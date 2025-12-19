Trejdades – rakt in i dynastin: ”Fick ett samtal jag klickade”

Efter att ha slagit sig in i NHL och Toronto Maple Leafs blev Viktor Stålberg trejdad till Chicago Blackhawks. Där var svensken med och inledde klubbens storhetstid – och vann en Stanley Cup.

— Tre på natten fick jag ett samtal som jag klickade bort. Det var min agent som ringde, berättar den tidigare forwarden.

Viktor Stålberg vann Stanley Cup med Chicago Blackhawks. Foto: AP Photo/M. Spencer Green & Ronnie Rönnkvist.

Sommaren 2010 fick Viktor Stålberg ett nattligt samtal där man kort och gott lät meddela att han trejdats till Chicago.

— Man kan säga att det var enda trejden som kom helt oförutsett. Jag kände efter säsongen att Toronto ville satsa på mig och jag skulle få en stor roll från start där.

— Tre på natten fick jag ett samtal som jag klickade bort. Det var min agent som ringde. Jag hade då inte en tanke på att det här kunde hände. Sedan ringde han igen.

— ”Vad är det?”

— ”Du har blivit trejdad”

— ”Jaha, till vad då?”

— ”Jag har ingen aning, men jag ringer snart igen.”

— Det fanns inga uppdateringar på samma sätt som det gör nu, men han ringde tillbaka 45 minuter senare och berättade att det blev Chicago.

Det skulle visa sig vara en lyckträff för Viktor Stålberg.

— För min del var det en bra trejd. Jag kom till en organisation som var grym och precis hade vunnit Stanley Cup. Jag fick vara med under flera storhetsår i den stan kring hockeyn.

”Något helt otroligt att fått vara med om”

Vad var styrkan i den här gruppen som gjorde Chicago till ett så pass starkt och framgångsrikt lag?

— Det var en väldig skillnad mot laget vi hade i Toronto. Dels hade vi en väldigt stark ”core” med superstjärnor och bra balans. (Patrick) Kane var mer en lirare medan (Jonathan) Toews var superstjärna, ledare och grovjobbare i en och samma person.

— Kanske inte lika mycket skicklighet, men lite samma som (Sidney) Crosby, grovjobbare och stjärna. Bra backar med Brent Seabrook och Duncan Keith där bak. Niklas Hjalmarsson kunde stoppa mer eller mindre vem som helst. En bra rollfördelning.

— Vi hade ett otroligt bra lag. Stjärnor som hade börjat tjäna pengar, men vi hade också en ung del av spelare som inte kostade någonting. Det här att det balanserade upp sig med att vi hade flera minimumkontrakt gjorde en stor skillnad för att vi skulle kunna vinna.

Säsongen 2012/13 fick han dessutom vara med om att vinna Stanley Cup med Chicago. Viktor Stålberg svarade för nio mål och totalt 23 poäng på 47 matcher.

— Jag hade två säsonger där jag svarade för ungefär en halv poäng per match utan att spela powerplay.

— Jag spelade mycket fem mot fem, 12-13 minuter per match, och lite upp och ner i kedjorna. En hel del med Jonathan Towes men också ganska mycket med Marcus Krüger och Patrick Sharp i en tredje line. Höjdpunkten i Chicago var absolut att få vinna Stanley Cup.

Viktor Stålberg och Corey Crawford firar med Stanley Cup-pokalen.

Foto: AP Photo/Elise Amendola.

Går det att ta in en sådan grej?

— När jag tänker tillbaka på det så var det något helt otroligt att fått vara med om. Speciellt när jag ser hur många bra spelare som spelat i NHL och aldrig fått vara med om att vinna. När man vunnit en gång tror man att det kommer hända varje år, men så är det inte.

— Det var en galen känsla och att vinna i en sådan stad var något speciellt. Inget illa om Florida, men när jag såg Panthers vinna… Det är en helt annan kultur. Visst, det var lite folk på gatorna när dom körde sin parad, men jag tror vi hade två och en halv miljon människor ute på gatorna under paraden och 300 000 bara i den här parken.

— Chicago är ett av original six och det bor nio och en halv miljoner människor i Stor-Chicago. Dessutom var det ett otroligt intresse under dom här åren. Efter att vi vunnit och skulle firas var det helikoptrar som följde efter oss, poliseskorter och det skapades en app som hette ”cuptracker” så gick vi in på en nattklubb var det tusentals personer på gatorna som väntade och ville få chansen få en glimt av bucklan. En väldigt ”surrealistisk” känsla att få vara med om.

Viktor Stålberg om tiden i Chicago Blackhawks

Var ni ett komplett lag med bästa spelarna på alla platser?

— Ja, så var det absolut. Den säsongen var vi otroligt bra. Jag tror att vi började med att inte förlora under ordinarie tid första 22 matcherna den lockoutsäsongen.

— Det kändes verkligen från start som det var vårt år och nästan allt gick vår väg. Vi var lite illa ute mot Detroit i runda två. Där låg vi under med 3-1, men vände. Det kändes ändå som att vi under hela säsongen hade en tro på att vi löser det oavsett vilka situationer vi försatte oss i. Låg vi under med 2-1 och det var fem minuter kvar visste vi att vi skulle vända det.

— Den känslan har man när det går bra och har ett bra lag. När man i stället är på gränsen är det lätt man tvekar sista fem. Då blir det tvärtom i stället.

Du hade spelat både i Ryssland och Frölunda under säsongsinledningen eftersom det var lockout i NHL, hade du nytta av det med tanke på den fina säsong du gjorde med Chicago?

— Jag tycker att både den säsongen och den innan var liknande. Klart att det var bra att jag hållit i gång eftersom det knappt var någon försäsong. Jag tror att vi hade två träningar. Sedan började vi spela.

— Jag skulle också säga att dom flesta som bodde i Chicago körde där och hade nog ganska bra träningar tillsammans under hela hösten. Dessutom var det en del som spelade på andra ställen.

