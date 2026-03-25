Med Love Härenstam och Henrik Eriksson i spetsen har SSK tvingat fram en sjunde avgörande match i kvartsfinalserien mot Kalmar.

Henrik Eriksson hyllas av SSK:s tränaren Andreas Johansson. Foto: Ronnie Rönnkvist och TV4 (skärmdump).

SÖDERTÄLJE (HOCKEYSVERIGE)

Drygt 5000 på plats fick (50 tillresta kalmarsupportrar) fick jubla då Södertälje tog kvartsfinalserien till en sjunde och avgörande match.

– Första tanken så här direkt efter matchen är att vi klarade av det vi skulle göra och det var att vinna matchen, säger Andreas Johansson till hockeysverige.se efter matchen och fortsätter:

– Jag tycker att vi gjorde mycket bra, men våra första 40 var inte dom bästa, men tillräckligt bra för att sätta oss i en bra situation. Sedan spelade vi av det bra, hade några chanser, men det hade dom också. En ganska jämn match.

Utifrån er spelidé, hur ser du på er prestation?

– Bra, den har varit bra hela tiden. Vi är trygga i vad vi ska göra i vår struktur, disciplin och vårt spel. Vi gör det hela tiden bättre och bättre. Vi gjorde många bra saker både med och utan puck.

Vad är nyckeln till att ni vinner i kväll?

– Jag tycker att vi har blivit starkare för varje match och är tunga att möta. Den här matchen hade vi kunnat avgöra lite tidigare, men dom får lite momentum genom två powerplay i första perioden. Det är vad Kalmar mer eller mindre har.

Hyllningen: ”Väldigt sällan träffat den typen av karaktär”

Stor matchhjälte för Södertälje var bland andra Henrik Eriksson med sina två mål.

– Han är en fantastisk människa, spelare och pådrivare som kommer till jobbet varje dag med ett smile påkopplat. Ett superproffs.

– Jag har hållit på med det här ganska länge professionellt och det är väldigt sällan jag träffat den typen av karaktär.

Love Härenstam. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Nu flyttas matchserien ner till Kalmar för ett avgörande.

– Det blir nog tajt igen och det är en tajt serie. Det ska bli kul och vi får slå ur under lägen, vilket vi gjort hela tiden. Vi åker dit positiva och förväntansfulla.

Love Härenstam storspelade: ”Flöt på bra”

En som svarade för en stormatch var Love Härenstam i SSK:s mål.

– Jag tycker vi kom ut starkt i första. Sedan är det lite ”PP” åt båda hållen som gör att matchen svänger lite, säger Love Härenstam till hockeysverige.se och fortsätter:

– Sedan kommer Kalmar ut starkt i andra som dom brukar göra, men vi spelade lite på ledning efter att vi gjort 3-2, håller tätt och stänger ner matchen.

Hur kändes din match?

– Jag tycker att det kändes bra. Jag kunde se lite mer puckar idag och grabbarna blockade lite skott, så det flöt på bra och var kul, avslutar JVM-guld målvakten.

Source: Love Härenstam @ Elite Prospects