Talangen lockas av spel i England: ”Finns en dörr in”

Noah Wolf, 20, testar på hockeylivet i Ettan.

Men den tidigare Västerås- och Leksandsspelaren berättar nu om en dröm han har.

– Det finns ändå en dörr in där och min agentfirma har ett par spelare den ligan. Självklart kan det vara ett val för mig i framtiden, säger han.

Noah Wolf. Foto: Ronnie Rönnkvist och BIldbyrån

HUDDINGE (HOCKEYSVERIGE.SE)



När hockeysverige.se träffade Noah Wolf 2022 på Siljans café i Leksand berättade han om sin tid i klubben och hur det var att flytta från England till Sverige.



– Morsan (Livvy) och farsan träffades i England. Farsan (Joakim) är svensk och uppvuxen i Orsa, men jag föddes i Slough. Vi flyttade runt i England under fyra år, men vi valde sedan att flytta till Sverige. Då hamnade vi i Kallhäll. Där bodde vi under ett år, men sedan flyttade vi tillbaka till Birmingham i England. Då var jag runt fem, sex år, men vi flyttade efter några år till Haninge i Stockholm och bodde där under några år. Där körde jag även en del friåkning på Torvalla, men aldrig med klubba

– Det blev faktiskt rätt jobbigt att flytta runt eftersom jag fick vänner på olika ställena och starka band. Det var jobbigt att bryta upp från en del av dom hit och dit. Samtidigt var jag ung, men det var tufft ändå.

– Jag har tre systrar. Chy är 22 år och bor i England. Sedan har jag min syster ”Bella” som är sex år och bor här och Ava som är elva år. Syrran gick också på hockey tidigare, men har slutat nu.

– I Haninge blev det, som sagt var, en del friåkning, men intresset för hockeyn kom från att jag gick på en match med farfar (Bosse) i Mora och tyckte det var intressant. Han är ju Moring, sa Leksandsforwarden med ett lätt leende och fortsätter:

– Efter att vi bott i Haninge blev det Borlänge för farsans jobb och det var där själva hockeykarriären började.



Nu är vi framme vid 2025 och det blev aldrig någon A-lagshockey med Leksand. Har inte blivit ännu är värt att lägga till. Idag hittar vi 20-åringen i Hockeyettan där han har en stor roll i Borås.



– Jag hade det kanske lite tungt i Leksand J20 där jag skulle vara en rollspelare i fjärde, brunka och spela boxplay. Sedan fick jag komma till Västerås och helt plötsligt tackla en helt annan roll vara en ledande spelare i J20 och spela över 20 matcher i Hockeyallsvenskan. Det måste jag se som ett kvitto på att det har gått bra, berättar Noah Wolf då hockeysverige.se träffar honom i Björkängshallen strax innan hans Borås ska spela mot Huddinge i Hockeyettan. En match som Borås för övrigt kom att vinna med 1-0.



Noah Wolf fortsätter:

– Det var på ”g” med ett kontrakt med Västerås, men sedan vet jag inte vad som hände. Då bestämde jag och agenten oss för Borås eftersom dom var sugna och ville ha mig. Det är också bättre att vara någonstans där dom till 100 procent vill ha mig.

Noah Wolf i Leksandströjan. Foto: Ronnie Rönnkvist

Hur ser du tillbaka på tiden i Leksand?

– Som väldigt lärorik även fast jag inte spelade så jättemycket sista säsongen. Att dessutom ha en tränare som (Jörgen) Bemström var hur bra som helst.

– Jag fick en väldigt stor lärdom av vad han lärde ut till oss spelare. Allt från fysen till det på isen. Det var så professionellt. Han är en sådan tränare som jag inte glömmer.



Inför säsongen 2024/25 valde alltså Noah Wolf att flytta till Västerås för att i första hand spela i deras J20-lag.



– Jag bollade lite tankar med agenten och sa att jag ville spela där jag kunde få en stor roll. Sedan spelade det ingen roll om det var Norrland eller Skåne.

