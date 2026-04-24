Kampen för allsvensk licens – det händer nu

Visby/Roma har tagit steget upp till Hockeyallsvenskan. Men nu väntar en prövande tid för klubben – som just nu inte har faciliteter som är tillräckliga för allsvensk hockey.

— Vi har personal över just nu som tittar och jobbar med Visby för att se hur man kan ta nästa steg och lösa det här, säger Jonas Sandberg, ordförande i tävlingsnämnden till Hockeysverige.se.

Visby/Roma har fortfarande en lång väg att vandra innan drömmen om Hockeyallsvenskan blir verklighet.

Erik Ryman, sportchef i Hockeyallsvenskan, berättade under gårdagen om Visby/Romas utmaningar för att faktiskt få spela i andraligan nästa säsong. Sportchefen pekade då inte minst på arenan som är minst sagt i behov av upprustning. Rent sportsligt har de kvalat sig in i ligan. Men nu väntar en prövande tid där föreningen, och staden, måste visa att man klarar av att fixa faciliteter som motsvarar en elitnivå.

Jonas Sandberg är ordförande i tävlingsnämnden och berättar nu om hur förbundet arbetar med frågan.

— Först och främst, stort grattis till Gotland. Det är jätteroligt att vi sprider elithockeyn i Sverige, det är superkul. Det som händer nu är att vi har fått ett ettan-lag till allsvenskan. Svenska ishockeyförbundets anläggningsgrupp tillsammans med Visby håller på att se över vad man behöver göra. Det här är innan frågan går till licensnämnden. Sen är det licensnämnden som gör bedömningen om de klarar licensen eller inte.

Vad ser ni i tävlingsnämnden för utmaningar?

— Jag kan inte uttala mig i de utmaningarna. Jag har tyvärr inte varit på Gotland och sett ishockey. Däremot vet jag att vi har personal över just nu som tittar och jobbar med Visby för att se hur man kan ta nästa steg och lösa det här.

Är redan på dispens: ”Provas vid varje enskilt ärende”

Tävlingsnämnden och förbundet jobbar nu tätt med Visby för att se över förutsättningarna. Där arenan alltså är det stora kruxet just nu. Bland annat finns inget teknikrum, mediarum, säkerhetsrum eller läkarrum. Dessutom måste sargen göras om för att matcha Hockeyallsvenskans krav.

Och det är bara några av utmaningarna som de nu ställs inför.

— Egentligen finns det en anläggningssäkerhetsbok med regler. De går man nu igenom tillsammans med Gotland för att hitta kriterierna och en lösning. För att de sedan ska kunna presentera en plan till licensnämnnden, som då får ta ställning.

Visby/Roma spelade redan under den här säsongen på dispens i Hockeyettan. Hur en potentiell dispens skulle kunna se ut nästa säsong återstår att se, eller vad som krävs för att de ska få spela en säsong på dispens.

— Dispens provas vid varje enskilt ärende. Jag kan inte svara på hur länge eller hur omfattande en dispens ska vara. Utan vi prövar den som sagt vid varje enskilt ärende. Dispens är det sista man använder, när man inte klarar grejer tittar man på en sån.

Hur mycket vägs det faktum att de rent sportsligt är i Hockeyallsvenskan in?

— Jag kan inte svara på det för det ligger inte på mitt bord. Det är licensnämnden som avgör det.