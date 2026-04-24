Slår tillbaka mot ryktena: ”Rent påhitt”

Med OS-utvärderingen klar erkänner Tre Kronor missar i planeringen. Samtidigt slår Anders Lundberg tillbaka mot uppgifter om interna sprickor – och dementerar att frågan om Sam Hallam någonsin varit på bordet.

– Det är väldigt olyckligt när det börjar florera direkta felaktigheter i media, säger landslagschefen till hockeysverige.se.

Anders Lundberg slår tillbaka efter uppgifterna om Sam Hallam. Foto: Bildbyrån (montage).

JOHANNESHOV (HOCKEYSVERIGE.SE)

”Kaos inom Tre Kronor”, ”interna sprickor mellan laget och ledarstaben”, ”En av frågorna på bordet: Ska Sam Hallam leda Sverige under VM.”

Med OS-kvartsfinalen mot USA färskt i minnet uppgav Hockeynews ovanstående. Datumet var 11 mars och resultatet i Milano var fortfarande under utvärdering. Bland problemområdena som ringats in, enligt sajten, var brister inför turneringen i planering, kommunikation och rollfördelning.

Nu, samtidigt som just planeringen inför ett nytt VM pågår, slår landslagschefen Anders Lundberg tillbaka – precis som ordföranden, Anders Larsson, gjort i Aftonbladet.

– Nummer ett, jag tycker att det är väldigt olyckligt när det börjar florera direkta felaktigheter i media. Till exempel frågan om Sam, att den var uppe på bordet, vilket var ett rent påhitt. Den var aldrig uppe på bordet, börjar Lundberg berätta för hockeysverige.se efter att Sam Hallam tagit ut sin trupp till Czech Hockey Games.

Landslagschefen fortsätter sedan om övriga uppgifter:

– Sen är det klart att vi utvärderar oss själva, det gör vi med allt hela tiden. Jag tror absolut att vi hade kunnat vara lite mer transparenta kring frågor och framförallt förklara hur processerna går till. Det ser jag inga konstigheter i alls, det får vi dra lärdomar av.

Medger efter OS-utvärderingen: ”Vi gick lite fel”

Vilka processer tänker du på då?

– Till exempel att vi inte gick ut och kommenterade kring OS efteråt. Varför gjorde vi inte det? Vi vill göra klart analysen först så att vi faktiskt har något att säga. Det är inte mer dramatiskt än så, men det är en sådan del.

Samtidigt medger Lundberg att landslaget gått fel i vissa delar – när frågan kommer om huruvida något kommer att göras annorlunda nu i planering och rollfördelning.

– Det var en ganska tydlig sak från OS-utvärderingen, att vi gick lite fel i vårt upplägg kopplat till den jetlag som spelarna var utsatta för. Det kommer inte att vara på samma sätt här i och med att vi har inne spelare redan den här veckan, och att vi har några som kommer in nästa vecka, säger han och fortsätter.

– Varje resa är väldigt unik, men vi har varit extremt noggranna när vi har tittat i planeringen framåt, och hur vi ska lägga upp det. Sen gäller det att ha den här fingertoppskänslan också, hur vi agerar på plats. Ska vi följa den planen helt eller måste vi skruva på det? Ska vi ställa in en träning, ska vi träna eller ska vi ner på gymmet? När lägger vi in en hel ledig dag? Är man skicklig är man duktig på att planera, är man ännu skickligare kan man gå ifrån planen ibland också.

Christer Plars är en av flera som lämnar förbundet.

Foto: Jonathan Näckstrand / Bildbyrån.

Själva utvärderingen kring OS blev klar i förra veckan, där Lundberg bland annat intervjuat spelare. Dock är det ”ingenting alarmerande”, enligt ordförande Anders Larsson. Samtidigt lämnar förbundets generalsekreterare Christer Plars och strategiska sportchefen Mike Helber. Allt medan förbundskaptenerna för både herr och dam ska bytas ut.

– Det är alltid tråkigt när medarbetare lämnar. Sen gäller det på något sätt att ganska snabbt finna sig i verkligheten och förutsättningarna. Det gäller att försöka hitta nya vägar att gå ganska snabbt, säger landslagschefen om hur det sistnämnda påverkat.

