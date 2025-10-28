Emil Hemming gallrades bort från Dallas och inledde säsongen i AHL.

Nu skickas den finske talangen till juniorligan OHL – vilket öppnar dörren för JVM-spel i vinter.

Emil Hemming.

Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån

Finland ser ut att kunna räkna in en viktig förstärkning till vinterns JVM-lag.



Efter att ha inlett säsongen på Dallas Stars träningsläger och gallrats bort till AHL-laget Texas Stars har nu NHL-klubben beslutat sig för att skicka 19-åringen till juniorligan OHL och klubben Barrie Colts.



För det finska juniorlandslaget är detta goda nyheter, då Dallas inte längre kan stoppa 19-åringen från att tas ut till det finska JVM-laget.

Har spelat två JVM tidigare

Emil Hemming är en av två finska juniorer som spelat i AHL under säsongsupptakten, då även Konsta Helenius spelat i Buffalos farmarlag Rochester. Buffalo kan tekniskt sett inte stoppa Helenius från att bli uttagen till turneringen så länge han spelar i AHL, men kan stoppa honom från spel i JVM om de väljer att kalla upp honom till NHL.



Skulle Hemming komma till spel i JVM den här säsongen skulle det i sådana fall bli hans tredje mästerskap med de finska juniorlejonen. 19-åringen stod förra säsongen för fyra poäng (1+3) på sju matcher. I OHL blev det förra säsongen 48 poäng (18+30) på 60 matcher med Barrie.



Hemming draftades i förstarundan av NHL-draften 2024 och är en av blott två förstarundeval (tillsammans med Konsta Helenius) som är tillgänglig för spel i JVM med Finland den här säsongen.

