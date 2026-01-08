”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Luleå gästade Frölunda under torsdagskvällen och tog tre tunga poäng.

För Luleå-backen Pontus Själin blev det däremot en speciell match, då han klev in som forward.

– Jag vet inte heller vad som ska vara bra eller dåligt som forward men vi vinner och tar tre poäng, säger Själin till hockeysverige.se.

Pontus Själin fick rycka in som anfallare mot Frölunda. Foto: Jonathan Näckstrand/Bildbyrån

GÖTEBORG (HOCKEYSVERIGE.SE)

Pontus Själin fick en något annorlunda hockeymatch under torsdagskvällen då han klev in på en forwardsposition. Den 29-årige Luleåbacken fick spela i en kedja med Filip Eriksson och Heikki Liedes när norrbottningarna gästade Frölunda.

Luleå har en stark konkurrens på backsidan, samtidigt som flera spelare saknas. Detta kan vara en del orsakerna till att Själin fick spela som forward under matchen i Göteborg. Själv hade backen fått följande förklaring från tränarstaben.

– Vi har lite sjukdomar bara. Planen var back, men sen kom de och sa att de var korta på forwards så det var bara att gå upp, säger Själin till hockeysverige.se

När fick du veta att du skulle spela som forward idag?

– Jag fick en liten heads-up i morse. Men det självklara beskedet kom två timmar innan men jag tycker inte att man behöver göra en större grej av det.

Hur tycker du att det gick på din nya position?

– Det är lite annorlunda och man får tänka lite till men det är hockey som det handlar om. Jag försökte hålla det enkelt bara, fick ner lite puckar djupt och försökte gå på det.

– Jag vet inte heller vad som ska vara bra eller dåligt som forward men vi vinner och tar tre poäng, säger Själin med ett brett leende.

Pontus Själin klev in som forward: “Gjorde det för några år sedan”

Själin har varit i Luleå sedan säsongen 2015/2016 och har under den tiden inte stått för väldigt mycket poäng per säsong. Frågan är ifall detta ändras nu när trotjänaren får en mer offensiv roll.

– Jag bryr mig inte över huvud taget om poäng. Så länge laget vinner och tar tre poäng, så skiter jag fullständigt i mina poäng om jag ska vara ärlig.

Detta är inte första gången som Pontus Själin får agera forward. Foto: Bildbyrån

Du föredrar dock att spela som back eller?

– Ja, det är inget att hymla om, skrattar Själin och fortsätter.

– Är det någon som försvinner så får någon täcka upp. Men jag gjorde det för några år sedan i några matcher också. Sedan har jag haft ”Bulan” och Stridh en längre tid och man känner till spelsystemet rätt väl. Det är väl till en fördel.

Det återstår att se vilken roll Själin får framöver. Själv känner backen att han inte har några problem med att spela som forward. Ifall det blir fler poäng har mindre betydelse.

“Blev en annan stabilitet – ska bygga vidare på det”

Luleå befinner sig fortfarande i mitten av tabellen där det är väldigt jämnt mellan flera lag. Ändå tycker Själin att Norrbottenslaget är på rätt väg och kommer klättra i tabellen.

– Efter breaket i december började vi klättra och det blev en annan stabilitet. Så vi ska bygga vidare på det. Vi hade fem raka men sen så vinner vi inte alla matcher men så länge prestationen är där har vi chansen att vinna. Och det har det varit på slutet, säger Själin avslutande.

Tiden får utvisa hur det går för Luleå framöver och vilken roll Själin ska ta i laget. På lördag ska Luleå åka till Ängelholm för en ytterligare bortamatch mot ett topplag.

Matchen mellan Rögle och Luleå börjar klockan 18:00.

Source: Pontus Själin @ Elite Prospects