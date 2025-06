Så sent som 2022 var Daniel Karlunden huvudtränare i Hockeyettan. Nu ska han kliva in i SHL, intill Tommy Samuelsson i Timrå.

För hockeysverige.se berättar 49-åringen om valet och sitsen som minst sagt är udda för en tränare i högstaligan.

Var inställd på att fortsätta i Almtuna: ”Deppigt i några dagar”

Svaret om framtiden: ”Då måste jag ta ett beslut”

Därför blev det Timrå: ”Det är lite unikt”

Hyllar lagbygget: ”Det tror jag är den perfekta mixen”

”Styrelsen försöker väl att hålla ihop Almtuna som en hockeyförening, men jag tycker det är märkligt att man som en förening i hockeyallsvenskan inte kan ha en heltidsanställd tränare. Någonstans försöker de montera ner verksamheten till det inte går längre”



Så lät det i början av maj då Daniel Karlunden uttalade sig i UNT strax efter att Almtuna meddelat att huvudtränaren inte skulle fortsätta i klubben. Ordförande, Petteri Olsén, svarade sedan på kritiken medan dagarna gick, och plötsligt presenterades Karlunden istället i SHL och Timrå IK.



När hockeysverige.se nu når huvudpersonen är det med lite distans till det hela.



– Där och då var det trist och tråkigt så klart. Det var det jag såg framför sig, men sen gick det inte att lösa. Det var lite deppigt i några dagar, men saker som man inte kan påverka måste man släppa. Det gjorde jag. Jag deppade ihop lite och sen gick maj ut på att fundera om jag skulle ställa in mig på att jobba på banken eller hitta något nytt.



Jobb på banken blev det inte. I förra veckan kom istället beskedet att 49-åringen från Stockholm skulle kliva in i Timrå som assisterande tränare till Tommy Samuelsson.



– Fantastiskt roligt så klart, säger Karlunden om att få fortsätta jobba inom hockeyn.

– Jag är ödmjuk inför uppgiften, men har ändå en tro på att jag kan komma in och bidra. Annars ska man inte hoppa på sådana här jobb, tänker jag. Jag är ödmjuk och förväntansfull. Det är ett härligt team runt laget, och av det lilla jag har sett så känns det genuint. Det är riktigt skoj. Det var kul att träffa alla idag, fortsätter Karlunden som nu är på plats i Medelpad för att bekanta sig med sin nya klubb innan sommarens ledighet.

Fortfarande tjänstledig: ”Då måste jag ta ett beslut”

Men riktigt klar med banken är den tidigare Tyresö/Hanviken- och Almtuna-tränaren inte.



– Det är tjänstledigt även över den här säsongen, säger Karlunden och fortsätter om den speciella situationen.

– Jag får börja med att skicka en stjärna till mina arbetsgivare som låter mig göra det här ett år till. Det var diskussioner såklart när jag kom tillbaka, men samtidigt var vi ganska långt fram i att det skulle bli en fortsättning (i Almtuna). Nu blev det en annan förening, men det är samma sak där. Jag är väldigt ödmjuk, glad och tacksam till att Swedbank och mina chefer låter mig göra det här. Sen får vi se vad framtiden kan utvisa.



Det hela gör alltså att Daniel Karlunden kommer att gå in i 2025/26-säsongen utan att veta om den följs av en fortsättning inom hockeyn. Något många av de andra tränarna i SHL inte ens behöver fundera över.



– Jag tror nog att jag efter den här säsongen måste ta ett beslut om huruvida jag ska gå ”all in” för att vara hockeytränare eller om jag ska gå ”all in” för att jobba på bank. Så tror jag att det är. Det blir inget mer tjänstledigt från banken sen. Då kommer de säga ”då får du säga upp dig”. Vi får se hur säsongen ter sig. Det är där någonstans jag står, berättar han och fortsätter om vad som lockar med att just jobba inom hockeyns olika roller.

– Jag älskar att vara i den dagliga verksamheten. Sen om det är huvudtränare eller assisterande tränare, det spelar inte mig så stor roll. Att vara i den dagliga verksamheten, utveckla spelare, vinna matcher och ha den tempen. Det tycker jag triggar mig.

