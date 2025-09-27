Poängkungen: ”Jag känner mig hemma i Malmö”

Janne Kuokkanen visade att han menade allvar i somras, då han skrev ett fyraårsavtal med Malmö Redhawks.

På de första fem matcherna har han och radarkollegan Lauri Pajuniemi gjort 15 poäng tillsammans.

– De finska spelarna i vårt lag är fantastiska människor. Jag känner mig hemma i Malmö, säger stjärnan till Hockeysverige.se.

Janne Kuokkanen hyllar lagkamraterna Robin Salo och Lauri Pajuniemi.

Foto: Bildbyrån

Janne Kuokkanen och hans finska lagkamrat i Malmö, Lauri Pajuniemi, gjorde 44 respektive 35 poäng på 43 matcher var i SHL förra sejouren.

Så när Schweiz kallade för stjärnduon blev tappet nästan oersättligt för Malmö. En kvartsfinal efter en osannolik slutpush blev resultatet – och en stor succé.

Men nu är den finska stjärnduon tillbaka. Kuokkanen har skrivit ett fyraårsavtal och Pajuniemi ett som håller kvar honom i klubben i tre år.

På fem matcher har de totalt gjort 15 poäng, Kuokkanen har stått för sju av dem.

Att vända ”hem” till Malmö var självklart för Kuokkanen, som innan premiären inte hade spelat sedan i januari på grund av en skada.

– Ja, det har varit en lång försäsong och en lång väntan på att det ska starta igen. Speciellt för mig som missade mycket av förra säsongen, har det varit en lång väntan på det här ögonblicket.

Hyllar lagkamraten: ”Otroligt viktig”

Förutom vännen och lekkamraten Lauri Pajuniemi har även Robin Salo, Eemil Viiro, Topi Niemelä och Joona Ikonen anslutit till Malmö.

Något som gör att han trivs ännu bättre i Redhawks.

– Självklart gör det så att det känns extra mycket som hemma. De finska spelarna i vårt lag är fantastiska människor. Jag känner mig hemma i Malmö.

”Det är enkelt att komma in”

Robin Salo lyfter han fram som en ”fantastisk” spelare, som han känt sedan de spelade ihop i ungdomslandslagen.

– Ja, han är en underbar spelare, mycket bra skridskoåkare och en smart kille. Både på och utanför isen hjälper han oss mycket. Han är otroligt viktig för oss, säger han och fortsätter.

– Jag spelade med Robin i juniorlandslagen hela vägen från U16 till U20. Så jag känner honom redan och han är en fantastisk person.

Vad upplever du främst har förändrats?

– Jag tror att vi har bytt ut alla backar utom Johan Ivarsson och en del av våra forwards också. Men annars känns det som ungefär samma, med samma rutiner och nästan samma tränare. Det är enkelt att komma in och roligt att vara tillbaka.

”Det är en ära att vara tillbaka”

Att radarkollegan Lauri Pajuniemi också återkommit är viktigt för Janne. Både på och utanför isen.

– Det är så klart kul att han är tillbaka. Han är en grym person och spelare att ha vid sin sida och gjorde det fantastiskt bra sist. Att spela med honom igen känns grymt.

Slutligen ger han en hälsning till supportrarna.

– Det är en ära att vara tillbaka och representera detta lag. Det är ett privilegium som känns superbra och jag ska göra allt för Malmö.