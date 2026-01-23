AIK-talangen: ”Farsan ville inte att jag skulle börja med hockeyn”

Sid Boije har tagit en ordinarie plats i AIK som 18-åring.

Nu berättar talangen att det inte alltid var självklart att han skulle bli hockeyspelare.

— Farsan ville inte från början att jag skulle börja med hockeyn, säger Boije till hockeysverige.se.

Sid Boije har blivit bofast i AIK:s A-lag efter sitt succéinhopp i fjolårets final. Foto: Ronnie Rönnkvist & Bildbyrån (Montage)

UPPLANDS-VÄSBY (HOCKEYSVERIGE.SE)

Säsongen 2024/25 fick Sid Boije överraskande kliva in i HockeyAllsvenskan-slutspelet. I finalspelet mot Djurgården låg han dessutom bakom målet som gav AIK seger i en av matcherna. För det fick han ”hatten” av spelarna i laget som ett tecken på att han var planens bästa spelare. Men nu är han inte ensam i familjen om att spela hockey på elitnivå. Säsongen 1994/95 spelade hans pappa, Roger, en match i Elitserien med Västerås.

— (Skratt), Det har han gjort och även nämnt ett gäng gånger att han pajade knäet och inte kunde spela så mycket mer, säger Sid Boije när hockeysverige.se träffar honom för en intervju i ett välbesökt Väsby centrum och frågar om hur ofta hans pappa pratat om att han spelat i Västerås.

Pappa Roger har såklart också betytt mycket för Sid som hockeyspelare.

— Ja, jättemycket. Genom alla år är det han som lärt mig det mesta. Han kommer alltid in med tips och knep till mig.

— Dessutom hade jag honom som tränare då jag var liten, så han har lärt mig väldigt mycket.

Sid Boijes moderklubb är Solna SK, men det var från början inte alldeles givet att det skulle bli hockey för honom.

— För att bygga vidare på det här med farsan, han ville inte från början att jag skulle börja med hockeyn. Då var det mycket fotboll som gällde (Vasalund).

— Jag hade en polare i fotbollslaget som frågade ”Ska du inte komma och testa hockey?” Han spelade i Solna och farsan gick med på det, så jag testade någon träning. Sedan blev det att jag fortsatte.

Från Solna – till AIK: ”Stort steg”

Ganska sent tog han sedan steget över till AIK.

— Jag spelade i Solna fram till U15. Till U16-året skulle jag gå över till AIK och där varva lite mellan U16 och J18. Den säsongen stängdes U16-laget i AIK av.

— Eftersom jag hade sajnat på för ”HG” (hockeygymnasiet) blev det automatiskt att jag fick haka på J18. Jag spelade där säsongen ut och sedan har jag fortsatt spela i AIK.

Sid Boije har gjort 36 matcher för AIK:s A-lag så här långt. Foto: Jonathan Näckstrand/Bildbyrån

Det måste ha varit ett stort steg att ta från Solna SK till J18 i AIK?

— Ja, så var det. I U15 körde vi inte supermycket fys. Och det är som du säger en väldig skillnad från U15 till J18.

— Mest var det att dom flesta var större och starkare. Första året blev det mycket i gymmet. Det blev ändå kul att försöka bli starkare hela tiden eftersom det skulle ge mig mycket för att kunna kampas med dom som var äldre.

— Det var ett stort steg och första säsongen blev det mycket att vara där för att se och lära lite.

Vad har du utvecklat mest sedan du kom till AIK?

— Det fysiska. Vi tränade väldigt bra och hårt. Mycket rent fysiskt i gymmet, men även på isen. Jag var tvungen att stå emot lite mer än vad jag var van vid innan.

Sid Boije: ”Det har farsan matat in i mitt huvud”

Du har en speciell smartness på isen, var den du levde på när du kom in i AIK?

— Ja, exakt. Eftersom jag inte var den största och starkaste då fick jag använda det jag är bra på. För mig är det min smartness, ligga rätt och hela den biten.

Vart kommer just den här spelförståelsen ifrån?

— Också farsan. Han har sedan jag var liten alltid tryckt på att det gäller att ta rätt beslut, göra rätt saker…

— När jag var mindre tryckte han mycket på att lira pucken, att det är pucken som ska göra jobbet och spelet som utgör hockeyn. Han har väl bara matat in det i mitt huvud. Då har det blivit att jag sökt dom här svårare spelen, utvecklat det och tänkt hockey mycket.

