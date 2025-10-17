När VIK tog bakvägen till Elitserien: ”Gick bra som fan till slut”

På söndag ger Västerås IK:s tidigare kvalhjälte Svenåke Svensson en tillbakablick på sin tränarkarriär i Old School Hockey.

Redan nu bjuder Hockeysverige.se på ett smakprov – där Svensson bland annat berättar om hur det var att jobba med en ung Nicklas Lidström.

Men också hur det var att ta Västerås IK till Elitserien.

Från vänster: Svenåke Svensson och firandet av avancemanget i Västerås.

På bilden syns även Nicklas Lidström.

Foto: Ronnie Rönnkvist, arkivbild, Bildbyrån

Svenåke Svensson har haft flera fina tränaruppdrag förutom Kiruna AIF. Bland annat Skellefteås J20, Clemensnäs, Rögle, Uppsala AIS (Almtuna) och Väsby, men det som sticker ut lite extra är säsongen 1987/88 då han tog upp VIK-hockey tillbaka till Elitserien.

I en intervju till Old School Hockey, som du kan läsa på söndag berättar han om då han tog VIK tillbaka till Elitserien.

– På den tiden kom allsvenskan in efter jul. Vi gjorde några plattmatcher så Örebro och Vita Hästen tog platserna. När det blev klart att vi skulle missa allsvenskan som hade varit ett mål, att dit skulle vi bara, skrev jag på spegeln i tränarnas omklädningsrum ”Imorgon kan du sparkas”. Kraven steg hela tiden för vi skulle bara till Elitserien.

– Jag skaffade fem killar som jag gjorde till ledare. För ensam kunde jag inte hålla på med hela laget. Du måste ha allierade. Vi hade möten för oss själva om hur vi skulle driva på det här. Vi tränade jättebra. Det var till och med någon av spelarna som ifrågasatte om vi verkligen behövde träna så hårt. ”Jo, det måste vi för vi ska vara bäst i februari, mars.” Det gick ju också bra som fan till slut, skrattar Svenåke Svensson.

Vilka hade du med som informella ledare?

– Det måste vara spelare som inte ser hindren så jag tog bland annat med ”Flygis” (Göran Sjöberg), Eddy Eriksson och Anders Berglund.

– Berglund var den perfekta kaptenen för han kunde vara elak med polarna och ligga på dom som inte gjorde jobbet. Tomas Olofsson var också med. Idag heter han Janse. Även Janne Karlsson var med i den gruppen. Det var fem gubbar som var mina förlängda armar ut till laget och omklädningsrummet.

– Bosse Åström, en gammal spelare från Skellefteå AIK, var ofta i ungdomslagen tillsammans med Curre Lundmark. Han fanns där så jag trodde att han vore perfekt att vara min hjälptränare. Men när det var matcher och jag frågade om vad han trodde om jag skulle flytta den ena eller andra gubben eller något annat i spelet och ville ha respons svarade han ”Gör som du vill”.

– Jag fick frågan redan vid jul då det stod klart att vi skulle missa allsvenskan om jag ville ha en ny hjälptränare. ”Nej, nej, nej… Bosse är bra på att plocka puckar så det fixar vi.”

Svenåke Svensson och en ung Nicklas Lidström. Foto: Arkivbild

Plockade upp ”Lidas”: ”Han var som en spindel”

En av spelarna från juniorlaget som Svenåke Svensson plockade upp var en viss Nicklas Lidström.

– Jag trodde ”Lidas” var 17-18 år då. När vi långt senare träffades och åt frukost på Knaus i Sundsvall sa han ”Jag var bara 16 år när du slängde in mig”. Det kan ha varit borta mot Viking.

– ”Lidas” var som en spindel där ute. Han tacklades inte, men screenade spelarna in i sargen och plockade bort dom på så vis. Jag tror att det också var därför han aldrig blev riktigt skadad till skillnad mot galne ”Foppa” (Peter Forsberg) som skulle smälla på hela tiden (Skratt). ”Lidas” var fantastiskt bra.

Även Patrik Juhlin fick chansen att testa på seniorspel under Svenåke Svenssons tid i VIK.

– Jajamensan. Jag tror att jag hade med fyra galler. ”Julle” kom med och han var otroligt snabb. Dessutom var det Stefan Hellkvist och Mikael Pettersson.

– Vi hade även värvat André Côté från franska ligan (Mont-Blanc). En franskkanadensare som gjort 27 mål och 88 poäng i franska ligan så jag tänkte att han måste kunna göra lite mål även för oss.

– Han var väldigt bra mot Grums, Viking och sådana lag, men när vi mötte Örebro syntes han inte. Därför fick ”fimparna” chansen i stället. Dom var hungriga och mycket bättre, så Côté åkte hem innan säsongen var slut.

Patrik Juhlin. Foto: Ronnie Rönnkvist

”Då fick Conny Evensson vänta ett år med att gå upp med Frölunda”

Hur ser du tillbaka på kvalet?

– Vi mötte Nacka borta i bäst av tre i playoff. Tommy Boustedt var då coach i Nacka. Vi låg under med ett mål i tredje matchen. Jag predikade ”Ha tålamod gubbar”. Sedan vände vi och vann den matchen. ”Flygis” gjorde två av målen.

– I nästa steg mötte vi Sundsvall. Efter det kom vi in i kvalserien med Väsby, Västra Frölunda och Örebro. Då fick Conny Evensson vänta ett år med att gå upp med Frölunda. Vi vann sista matchen mot hans Frölunda med 7-3. Conny var annars den bästa tränare jag träffat.

Till saken hör att Svenåke Svensson sa under första presskonferensen inför kvalserien ”Ursäkta, men vi är faktiskt bara med här för att om möjligt jäklas lite. Inte för att gå upp”. Örebros ordförande, Bosse Ahlén, anklagade dessutom VIK för att ha mutat Nacka att förlora, men det var milt sagt taget helt ur luften.

Svenåke Svensson valde efter att laget tagit steget upp att tacka nej till en fortsättning i VIK.

– Efter Västerås for jag till Almtuna och blev kvar där fyra år. Då ringde Boston efter några veckor. Man erbjöd mig ”part time scouting”. Jag nöp mig i armen ”Va fan, Boston Bruins”. Jag hade redan nå en svartgul keps så det var lägligt.