Kanada vinnare mot Finland i JVM Grupp B herr
- Kanada vann med 7–4 mot Finland
- Fjärde raka segern för Kanada
- Kanada nu första, Finland på tredje plats
Kanada segrade på hemmaplan mot Finland i JVM Grupp B herr, med 7–4.
Det var sjunde matchen i rad mellan lagen som slutade med seger för Kanada.
Kanada–Finland – mål för mål
Resultaten i sista omgången betyder att Kanada slutar på första plats i tabellen och Finland på tredje plats. Båda lagen är därmed klara för slutspel.
