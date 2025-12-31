Wilson Björck dundrade in poäng i J20 och fick chansen i Hockeyallsvenskan. Ändå valde han att lämna Djurgården inför 2025/26. Nu berättar 19-åringen om valet, och första tiden ifrån lillebror Viggo Björck, inför detta JVM.

– Vi har gått från att spela i samma lag och bo tillsammans till att inte träffas på tre eller fyra månader, säger han till hockeysverige.se.

Wilson Björck i JVM och Djurgården. Foto: Simon Eld och Bildbyrån (montage).

ST. PAUL/MINNESOTA (HOCKEYSVERIGE.SE)

JVM 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Juniorkronorna |

Att det var just Djurgården som Viggo och Wilson Björck skulle hamna i var självklart, men att det endast skulle bli en säsong tillsammans var kanske inte helt önskat.

När hockeysverige.se möter upp spelarna i JVM-laget på hotellet i St. Paul, dagen efter 8–1-segern mot Tyskland, är det en stolt storebror som äntligen fått vara på isen samtidigt som sin yngre bror.

– Ja, jag är stolt. Det är alltid kul att se när det går bra för brorsan, säger Wilson och fortsätter om det faktum att lillebror blivit en nyckelspelare trots att han är dubbelt underårig.

– Jag tycker inte att det är så oväntat. Han har alltid kunnat prestera vart han än har spelat.

Täby-killarnas resor har under åren påmint om varandra en hel del, men faktum är att de nu återförenas under JVM. Detta då Wilson valde att lämna Djurgården inför 2025/26-säsongen.

– Ja, vi har gått från att spela i samma lag och bo tillsammans till att inte träffas på tre eller fyra månader. Nu bor vi på samma rum. Det har varit kul. Jag har kunnat stötta honom och han har kunnat stötta mig, berättar Wilson.

Därför lämnade Wilson Björck Djurgården

Men hur kommer det sig då att det inte blev en fortsättning i Sverige för storebror Wilson?

– Jag valde NCAA för att kunna fokusera på min utveckling i lugn och ro genom att spela fyra år i ett och samma collegelag. Det gör att jag verkligen kan bygga styrka och fokusera på individuella skills och så vidare. Det är det jag också tror är den stora skillnaden, säger han om hockeyutbildningen jämfört med Sverige.

Låg det bakom valet, att just få mer tid?

– Lite så. Jag tror att det är bra att redan nu kunna anpassa sig till en liten rink. Sen får man se vad som händer efter collegetiden, men jag tror det var ett bra beslut för mig.

Wilson var i Djurgården under tre säsonger och avslutade även på bästa sätt genom att ta JSM-guld tillsammans med Viggo, samt få chansen i A-laget i Hockeyallsvenskan.

– Djurgården kommer alltid att vara klubben i mitt hjärta. Jag är uppfostrad i en Djurgårdsfamilj. Det var såklart tufft att lämna, men samtidigt är det min karriär, och jag tror att det här beslutet kommer vara det bästa för mig, säger han och fortsätter om chansen i DIF.

– Det var kul. Jag tror det var nyttigt också att kunna lära sig lite, och se hur de gubbarna gjorde på träningar och hur de betedde sig.

Att stanna i Djurgården och möjligen lånas ut till ett lag i Hockeyallsvenskan var något som Wilson delvis tänkte på, men beslutet att lämna var samtidigt taget redan innan uppflyttningen till SHL blev klar.

Hade du velat vända tillbaka och spela i Djurgården igen – på riktigt?

– Självklart. Det hade varit riktigt coolt. Sen hade det varit kul om brorsan kanske också vill vända hem när det är dags för honom, men efter en lång NHL-karriär.

Viggo och Wilson Björck tog JSM-guld med Djurgården tillsammans. Foto: Bildbyrån/Kenta Jönsson.

En ny verklighet i Colorado: ”Skriver om musik”

Men en sådan flytt är ännu långt borta då Wilson fortfarande är i begynnelsen av sin resa i NCAA.

– Det har varit bra, jag trivs jäkligt bra. Jag har bra lagkamrater och Colorado är ett jäkligt fint ställe, berättar Wilson som hittills spelat 15 matcher.

– Både ja och nej. Nytt språk, ny kultur och att man ska hålla på att anpassa sig med tider. Sen är det fortfarande hockey. Jag har spelat hockey hela mitt liv och borde veta hur man gör, fortsätter han om omställningen.

Även om Wilson inte rankades riktigt lika högt i Viggos ålder valdes han i NHL-draften i somras. Detta i den femte rundan, som 143:e spelare.

– Det blir en del. Vi försöker hålla kontakten, de är duktiga på att höra av sig, säger han om hur stor del Vancouver Canucks är i hans utveckling.

– Just nu är jag första års student på college, så just nu är det bara att fortsätta kriga på. Sen om de skulle höra av sig ytterligare och dra i mig ännu mer så får man se. Just nu är det bara att kämpa på.

Vad pluggar du på college i Colorado?

– Just nu skriver jag faktiskt om musik, men det kommer nog bli mer ekonomi och business senare.

Hur kommer det sig att det blev musik?

– Det fick jag faktiskt inte välja. Hade jag fått välja så hade det nog inte blivit musik, men ja, det har varit intressant, skrattar Wilson och fortsätter om mostern som faktiskt är sångaren Charlotte Perrelli. –– Jag har skickat lite läxor till henne så hon har hjälpt mig… nej det har jag faktiskt inte, skämtar 19-åringen.

Source: Wilson Björck @ Elite Prospects