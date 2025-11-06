”Jag hittade Pavel Datsiuks highlights på YouTube – sen var jag fast”

Som skådespelare fick Otto Fahlgren sitt genombrott som hockeyspelare i tv-serien Björnstad. Men ishockeyn spelar även en stor roll i hans liv bortom vita duken. Som stor Detroit Red Wings-supporter när han hopp om att vändningen äntligen kommit för sitt favoritlag efter år av misär.

Skådespelaren Otto Fahlgren är en stor Detroit Red Wings-supporter. Foto: SVT/Maria Fäldt

Senast hockeysverige.se hade kontakt med Otto Fahlgren, 23, var för fem år sedan. Då hade han precis gjort sin skådespelardebut som Benji i HBO-dramatiseringen av Fredrik Backmans bok Björnstad. Sedan dess har han etablerat sig på både filmduken och i tv-rutan med roller i filmer som Håkan Bråkan och Upproret, och just nu är han aktuell i den hyllade tv-serien Tystnaden som finns tillgänglig på SVT Play. Där spelar han karaktären Linus som lider av depression och försvinner spårlöst till sina närmaste vänners stora sorg.

– Det är en serie om manlig tystnadskultur och psykisk ohälsa som tyvärr är ständigt aktuellt. Det känns som att det går att hitta sig själv i den här serien på många olika plan oavsett hur gammal man är, säger Otto Fahlgren om serien.

Rollen i Björnstad fick han delvis tack vare sin bakgrund som hockeyspelare i Skellefteå AIK och SK Lejon. Och hockey har fortsatt att vara ett relevant tema i hans liv, även om han inte längre är aktiv på isen själv. Lillasyster Iris representerade Västerbotten i slutspelet av TV-pucken i Kalmar förra veckan medan lillebror Hannes har sadlat om till tränare i Skellefteås juniorverksamhet efter att ha slutat spela härom året.

Otto Fahlgrens eget hockeyintresse kretsar dock framför allt kring ett lag – Detroit Red Wings. Skådespelaren fann kärleken till ”svenskklubben” i tidig ålder.

– Jag skulle vilja påstå att jag själv hittade dem, skrattar han. Men jag vet att det var när jag spelade NHL ’06 när jag var fem år och mötte pappa. Pappa var ett gammalt Maple Leafs-fan. Jag tänker att han bara ville att jag skulle välja ett Original Six-lag och så fanns det många svenskar där. Så han indoktrinerade mig in i Red Wings.

– Sen började jag hitta Pavel Datsiuks highlights på YouTube. Och sen var jag fast. Han blev idolen och jag lirade också center som han. Sen dess har jag följt dem. Efter att jag slutade (spela ishockey) blev det något år att det blev för mycket hockey och då såg jag typ ingenting alls. Men nu så ser jag allt, allt jag hinner med.

Pavel Datsiuk – en stor anledning till varför Otto Fahlgren föll för Red Wings. Foto: Tim Warner/CSM via AP Images

Detroit Red Wings slutligen på rätt köl?

Som alla initierade fans av NHL-hockey vet är det en utmaning att följa sitt favoritlag med tanke på tidsskillnaden gentemot Nordamerika. Men Otto Fahlgren har hittat sin egen metod.

– För två år sedan såg jag vissa av matcherna som började ett på natten, men det är ju inte helt hållbart när man ska upp på vanliga tider. Så nu blir det lördags- och söndagsmatcherna som har lite rimligare starttider. Och resten ser jag till frukosten. Låter bli att slå på telefonen och så kollar jag repriserna.

Detroit Red Wings har en rik historia av framgångar med fyra Stanley Cup-vinster (1997, 1998, 2002 och 2008) och totalt sex finalframträdanden under de senaste 30 åren. Men efter att ha kvalificerat sig för 25 raka slutspel mellan 1991 och 2016 har det gått i stå för klubben. Det är nu drygt nio år sedan senaste slutspelet, vilket inneburit att Otto Fahlgren inte haft mycket att yvas över under större delen av sin tid som supporter.

