”Vi vet varför vi är här – det är för att vinna”

Småkronorna stod för en bragdartad vändning i semifinalen av Hlinka Gretzky Cup mot Finland. Nu väntar final mot USA och chansen att vinna turneringen – för första gången på 18 år.

— Jobbet är inte avslutat än, säger Luleås forward Måns Josbrant till Hockeysverige.se.

I kväll väntar final i Hlinka Gretzky Cup mot USA för Sverige.

Foto: Imago/Bildbyrån (Montage)

Vändningen mot Finland är ännu ett bevis på den lagmoral som Småkronorna visat upp under hela turneringen. Redan i gruppspelet mot USA visade laget prov på karaktär när man vände ett 1–3-underläge till seger med 5–3. Luleås forward Måns Josbrant berättar om kemin i det svenska laget.

— Många av oss har känt varandra i flera år och det skapar en stark gemenskap. Det kommer alltid in nya spelare, men vi har hittat varandra snabbt. Redan i Katrineholm när laget samlades började vi bygga upp en bra stämning. Vi är bra kompisar, har roligt tillsammans och det smittar av sig på isen. Jag tror det är en stor anledning till att det går bra, säger Piteåsonen Josbrant.

Sammanhållningen hyllas även av Örebros hårt arbetande forward Ludvig Andersson.

— Det är ett otroligt gäng grabbar. Vi har kommit ihop otroligt mycket den senaste veckan. Vi känner det både i omklädningsrummet och ute på isen. Vi är riktigt taggade och har en stark gemenskap, säger Andersson.

Stor ansvar i boxplay: ”Fått ihop det riktigt bra”

Lagets starka sammanhållning syns tydligt på isen. Det märks inte minst genom den defensiva disciplin och kampvilja man visar i numerärt underläge. I boxplay har defensiva spelare som Theodor Knights, Adam Andersson, Mikael Kim och Ludvig Andersson tagit ett stort ansvar.

— Jag tycker vi har fått ihop det riktigt bra i boxplay. Vi hade en träningsmatch som inte alls var bra, men sen har vi byggt mycket självförtroende tillsammans och hittat vår trygghet. Det har verkligen funkat väldigt, väldigt bra, säger Ludvig Andersson.

Ludvig Anderssons kedja med Isak Holtet och Adam Andersson har varit en av Sveriges mest svårspelade formationer. Med sin fysik och outtröttliga kampvilja ger trion energi till laget.

— Det är precis den rollen vi ska ha: vara jobbiga att möta varje byte, flytta pucken från defensiv till offensiv, möta deras bästa och smälla på hårt framför allt. Jag tycker samarbetet funkar riktigt bra och vi bidrar hela tiden, säger Ludvig Andersson om sin kedja med Isak Holtet och Adam Andersson.

USA står för motståndet i finalen för Ludvig Andersson och Småkronorna.

Foto: Michal Fajt/Imago/Bildbyrån

Trivs med fysiken

Frånsett premiären mot Tyskland har matcherna i årets Hlinka Gretzky Cup präglats av fysiskt spel och hård kampvilja. Det råder ingen tvekan om att Ludvig Andersson gillar de fysiska matcherna.

— Jag älskar dem, verkligen. Det är min typ av matcher till etthundra procent. Jag blir bara ännu mer taggad för varje tackling och varje närkamp jag får. Det är bara att gå ut, köra stenhårt och göra min roll, säger Andersson.

Småkronorna har betonat vikten av att vara påslagna från start, något som kan bli helt avgörande i finalen mot USA. Samtidigt måste Sverige spela resolut för att stå emot ett revanschsuget amerikanskt lag.

— Vi måste få ner pucken tidigt i deras zon och börja enkelt. Det gäller att komma i gång direkt från start och sätta tonen direkt. On-off-knappen har vi jobbat mycket med och det blir avgörande, säger Ludvig Andersson.

”Vi vet varför vi är här”

Efter urladdningen mot Finland gäller det nu att ladda om mentalt. Måns Josbrant understryker vikten av att lägga segern bakom sig och fokusera på finalen.

— Det gäller att stänga av och fokusera på nästa match. Nu har vi vunnit den här, men så fort vi sätter oss på bussen är det bara morgondagen (läs: i dag) som gäller. Vi vet varför vi är här, och det är för att vinna, säger Josbrant.

Finalen av Hlinka Gretzky Cup spelas klockan 17.00 på lördagseftermiddagen. Då jagar Sverige sitt andra guld i turneringens historia – och det första sedan 2007.