt.

Frölunda – de ser ut som en rund miljon som 2010-talets tv-profiler som Leif Strömberg, Håkan Södergren och Harald Lückner hade kunnat kalla det. Problemet är att det återstår några omgångar..

Matchen började i ett kaostifo och konfetti och slutade i en uppvisning i kaotiskt försvarsspel och en förstörd fest för Djurgården. Det kan inte bli värre än så. Elva insläppta mål. ELVA!!

Mardrömsförnedringen i Avicii Arena-premiären är det värsta som kunde hända Djurgården.