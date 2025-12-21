”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Frågan är om någon spelare har varit med om lika många häftiga JVM-ögonblick som Kieffer Bellows. Han har avgjort en JVM-final mot Kanada – i Kanada. Han har avgjort den enskilt största gruppspelsmatchen i turneringens historia, den klassiska utomhusmatchen mot Kanada 2018. Dessutom har han alla tiders amerikanska målrekord i turneringen – och är den bäste målskytten av alla spelare på hela 2000-talet.

– Jag fick ett SMS av Jeremy Roenick där han gratulerade mig för att jag hade slagit hans rekord, säger Bellows till hockeysverige.se.

Kieffer Bellows har en speciell JVM-karriär.

Foto: Alamy/Bildbyrån.

På fredag drar årets JVM-turnering igång. Då hoppas Juniorkronorna på att kunna ta hem det tredje svenska guldet i historien, och det första sedan 2012.

För Brynäsforwarden Kieffer Bellows är turneringen speciell. Ja, frågan är om någon varit med om lika många klassiska JVM-ögonblick som Bellows del. I flera av dem har han dessutom själv spelat huvudrollen.

Bellows spelade två JVM-turneringar. 2017 vann han guld med sitt USA, men året därpå åkte ett stjärntätt amerikanskt lag ut mot ett lika stjärntätt svenskt lag i semifinalen. I USA hittar vi namn som Adam Fox, Quinn Hughes, Brady Tkachuk, Jeremy Swayman och Jake Oettinger. I Juniorkronorna återfanns Elias Pettersson, Rasmus Dahlin och Filip Gustavsson. Sverige vann som sagt matchen innan de – som så många gånger förr – förlorade en tajt final där Kanada avgjorde med bara en dryg minut kvar att spela. USA fick nöja sig med ett brons.

Kieffer Bellows snodde dock rubrikerna vid båda JVM-turneringarna. Och han minns det mesta som hände, trots att det nu hunnit gå åtta och nio år.

– Jag är så avundsjuk på alla killar som ska åka dit och spela JVM nu. Kanske framför allt för att de spelar i min hemstad (St. Paul, Minnesota). Jag önskar att jag fick vara med om det där igen, säger Brynäsforwarden.

– Men jag är tacksam över det jag fick vara med om också. Jag fick spela en turnering i Toronto och Montréal, och en turnering i Buffalo. Vi har ju ”Petey” (Lucas Pettersson) på plats för att spela JVM nu och jag har sagt till honom att han verkligen ska njuta. Jag önskar verkligen att jag fick spela JVM igen.

Kieffer Bellows klev fram i JVM-finalen

Det är lätt att förstå varför just Kieffer Bellows har sådana varma minnen från mästerskapet. Vi vrider tillbaka klockan till säsongen 2016/2017. Under sommaren valdes han av New York Islanders i förstarundan av NHL-draften, och som underårig kommer han med i ett amerikanskt lag där Clayton Keller, Tage Thompson, Troy Terry, Adam Fox, Charlie McAvoy och Luke Kunin är de kanske största stjärnorna på förhand. Bellows gick mållös genom turneringen, fram till finalen som spelades i Montréal. Mot Kanada, som hade slagit ut Sverige i semifinalen.

Lagen hade mötts också i gruppspelet, och då var det USA som vann. Den här gången hade Kanada planerat för revansch. De gick snabbt upp i en 2-0-ledning, men då klev Kieffer Bellows in i handlingarna.

– Det var en match som var precis så som man ville ha den. Det gick precis som man ville. Vi möter Kanada i finalen, det är i Bell Centre, det är fullsatt och ett otroligt drag. Vi ligger under med 2-0 men kommer tillbaka till 2-2 efter att jag gjort ett mål i powerplay, säger Kieffer Bellows.

– Sen sticker de ifrån till 4-2, innan jag får en superpassning av Charlie McAvoy och reducerar till 4-3. Sen gör vi 4-4 också (Colin White) och matchen går till straffar.

Det blev en sanslös rysare där USA till sist gick segrade ur den klassiska finalen.

– Tyler Parsons klev fram i kassen och Troy Terry blev vår stora straffhjälte. Det där är ett speciellt minne som jag kommer hålla högt livet ut. Alla i det där laget har ett speciellt band till varandra och det finns många som jag pratar med än idag.

Det var ett ganska stjärntätt lag, får man säga.

– Ja, vi hade många otroligt talangfulla spelare, och det är många i det där laget som har haft otroliga karriärer efter det. Jag är tacksam och hade tur som fick vara med i det där laget.

USA firar JVM-guldet.

Foto: Bildbyrån.

Brian Bellows – kanadensare i hjärtat

Något som gjorde allting extra speciellt för Bellows var att det var just Kanada som stod på andra sidan. Kieffers pappa Brian är nämligen en stor kanadensisk legendar, som bland annat var med och vann Canada Cup 1985 och också spelade tre VM-turneringar med lönnlövet på bröstet.

– Jag hade båda mina föräldrar på plats på den där matchen. Det var speciellt att ha dem där. Och ja, pappa är kanadensare i hjärtat. Det har han alltid varit och det kommer han alltid vara. Men han sa till mig att så länge jag spelar kommer han hålla på mitt lag.

– Men det är klart att det var speciellt att spela den matchen i Kanada. Det finns ju alltid en stark rivalitet mellan länderna också, och den blev såklart extra stark av att matchen spelades i Montréal.

Då var Kieffer Bellows som sagt underårig. Då hade han en mindre roll i laget, men klev fram i finalen med två mål. Året därpå var det han som skulle leda den amerikanska offensiven.

– Jag kommer ihåg det året så väl. Jag hade Bob Motzko som coach och han tog mig och några andra åt sidan och sa att vi skulle få ta ledarroller i laget. Vi skulle vara de som gjorde skillnad, berättar Bellows.