Därför blev det Timrå: ”Det är lite unikt”

Daniel Karlunden avslutade sin spelarkarriär i Huddinge 2008, men kom sedan tillbaka till sporten. Via Tyresö/Hanviken och Hockeyettan blev det Almtuna och Hockeyallsvenskan lite från ingenstans inför 2024/25, och nu står han inför sin första säsong i SHL.



– Någonstans har man väl samma recept, det tror jag. Jag hoppas att jag signalerar att jag är en ganska trygg ledare, att jag är trygg i mig själv. Samtidigt är ledarskap och individer alltid nytt, säger han om skillnaden i ledarskap när man tar ett steg upp, och fortsätter:

– Man behöver alltid fundera på hur man ska nå alla på bästa sätt, så det är en ständig utveckling, tänker jag. Både för mig som ledare och för alla som håller på med det här. Man måste hänga med och vara nyfiken, och vilja bli bättre varje dag. Det förväntar jag mig av spelarna och det ska de förvänta sig av mig också.

Vad var det som kändes rätt med just Timrå?

– Jag är Stockholmsbaserad egentligen, så det var lite diskussion med fru och barn i ett tidigt skede. Sen pratade jag såklart med Kent Norberg och Tommy Samuelsson om vad förväntningarna skulle vara på mig. När det landade och jag fått klartecken från fru och barn så kände jag ”det här blir jäkligt spännande”, berättar Karlunden och fortsätter om Timrå IK:s 2025/26-upplaga och status som klubb:

– Det är mycket svenska spelare, det är lite unikt. Det är en sådan grej som också kändes lite kittlande om jag ska vara helt ärlig. Det är inte så vanligt att det är så stor andel på SHL-nivå. Sen är Timrå inte den här storfräsarklubben direkt, utan det känns genuint. Alla vill göra jobbet på något vis och vet att det är viktigt.



Vad kände du att du ville veta innan du klev på uppdraget?

– Jag är en sådan person som vill vara med och bidra, så det var viktigt för mig att veta att övriga i ledarstaben förväntar sig det också. Där fick jag ett väldigt gott intryck av Tommy (Samuelsson) direkt, så det kändes bra. Där någonstans kände jag att det var värt för mig att flytta iväg och vara borta mycket under den här perioden för att få göra det här.



Du har mött Tommy några gånger, hur skönt blir det att stå på samma sida nu?

– Ja vi torskade ju mot Nybro nästan varenda match. Jag tror att vi hade en vinst på OT mot dem, så det känns bra (att ha honom på samma sida). Man hoppas att man kan lära sig massor, säger Karlunden och fortsätter om hur mycket de hunnit prata ihop sig.

– Framförallt idag har vi pratat, men sen är det en del på telefon, och så har vi träffats någon gång, men idag var hela staben med, så det var bra. Sen kommer alla får sitta och fnula på egen låda över sommaren. Tommy vet hur han vill ha det och så ska vi andra putta in delar i det där.

Hyllar lagbygget: ”Det tror jag är den perfekta mixen”

Till 2025/26-säsongen har även Timrå valt att plocka in en hel del spännande löften likt Linus Eriksson som anslöt under 2024/25. För Karlunden blir detta till viss del en fortsättning på jobbet i Almtuna där många siktade på att ta nästa kliv ut i sin hockeykarriär.



– Att att ha en mix av spelare, så som det är i Timrå, det tror jag är jättebra. Man har några som kanske har haft lite längre karriärer, men har drivet kvar, och den här mellangruppen som är någonstans mitt i karriären och några som är på väg in och ska skapa sin karriär. Det tror jag är den perfekta mixen.

– Sen är det alltid så här ”yngre eller äldre spelare”, nja… Man vill jobba med bra spelare som vill framåt och som vill utvecklas. Det är det viktigaste, skulle jag säga.



Vad ska man ha för förväntningar på Timrå 2025/26?

– Utan att ha pratat målbilder eller förväntningar så är min bild av förväntningar att alla kommer till hallen och gör jobbet varje dag. Gör vi det med glädje och kvalité så får vi se var det kan bära oss!

Sedan så vill alla slå sin förra säsong prestationsmässigt, tänker jag, det ör det som driver oss framåt, avslutar Daniel Karlunden.