Sid Boije fick ”hatten” som matchens lirare i AIK under fjolårets finalspel. Foto: Ronnie Rönnkvist & TV4/Skärmdump

Imponerade för AIK – i finalen mot Djurgården

Förra säsongen blev speciell för Sid Boije då han mer eller mindre kastades in i slutspelet i HockeyAllsvenskan för AIK. Först debut mot Almtuna i HockeyAllsvenskan och sedan speltid i tre av finalerna mot Djurgården.

— Som du säger så kastades jag bara in i det. Först fick jag göra en match sent på säsongen. Sedan hade jag varit ledig i några veckor efter att vi åkt ur med J20. Då ringde man någon dag och sa att jag skulle komma och spela match i kväll. ”Jaha…”

— Just då satt jag bara med som extraforward. Jag tränade på under några veckor och sedan är det som det är, att skador kommer. Då var det tillräckligt många som skadade sig för att jag skulle få hoppa in.

— Egentligen var det ganska skönt att det blev så för då hann jag inte tänka på det innan utan för mig var det bara att gå ut och göra det bästa av situationen, men som du sa, jag kastades in i det.

Och i overtime-vinsten med 6-5 mot Djurgården i finalserien fick han ”hatten” av Victor Brattström efter att ha varit delaktig i segermålet.

— (Skratt) Det var väldigt coolt. Dels att jag fick vara med och spela, dels det där. Det var schysst av grabbarna som tog hand om mig bra i början.

Ordinarie i HockeyAllsvenskan: ”Otroligt lärorikt”

Den här säsongen har Sid Boije svarat för fyra assist på 30 matcher.

— Säsongen har varit bra. Jag har spelat mycket med A-laget. Det har varit otroligt lärorikt och jag har fått anpassa mig till seniorhockeyn lite mer. Det går inte att där göra vissa saker jag var van vid att göra.

Vad är skillnaden på det du kunde göra i juniorhockeyn jämfört med Hockeyallsvenskan?

— Jag vet inte om det går så mycket fortare i HockeyAllsvenskan eftersom som J20 är en snabb och intensiv serie.

— I HockeyAllsvenskan är det mer att spelarna man möter är lite mer smarta, ligger rätt och skärmar av. På ett sätt har du mindre tid fast du inte har det.

Det finns en del som säger att det nästan är lättare att spela i SHL eller HockeyAllsvenskan än J20.

— På ett sätt är det lite så. Om du tänker lite snarlikt kommer du själv in i det. Jag får väl tacka min smartness än en gång eftersom den hjälpt mig i sådana här sammanhang jättebra. Det är också vad jag fått beröm för, att jag gör det rätta på isen.

Sid Boije har tagit plats i Juniorkronorna återigen och drömmer om JVM-spel. Foto: Ronnie Rönnkvist

AIK ligger inför kvällens match mot Mora på femteplats i tabellen och det mesta talar för att man ska kunna komma topp sex.

— Försäsongen var att hitta rätt och så där. Sedan började vi starkt och har fortsatt så. Senaste tiden har det gått lite tyngre. Annars tycker jag att det ser bra ut.

— Vi har ett bra lag så det gäller bara att få ihop det helt och hitta den sista pusselbiten inför slutspelet.

Sid Boije uttagen i Juniorkronorna

I augusti fick han dessutom chansen till spel i J20-landslaget under en miniturnering.

— Det var väldigt kul och såklart en dröm.

Nu är du dessutom kallad till spel i U19-landslaget.

— Det ska också bli kul. Jag ska försöka ta med mig dit spelet jag haft den här säsongen. Det är ett tillfälle att visa upp sig och visa att jag är sugen på att få spela ett JVM. Att bara gå in och göra mitt bästa nu när jag få chansen.

Vad har det betytt för ditt självförtroende och fortsatt satsning att få dra på sig landslagströjan?

— Jättemycket. Det blir som ett kvitto på att du är med bland dom främsta. Då får du även en ”boost” i klubblaget att fortsätta köra.

Solnagrabben Sid Boije lever drömmen i AIK. Foto: Ronnie Rönnkvist

Tror du pappa idag är nöjd med att du valde hockeyn?

— (Skratt) Ja, jag tror faktiskt att han är rätt nöjd.

Spelar AIK i SHL nästa säsong?

— Ja!

Source: Sid Boije @ Elite Prospects