”Sam är en människa precis som alla oss andra”

Stundande Hockey-VM i Schweiz blir, oavsett utvärderingen, Sam Hallams sista. Detta då Rikard Grönborg tidigare presenterats som nygammal ersättare.

– Jag tycker att det är väldigt tråkigt. Det är alltid tråkigt när det kommer drev av olika slag, oavsett om det har med oss att göra. Sen vet vi om att sånt förekommer. Det jag tycker blev väldigt dåligt i det här fallet var att det faktiskt var direkt felaktiga uppgifter, som det inte fanns sanning i, säger Lundberg om drevet som blivit mot den nuvarande förbundskaptenen.

Inför detta VM blir också landslagschefen själv en viktig stöttepelare till Hallam.

– Med det sagt är det klart att det har varit tufft för Sam. Han är en människa precis som alla oss andra, med tankar och känslor. Det har varit jätteviktigt i min roll som hans närmsta chef, vän och medmänniska. Men också rent arbetsgivarmässigt, att ta hand om honom på bästa sätt. Vi har haft en jätteöppen, rak och ärlig dialog från dag ett. Inte bara här och nu. Det förtroendet och den tilliten vi har byggt upp till varandra tror jag har varit väldigt viktig även i en sån här situation, säger han.

Sam Hallam har varit hårt ansatt under sin tid som förbundskapten.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

En del av den kritik som spreds under OS var även Hallams hantering av media. Där vill dock inte Lundberg helt gå in på huruvida landslaget kommer göra något annorlunda.

– Jag ska vara ärlig och säga att jag inte följt den diskussionen jättenoga. Men det är klart, i rollen som förbundskapten är du egentligen ytterst ansvarig för allt som sker. Det gör att du också får svara på frågor om allt, och då blir lampan väldigt starkt kopplad till en enskild individ. I ett klubblag har man kanske en sportchef som är inne och svarar på vissa frågor, eller klubbdirektören.

– Det är saker som vi diskuterar, men det är ingenting som jag kan slå fast, att vi kommer att göra si eller göra så, tillägger han.

Ingen PR-strategi att lyfta JVM-spelarna

Vid onsdagens uttagning valde Sam Hallam att ta ut hela tio debutanter och sex spelare från vinterns guldlag i JVM. Något många skrikit efter. Lundberg menar dock inte att det är någon utsatt strategi efter den kritik som varit mot landslaget.

– Vi vill alltid att det ska finnas en positiv anda, att det händer bra saker runt svensk hockey. Alla vi som jobbar på förbundet älskar hockeyn och vill ju sportens bästa, svensk hockeys bästa i synnerhet. Det är klart att vi ser bra på allt positivt som kommer, men det var inte på något sätt en strategi. Att ta ut de här killarna har ingenting med det att göra. Det är för att de är otroligt skickliga hockeyspelare, säger han.

Landslagschefen förtydligar även att det bland annat har att göra med statusen på övriga spelare.

– Det är en positiv bieffekt, men nummer ett är fortfarande sportsliga grunder, som vi har laguttagningar på. Det är ett läge med en hel del skador, både på spelare från Europa som varit med under året, men också spelare från Nordamerika. Då kändes det ännu bättre att ge de här möjligheterna. Jag känner killarna ganska väl och är övertygad om att de kommer komma in med en enorm energi och en hunger som jag hoppas smittar av sig på övriga spelare, säger han.

Sveriges trupp inför hockey-VM

Målvakter

Magnus Hellberg, Djurgården

Love Härenstam, Södertälje

Backar

Jacob Larsson, Rapperswil

Robert Hägg, Brynäs

Erik Brännström, Lausanne

Axel Andersson, Brynäs

Tim Heed, Ambri-Piotta

Sascha Boumedienne, Boston Univ.

Joel Persson, Växjö

Forwards

Isac Hedqvist, Luleå

Linus Karlsson, Vancouver

Jack Berglund, Färjestad

Anton Frondell, Chicago Blackhawks

André Petersson, SCL Tigers

Nils Höglander, Vancouver

Theodor Niederbach, Frölunda

Jakob Silfverberg, Brynäs

Ivar Stenberg, Frölunda

Karl Henriksson, Växjö

Viggo Björck, Djurgården

Marcus Sylvegård, Biel Bienne

Liam Öhgren, Vancouver