Men en månad in på den här säsongen finns det anledning att känna optimism. Red Wings har gått segrande ur nio av sina första 14 matcher och finns plötsligt med i toppskiktet av Eastern Conference.

– Jag får ganska ofta upp statistik nu att inget lag som har gått så här bra de senaste tio åren har missat slutspel. Men därför kommer de väl bli det första om man ska vara pessimist, flinar Otto Fahlgren.

– Men absolut, jag tycker det ser bättre ut än någonsin.

Vad känner du kring årets lag?

– Det känns som att det finns mer tro på det genom hela laget. Man har fått in juniorer som på något vis har fått de andra att börja bita ihop och jobba hårdare. Och så har man de här veteranerna som det känns som att de inte riktigt levererar. Men nu är de omgivna av ännu bättre spelare rakt igenom och det känns som att alla drar sitt strå. Och så John Gibson, målvakten, har absolut gjort skillnad också. Man har två målvakter (Gibson och Cam Talbot) som har steppat upp. Det känns också som att (Todd) McLellan, tränaren, har gjort ett bra jobb sedan han kom in. Jag är optimistisk, so far.

Axel Sandin Pellikka firar sitt första NHL-mål med Detroit. Foto: AP Photo/Paul Sancya

Otto Fahlgren imponeras av Sandin Pellikka

Som Skellefteåbo har han haft extra mycket att glädja sig åt. Axel Sandin Pellikka slog sig in i backuppsättningen via träningslägret och har varit ordinarie hela säsongen.

– Det är klart att det blir en extra dimension. Man vill verkligen att det ska gå bra för honom, man vill att han ska få vara kvar. Men jag tycker att han ser riktigt bra ut så här långt, säger Otto Fahlgren som även har två andra tidigare Skellefteåspelare i årets upplaga i form av Jonatan Berggren och norrmannen Michael Brandsegg-Nygård som numera är degraderad till farmarlaget Grand Rapids Griffins i AHL.

Med tanke på att du är från Skellefteå och har spelat i Skellefteå AIK, har du lika starka känslor för den klubben som du har för Detroit?

– Är det något lag jag håller på i SHL så är det absolut dem. Det har väl gått upp och ner också, men på senare år har jag sett det mesta. Och så har det inte varit tidigare. Men det är någonting med Detroit som bara sitter ännu djupare, och jag blir ännu gladare eller argare när de vinner eller förlorar.

Om vi drar det till sin spets, Stanley Cup för Detroit eller SM-guld för Skellefteå, vad skulle du glädja dig mest åt?

– Stanley Cup, för att jag ändå har upplevt SM-guldet två gånger i mina yngre år och nu för något år sedan då. Jag var lite för liten när Stanley Cup hände senast och det känns som att nu har man varit igenom för många år av misär nu, så av den anledningen.

Otto Fahlgren i tv-serien Tystnaden. Foto: Alexander Berg/SVT

Redo att släppa album med musik

Utöver skådespeleriet och hockeyintresset är Otto Fahlgren även musiker och driver på egen hand bandet OFP (Otto Fahlgren Project). Musiken beskriver han som ”grungeig progg”.

– Jag har ett helt album inspelat. Nu börjar det vara för många låtar, så man måste börja cutta bort och bara bli klar med det och få ut det. Men än så länge bara en låt släppt och så ska vi få ut albumet i januari har jag tänkt.

På skådespelarfronten har han flera järn i elden. Bland annat i form av den bioaktuella thrillern Vi dör i natt där han har en mindre roll, samt The Watchmaker som väntas komma under 2026 .

– Förhoppningvis går jag inte sysslolös, men jag har ju i alla fall Detroit att kolla på fram till sommaren, ler Otto Fahlgren.

Ja, kanske är 2026 året då han slutligen får se sitt kära favoritlag i slutspel.