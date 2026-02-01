”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Robin Kovacs har varit stark över hela säsongen med Linköping. Men framför allt de senaste matcherna har han imponerat med sin poängproduktion. Detta trots att Linköping har haft en lite turbulent tid.

– Egentligen tänker jag inte så mycket på det – så länge man skapar så kommer poäng och mål, säger Kovacs till hockeysverige.se.

Robin Kovacs är en av SHL:s hetaste spelare just nu.

Foto: Magnus Andersson/Bildbyrån.

GÖTEBORG (HOCKEYSVERIGE.SE)

Samtidigt som Linköping är inne i en formsvacka har stjärnforwarden Robin Kovacs fortsatt leverera. Inför lördagens SHL-match mot serieledarna Frölunda hade 29-åringen stått för imponerande åtta poäng på de fem matcherna.

Under bortamatchen mot Frölunda blev det dock en seger för Linköping och ett ytterligare mål för Kovacs. Det innebär att forwarden nu har gjort nio poäng (5+4) på de senaste sex matcherna.

– Jag tycker att vår kedja har skapat otroligt mycket och kanske haft lite otur med utdelning sista tiden. Men vi skapar lägen och snart kommer det bara en ketchup effekt och då kommer poäng och mål att ösa in på allihopa, säger Kovacs till hockeysverige.se.

Robin Kovacs: “Bevis på hur stark gruppen är”

Under veckan kom även nyheten att både sportchefen Peter Jakobsson och assisterande sportchefen Tony Mårtensson lämnar Linköping. Samtidigt uppges Broc Little och Jonas Junland ta över rollen som sportsligt ansvariga.

Den turbulenta tiden i klubben verkar däremot inte vara något som påverkar Kovacs. Forwarden har nu gjort 31 poäng på sina 38 matcher med Linköping denna säsong. Fortsätter Kovacs i samma takt kan han till och med slå sitt personliga rekord på 38 poäng.

– Egentligen tänker jag inte så mycket på det och försöker bara hjälpa laget så mycket som möjligt. Så länge man skapar så kommer poäng och mål, säger Kovacs och fortsätter.

– Segern mot Frölunda betyder otroligt mycket för oss. Det är ett av seriens bästa lag. Att vi vinner på bortaplan och allt som har hänt den här veckan med skriverier och allt som har varit så är det bara ett bevis på hur stark den här gruppen är.

Hyllar fansen: “Har betytt otroligt mycket”

Kovacs menar att det har gått upp och ner för Linköping under säsongen vilket har varit tufft. Däremot uppskattar forwarden supportrarna och passar på att skicka en hyllning till dem.

– Vi har haft ett otroligt stöd. Både förra året när det gick tungt och i år när det stundtals gått tungt så har de alltid funnits där och alltid varit med oss. De har alltid varit en extra energi som man har fått både på hemma- och bortaplan och haft de som stöd så de har betytt otroligt mycket under de här säsongerna, säger Kovacs.

Nu har Linköping två matcher kvar innan uppehållet där de ska ta sig an Timrå och Djurgården på bortaplan. Trots segern mot Frölunda är “Cluben” fortsatt med i dramat kring kvalstrecket med tre poäng ner till HV71 och Örebro.

Dessutom är lagen som befinner sig precis ovanför Linköping i tabellen just Timrå och Djurgården.

Source: Robin Kovács @ Elite Prospects