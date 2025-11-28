Wilma Sundin var en av många svenska SDHL-spelare med en OS-dröm. Men forwarden åkte på en tuff smäll och har nu fått det tuffa beskedet att säsongen är över.

— Nu får jag inte chansen att sno åt mig en plats där, säger MoDo-spelaren till Hockeysverige.se.

Wilma Sundin har fått sin OS-dröm spolierad. Foto: Bildbyrån & Ronnie Rönnkvist.

I slutet av oktober, i en match mellan MoDo och Skellefteå, släcktes landslagsforwarden Wilmas Sundins OS-drömmar. I en oturlig situation ute på isen vred hon knäet så pass illa att det kommer krävas operation, vilket också innebär att hennes säsong är över.

— Dels att få det att lossna poängmässigt, men självklart var OS ett stort mål jag hade och tränat för att kunna slåss om en plats där, säger Wilma Sundin när hockeysverige.se frågar om vad hennes målsättning var inför säsongen.

— Sedan var målet, vilket det har varit under flera år, att gå hela vägen med MoDo.

Wilma Sundin spelade VM både 2024 och 2025. Att då missa det största du kan vara med om som hockeyspelare, OS-spel, har såklart, fullt förståeligt, varit jättetufft.

— Det är vad som egentligen svider mest, att det är ett OS-år. Jag tror att varje svensk spelare vill vara med och slåss om en plats i det laget. Nu får jag inte chansen att sno åt mig en plats där.

”Jag var i en bra form”

Wilma Sundin inledde säsongen på ett mycket övertygande sätt och många pratade om att hon just innan skadan spelade sin kanske bästa hockey. Under de inledande 15 matcherna svarade hon för tre mål och totalt elva poäng.

Wilma Sundin är en landslagsforward i MoDo.

Foto: Daniel Eriksson / Bildbyrån.

— Det var lite knackigt första omgångarna. Efter det tycker jag att jag kom igång bra och kände att jag var i en bra form innan jag blev skadad.

— Så här i efterhand… Jag vet inte om det var min bästa hockey någonsin, men kände att jag spelade bra i alla fall.

Är du nöjd med poängproduktionen du hade innan skadan?

— Det var lite svagt med mål, men en del assist hade jag väl.

Wilma Sundin fick sin OS-dröm krossad

Det var alltså i bortamatchen mot Skellefteå olyckan var framme.

— Egentligen var det en ganska konstig situation. Det var ingen smäll eller så, men jag fastnade lite med skenan i isen. Sedan fick jag en Skellefteåspelare på knäet.

— Jag kände på en gång att det var något som gick söder eftersom det blev en ganska kraftig vridning åt fel håll.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

När förstod du att det var så illa som det var?

— Först förstod jag inte riktigt hur illa det var. Jag har knappt varit skadad förut, men jag kände att det var någonting som var fel. Sedan hoppades jag att det skulle vara allt annat än korsbandet, säger Wilma Sundin med ett lite uppgivet skratt.

— När jag fick reda på att det var korsbandet kändes det deppigt. Såklart besviken, men det är inget att göra åt. Jag kan inte ändra någonting nu, men det var såklart jobbigt att höra.

”Det är min förhoppning”

Nu har det gått en månad sedan olyckan var framme och Wilma Sundin har börjat blicka fram mot operation, rehabilitering och comeback.

— Jag har fått ett väldigt bra stöd av alla runtomkring och det är många som vill hjälpa mig. Jag skulle säga att allt har gått ganska bra. Många frågar hur det är. Jag känner mig inte utanför på något vis. Alla i laget har varit väldigt stöttande.

— MoDo har försökt hjälpa mig med praktiska grejerna som sjukskrivning och hej och hå, så jag har fått bra hjälp från alla håll egentligen.

— Nu får jag vänta lite innan jag kan opereras eftersom man vill att allting först ska se bra ut.

Är förhoppningen att du ska opereras under december?

— Ja, precis. Det är ett ledband som först ska läka. Om det är tillräckligt bra får jag operera mig i december.

Du kommer precis från träning, hur mycket kan du belasta kroppen idag?

— Jag tränar i alla fall nästan varje dag. Sedan är det mycket överkropp och väldigt lite ben. Det är egentligen bara på rehaben jag kör något som aktiverar benen lite. Sedan försöker jag få lite flås på stakmaskinen eller på airbiken.

När hoppas du vara tillbaka på isen igen?

— Min förhoppning är, att om jag får operera mig i december, att vara tillbaka till nästa säsong. Förhoppningsvis då seriespelet börjar, men det är svårt att säga nu. Det är i alla fall mitt mål.