– Då öppnade Västerås dörren och sa att dom var intresserade. Västerås har dessutom ett ”HA-lag” (Hockeyallsvenskan) som jag kanske kunde knacka på dörren till, så det var ett bra val för mig.



Det blev 23 matcher och en assistpoäng i Hockeyallsvenskan med Västerås förra säsongen.



– Det var riktigt kul. Jag var inte beredd på det första matchen. Vi hade match samtidigt med J20, men då kom coachen och sa att jag skulle spela i ”HA” i stället.

– Det var chockerande, men väldigt kul. Vi mötte Södertälje hemma jag sköt i ribban första bytet, säger Noah Wolf med ett leende.



Västerås hade en viss ruljangs på tränare förra säsongen och det var turbulens kring föreningen, hur upplevde du och ni spelare allt det här?

– Vi i J20 blev också smittade på grund av att dom tog vår coach (Stefan Fredriksson). Självklart blev det rörigt då och det spreds i hela föreningen att, man kan väl säga, det brann lite.

– Det märktes i korridorerna att det var både ett J20-lag och A-lag det gick utför för. Båda lagen spelade för att överleva och hålla sig kvar. Det var rätt tufft.



Du var inne på det själv tidigare, att det inte blev någon fortsättning i Västerås, fick du någon vink om varför?

– Jag vet inte och fick ingen återkoppling. Vid jul snackade agenten lite med Västerås och det fanns intresse, men att vi skulle få se vad som hände framöver.

– Det gick en tid, men det kom aldrig riktigt något. Jag och agenten sa då att är Västerås inte hundra på att dom vill ha mig då var det lika bra att inte vara kvar där.



I mitten av april 2025 presenterade Borås Noah Wolf som sitt senaste nyförvärv.



– Första tiden här har varit spännande. Helt nytt att helt plötsligt vara i ett vinnande lag. Jag har fått börja känna på ettan-livet. Att spela med vuxna spelare och det är folk som jobbar vid sidan av.

Noah Wolf. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Även Noah Wolf har idag ett jobb vid sidan av hockeyn.



– Ja, jag jobbar också 50, 60 procent på en skola som elevassistent. Det är skönt att jobba på så vis att jag kanske annars skulle ha suttit hemma hela och degat hela dagarna.



Coach för tredje säsongen i Borås är Christer Nylund, en ledare som Wolf uppskattar.



– Jag tycker att han är riktigt bra. När vi hade det knackigt någon helg stressade han inte upp sig. Han är säker i det han gör och är en ”down to earth-coach”. Det känns som han är en del av oss spelare.

– Även om jag har en stor respekt för honom är han väldigt skön att kunna bolla med.



Hur upplever du att din roll är i Borås?

– Den är lite splittrad. Nu kör jag både powerplay och boxplay. Egentligen ska jag spela med (Oliver) Olsson och (Pontus) Netterberg. Nu är Olsson skadad, men jag får spela med två riktigt bra spelare.

– Jag ska vara både framåt och bakåt, men kanske ha lite mer fokus på defensiven här.



Kontraktet med Borås är skrivet till och med säsongen 2026/27.



– Att jag ska kunna ta med mig mycket vidare i karriären. Det är inte omöjligt att det blir en fortsättning i Borås.

– Sedan vill jag ta det stora klivet upp till ”HA” med Borås. Det hade varit väldigt mäktigt och vi har absolut en kapacitet och resurserna för det i Borås.



Med tanke på din bakgrund som född i England, lockar det att en dag då spela där?

– Ja, faktiskt har jag funderat på det senaste dagarna. Det finns ändå en dörr in där och min agentfirma har ett par spelare den ligan.

– Självklart kan det vara ett val för mig i framtiden. Speciellt eftersom man har en speciell grej med landslaget där, att man måste spelat två säsonger i England för att spela landslag. Absolut kan det vara ett steg jag ta i framtiden, avslutar Noah Wolf som är både brittisk och svensk medborgare.