Fick ett SMS av Jeremy Roenick

Och det får man säga att han gjorde. Faktum är att Kieffer Bellows skrev in sig i den amerikanska ishockeyhistorien genom att göra nio (!) mål på sju matcher och slå Jeremy Roenicks drygt 30 år gamla rekordnotering på åtta mål under en turnering.

– Det är klart nio mål är imponerande, men jag hade bytt ut det mot ett till guld alla dagar i veckan, säger han med ett snett leende.

– Ska jag vara ärlig visste jag inte då att det ens fanns ett rekord att slå, utan jag ville bara hjälpa laget. Men när jag hade slagit rekordet (i bronsmatchen) fick jag ett SMS från Jeremy Roenick efter matchen, där han gratulerade mig. Det minns jag såklart fortfarande. Nu kan jag tänka att det såklart var superspeciellt att vara med om det och slå rekordet, men jag hade hellre haft ett guld till.

Vet du hur många spelare som gjort fler mål än du under en JVM-turnering på 2000-talet?

– Nej, ingen aning.

Noll. Det är du, Connor Bedard, Kirill Kaprizov och Max Friberg som varit bäst, på nio mål.

– Wow, det är ett bra sällskap att vara i. Jag är glad över att vara där.

Max Friberg dominerade JVM 2012.

Foto: Bildbyrån.

Sänktes – av nuvarande lagkompisen

De amerikanska gulddrömmarna krossades som sagt i semifinalen, där Sverige gjorde ett mäktigt segerryck inom loppet av några minuter i den tredje perioden. Och det är framför allt ett mål han minns lite extra. Det gjordes av Axel Jonsson-Fjällby – idag lagkamrat med Bellows i Brynäs.

– Det var en väldigt tuff match. De hade ett superlag så vi visste att de skulle vara tuffa att möta, och de spelade väldigt bra och gjorde det svårt för oss. De hade bra målvaktsspel och så avgjorde de matchen med ett mål i boxplay. Jag minns både honom (Jonsson-Fjällby) och målet. Han kom in i offensiv zon och skar in från kanten och sköt. Jag var på isen när det hände.

Har han tagit upp det målet med dig?

– (Skratt) Som tur är har han inte gjort det. Inte än, i alla fall.

Kieffer Bellows överlistar Filip Gustavsson i JVM-semin.

Foto: Bildbyrån.

Under JVM-turneringen, som avgjordes i Buffalo, spelades också en av de allra mest klassiska JVM-matcherna i historien: Utomhusmatchen mellan USA och Kanada på New Era Field inför drygt 44 000 åskådare. En match som slutade 3-3 efter ordinarie tid och gick till straffar – precis som finalen året dessförinnan. Och precis som i den finalen spelade Kieffer Bellows en avgörande roll.

Först genom att göra mål under ordinarie tid, och sen genom att avgöra straffläggningen.

– Det var en helt otrolig match. Igen. Kanada ledde 2-0. Igen. Men vi kom tillbaka – igen. Och vann på straffar – igen. Men den här gången var det Jake Oettinger som var grym i kassen. Vi hade så många bra spelare i det där laget.

– Det var surrealistiskt. Det var 40 000 personer som var där och hejade på USA- i en juniormatch. Vi visste inte riktigt vad vi skulle förvänta oss, även om vi hade hört att det skulle vara en bra publik. Men vi hade aldrig kunnat tro att det skulle bli som det blev. Det var faktiskt otroligt, och man hörde publiktrycket genom hela matchen.

Galna snöfallet i utomhusmatchen

Men Kieffer Bellows avgörande får ursäkta – matchen är främst ihågkommen för ett otroligt snöfall som gjorde att matchen tog enormt lång tid att genomföra.

– Jag kommer ihåg det så väl. Vi kom ut på uppvärmningen och det var en helt blå himmel och en solig dag. En helt fantastisk dag. Jag tänkte att det skulle kunna bli svårt att hantera ljuset. Sen går vi in i omklädningsrummet och kommer tillbaka ut för att spela – och det var ett helt sjukt snöfall. Det var precis som Winter Classic 2008. Jag satt hemma och såg den matchen och jag kommer ihåg den så väl – och det här var identiskt.

– Men det var en otrolig upplevelse. Vi spelade nära den kanadensiska gränsen så jag hade mycket familj på plats från Kanada också.

Kieffer Bellows efter att ha avgjort mot Kanada.

Foto: Bildbyrån.

Kan du stanna upp och faktiskt tänka på allt du var med om, eller kommer du snarare kunna göra det efter karriären?

– Minnena kommer helt klart tillbaka nu i jultider, när turneringen snart ska dra igång. Då ser man matcherna och känner rivaliteten mellan USA och Kanada. Och när jag ser de unga killarna få åka runt med ”USA” på bröstet…då kan jag verkligen tänka på vilken tur jag haft som fått vara med om det jag varit med om, och fått bära den tröjan. Den känslan kommer jag ha med mig resten av livet. Så ja, jag kan uppskatta det redan nu, men jag kommer nog göra det ännu mer när jag lägger av.

Och det är inget snack om att 27-åringen kommer följa turneringen via TV:n – åtta år efter att han själv spelade.

– (Skakar på huvudet) Har det redan gått så lång tid? Det är otroligt. Men ja, jag kommer definitivt gå upp och se några matcher. ”Petey” berättade att vi möter Sverige på nyårsafton, så den matchen ska jag definitivt se. Jag vet att Sverige har några riktigt bra spelare så det kommer vara en grym match.

– Hela turneringen är så fin. Det är NHL:s framtid vi får se.

Source: Kieffer Bellows @ Elite Prospects