Sedan värvningen av Oskari Laaksonen har William Håkansson inte gjort en minut i SHL. Inför resan till USA och Junior-VM ger nu den 18-årige backen sin syn på situationen i Luleå.

– Det är det jag vill, sen får man se vad som händer och ta det därefter, säger den draftaktuelle talangen till hockeysverige.se.

William Håkansson i Luleå- och landslagströja. Foto: Simon Eld och Bildbyrån (montage).

ARLANDA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Efter tre SHL-matcher i fjol har William Håkansson, under 2025/26, tagit sig hela vägen till en plats i både Luleå och Junior-VM, men hur ser egentligen planen ut efter mästerskapet i Minnesota?

Sedan Thomas Fröberg valt att förstärka laget med Oskari Laaksonen har 18-åringen inte spelat en enda minut i A-laget. Samtidigt går stockholmskillen mot viktig sommar med en NHL-draft och behöver därmed få visa upp sig på seniornivå. Ett faktum som skulle kunna öppna för ett lån.

När hockeysverige.se möter den storvuxne Luleå-talangen inför resan till USA väljer han att svara på följande vis kring en sådan lösning.

– Ja, alltså det är speltid som är viktigast, sen om det är minuter i SHL eller om det är J20 eller i Hockeyallsvenskan… för mig spelar det inte riktigt någon roll. Det är viktigast att jag spelar hockey och att jag utvecklas. Man får ta det som det kommer. Jag har sagt att jag ska fokusera på allt det där efter JVM så det inte blir så mycket samtidigt.

Håkansson imponerade redan under försäsongen och tog tidigt en plats i Luleå, men när det nu finns sju seniorbackar före, med gällande kontrakt över 2026/27, ser situationen mer oviss ut. Detta trots att han själv har ett avtal till 2028.

– Det är väl kul med lite konkurrens också. Då måste man spela sin bästa hockey för att få speltid så det är väl bra på ett sätt. Förhoppningsvis åker jag över nu på JVM och gör det jäkligt bra. Då kan jag kanske komma hem och lyckas knyta till mig en plats. Det är det jag vill, sen får man se vad som händer och ta det därefter. Men det är i Luleå jag vill spela och jag ska åka över och göra det så bra som möjligt nu för att ta en plats där, säger löftet.

Hur mycket tänker du på NHL-draften och allt kring den?

– Det är klart att det är mycket, men jag kopplar bort det så mycket som möjligt och väljer att inte fokusera på det. Speciellt inte nu när det är ännu mer folk som kollar på en än vad det brukar vara. Jag kopplar bort det, spelar hockey, gör det jag tycker är roligast. Jag tror det är viktigt att fokusera på hockeyn och det som komma skall (JVM).

Så har första tiden i SHL varit: ”Stridh är på mig”

Den 194 centimeter långe Håkansson bytte Djurgården mot Luleå 2023, och blev då en del av U17-landslaget, men därefter har chansen i blågult dröjt. I JVM-genrepet i november kom till slut återkomsten efter den starka hösten i Norrbotten.

– Det fanns väl alltid i bakhuvudet att det var här jag ville vara här den här tiden på året, men det var ingenting som jag tyckte var givet eller självklart överhuvudtaget. Jag har tagit små steg hela tiden och nu är jag här, det är ruskigt kul. Det är en jäkla upplevelse så jag ser fram emot det, säger han om JVM.

Hur har det varit att anpassa sig till seniorhockeyn under hösten?

– Det har varit kul. Jag tror det var bra för mig med de matcherna förra året. Jag kom in lite i gruppen, och var med i slutspelet där, och sedan försäsongen och allt här nu. Det känns bättre och bättre, säger den unge backen och fortsätter om skillnaderna.

– Framförallt blir det en helt annan roll, och att försöka göra de simpla sakerna och göra dem jäkligt bra varje match. I ett I20-lag blir det lite mer all round-spel, att jag ska hålla i mer puck, medan jag i A-laget är mer fokuserar på det jag är bäst på, vilket är försvarsspel och defensiven, att spela hårt och tufft.

För Håkansson, som faktiskt var en producerande forward under en del av sin juniortid i Djurgården, har det även blivit en hel del video med Luleås assisterande tränare Henrik Stridh.

– Ja, Stridh är på mig. Efter varje match så är det både bra och dåliga klipp, så då får man bara sitta och kolla. Det är en läroprocess och det är ruskigt bra spelare man möter, så det är detaljerna som spelar roll i slutändan. Då är det också bra att kika på dem, säger han.

Tar du med dig något från tiden då du var forward?

– Det är lite skillnad på att spela forward i U16 mot vad jag är nu, men jag tror det kan vara lärorikt att göra det också. Det gick lite fram och tillbaka, men det var back jag ville spela och så blev det. Hittills har väl det beslutet varit lyckat, men det är kul att jag har gått göra båda.

William Håkansson inför resan till USA och JVM. Foto: Bildbyrån/Aron Broman.

Har NHL-bilden klar för sig: ”Det jag tror folk gillar”

Oavsett vad som väntar framöver har Håkansson nu bilden tydlig för sig själv kring vad han behöver göra både på kort sikt, under JVM, och på länge sikt, för att förhoppningsvis nå NHL-drömmen.

– Det är bara att fortsätta med det jag gör. Det defensiva spelet, det enkla och simpla spelet, och att vara pålitlig där match efter match. Att inte krångla till det så mycket, vara tuff, hård och rejäl. Det är väl det som jag tror folk gillar och då är det dumt att göra något man inte är lika bra på, säger han.

För Håkansson ger detta mästerskap med Juniorkronorna en chans att ta ytterligare kliv i detta, och visa upp sig för NHL-scouterna, men även till nästa år har han åldern inne för att ta en plats. Ett mästerskap då han troligen får spela intill Luleå-vännerna Jakob Ihs-Wozniak och Oliwer Sjöström, som båda hamnade utanför till 2026.

– Det är såklart tråkigt. De har gjort det ruskigt bra båda två. ”Jacke” som kommit in i Björklöven och gjort mycket poäng där, och Oliver som har varit bra hela året, men det är en tuff konkurrenssituation för alla. Tråkigt att de inte är här, det är bra polare till mig. Om de fortsätter i den här takten så tycker jag att de borde vara givna till nästa år, säger Håkansson.

Vad har du för förhoppningar för laget till årets JVM?

– Vi har ett ruskigt bra lag. Backar, forwards, målvakter, alltihopa. Vi har absolut ett lag för att ta oss hela vägen och det är det som är målet. Det är därför man åker hit, för att vinna. Vi har laget för det, och det är en jäkligt härlig grupp så det är bara att åka över och försöka ta hem ett guld, avslutar backtalangen.

Source: William Håkansson @ Elite Prospects