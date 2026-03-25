Tvingas till ett sjunde möte: ”Det straffade oss”

Gabriel Olsson har under sina sex år varit med och gjort Kalmar till ett topplag i Hockeyallsvenskan. Nu väntar ett sjunde möte med SSK innan SHL är ännu ett steg närmre.

– Jag tycker inte att det ska påverka allt för mycket, säger 28-åringen till hockeysverige.se om spelarna som saknades.

Gabriel Olsson ger sin syn på SSK–Kalmar inför sjunde mötet. Foto: Ronnie Rönnkvist och Bildbyrån (montage).

SÖDERTÄLJE (HOCKEYSVERIGE.SE)

Det blev ingen avgörande för Kalmar i Södertälje under onsdagskvällen och nu vänder matchserien ner till Kalmar där hemmalaget har chansen att vinna inför sina hemmasupportrar.

– Södertälje fick ett tidigt mål. Sedan blev vi lite jagande, men jag tycker att vi kom igen. Sedan blev det övertag för dom igen och sedan kom vi igen, men vi fick inte in den här sista kvitteringspucken, säger Gabriel Olsson till hockeysverige.se och fortsätter:

– Det kändes ändå som att vi var på väg att ta det till övertid så det känns surt. Fem mot fem spelade vi ändå bra trots att vi inte kom upp på vår högsta procent. Sedan tog vi på oss för många onödiga utvisningar och det straffade oss.

Vad är styrkan i er grupp?

– Styrkan är just bredden och har en så stark tro på det vi gör. Vi vet att när vi väl kommer upp och spelar som vi ska så finns det inte många lag som kan mäta sig med oss.

Många pratar om er bredd, men till kvällens match saknade ni fem spelare, hur påverkade det er prestation?

– Svårt att säga, men visst påverkade det lite. Samtidigt kommer det in killar som inte spelat på länge, men som gör det väldigt bra. Jag tycker inte att det ska påverka allt för mycket.

Hur ser du på serien i stort som nu är uppe i sex matcher?

– En tajt serie och tuffa matcher fysiskt. Det känns som det är så här det ska vara när man går till ”game seven”.

Vill till SHL – med Kalmar: ”Jycker att jag steppat upp”

Om du blickar på din egna säsong, hur ser du på den?

– Den har varit bra tycker jag och har varit roligt att vara i ett lag som har gått väldigt bra där jag känt att jag har kunnat bidra med mitt spel.

Har du kunnat bibehålla det spelet in även i kvalet?

– Ja, jag tycker att jag steppat upp lite till och med i spelet. Det är en rolig hockey nu och det är det här man vill göra.

Jag gick igenom eliteprospect och ditt CV där, du har aldrig spelat i SHL, har det aldrig lockat att ta klivet upp dit?

– (Skatt) Jo, det är dit jag vill ta mig såklart. Det har varit en lång väg hit och jag kommer fortsätta jobba hårt för att bli så bra som möjligt.

Blir det SHL-spel med Kalmar nästa säsong?

– Det hoppas jag, avslutar Gabriel Olsson.

