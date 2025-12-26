Att Viggo Björck fick sitt mål bortdömt kunde kostat Sverige segern i JVM-premiären. Efter 3–2-matchen mot Slovakien berättar Magnus Hävelid att han ändå inte fick någon förklaring.

– De har sagt att de inte ska komma, säger förbundskaptenen till hockeysverige.se.

Magnus Hävelid och Viggo Björcks bortdömda mål. Foto: Bildbyrån och SVT (skärmdump).

ST. PAUL/MINNESOTA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Med 2–1 på tavlan såg Viggo Björck ut att ha säkrat segern för Juniorkronorna i JVM-premiären mot Slovakien. Men målet som kom tidigt i den tredje perioden dömdes bort efter en coach challenge från motståndet. Detta trots väldigt lite kontakt med målvakten.

– Jag tyckte att det skulle varit mål. Tråkigt. Det blev en liten boost för dem att det inte blev mål också surt, säger Ivar Stenberg till hockeysverige.se.

I och med att Tobias Tomik kvitterade till 2–2 kort därefter hade det även kunnat bli förödande för Sverige – om inte just Stenberg avgjort.

Det såg ut som att du lyfte på benet lite för att själv undvika kontakten med målvakten?

– Jag tänkte bara fejka den och sen att den skulle gå in, så nej, det var inget jag tänkte på.

Hävelid fick ingen förklaring: ”Man kan ju tycka”

Magnus Hävelid berättar sedan att han inte fick någon förklaring till varför målet inte stod kvar.

– De förklarade ingenting efteråt. De har sagt att de inte ska komma, säger förbundskaptenen till hockeysverig.se och fortsätter:

– Nu har jag sett lite olika vinklar… Jag hörde att den kanadensiska reportern tyckte att det var solklart mål, den svenska reportern tyckte att det var solklart ej-mål. Det är intressant på ett sätt. Jag skulle behöva titta på den en gång till, men någonstans kan man ju tycka att det ändå är Viggo som bär in pucken. Man önskar såklart att det ska bli mål, men nej, det blev det inte. Det går fort där. Men domarna har tittat och man har möjlighet att utmana saker, då tänker man att de har tagit rätt beslut, säger han.

Anton Frondell och Victor Eklund stod för Sveriges första två mål i matchen. Båda kom i powerplay.