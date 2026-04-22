”Det känns som när man var liten och spelade Nintendo”

Efter flera år av besvikelser och tuffa slutspelsförluster gick det till slut hela vägen till SHL för Per Kenttä och Björklöven.

— Vi har aldrig gett upp och därför står vi här idag, säger Kenttä till Hockeysverige.se.

Per Kenttä har till slut lyckats ta upp Björklöven till SHL. Foto: Johan Bernström/Bildbyrån

KARLSKOGA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Björklöven är tillbaka. Umeå-laget känns också som värdiga vinnare. Medan laget firade framför den stora tillresta klacken stannade sportchefen Per Kenttä till vid hockeysverige.se:s telefon.

— Det känns grymt och är lite som när man var liten och spelade Nintendo. Att någon kommer och stängde av det så fick man börja om. Så har det känts hela tiden. Vi har aldrig gett upp och därför står vi här idag, säger Per Kenttä när hockeysverige.se ber honom beskriva känslan då han byggt ett lag som efter sju år i klubbens tjänst nått första målet.

Vad är nyckeln till att ni spelar i SHL kommande säsong?

— Vi har haft en fantastisk grupp att jobba med under hela säsongen. Bra målvaktsspel och försvarsspel. Jag skulle säga att det har satt grunden.

— Jag vet att vi är starka framåt, men framför allt har grunden fungerat och det är därför vi varit så bra hela säsongen utan att egentligen klappa igenom någon gång.

Hyllningen till publiken: ”Sjukaste jag har sett”

Spelarna var också som i extas efter avancemanget till SHL.

− Det är svårt att sätta ord på känslorna just nu. Det är en enorm glädje, säger Albin Lundin.

− Det går inte att beskriva. Det är det största som jag har varit med om. Det är helt otroligt, säger Gustav Possler.

Björklöven firar rejält i Nobelhallen. Foto: Ronnie Rönnkvist

Albin Lundin förklarar också vad som har gjort Björklöven till ett vinnande lag.

− Vi har ett otroligt gediget lag. Två grymma målvakter, väldigt bra backsidor och sedan fyra kedjor… eller mer än fyra kedjor som kan gå in och spela. Det har varit vår styrka, säger Lundin.

Gustav Possler hyllar även bortapubliken i Nobelhallen som hade rest de 85 milen från Umeå för att vara på plats och stötta laget.

− Det är också obeskrivligt. Det är det sjukaste som jag har sett. Vi är ju som på hemmaplan. Du ser ju själv, det är så jävla mäktigt, säger Possler.

Magnus Bogren: ”Det är helt magiskt”

En av nycklarna till framgången ska självklart också tillskriva nya tränaren, Magnus Bogren.

— Det här! Någonstans var det målbilden och uppdraget, säger Magnus Bogren samtidigt som han blickar upp mot Björklöven tillresta klack innan han fortsätter:

— Det är helt magiskt att stå här. Laget hade någon tuff säsong innan även om man varit där uppe hela tiden.

Magnus Bogren är tränaren som har fört Björklöven tillbaka upp till finrummet. Foto: Ronnie Rönnkvist

Alla pratar om Björklövens defensiv, var det ditt viktigaste uppdrag att justera den?

— Det var en av delarna. Visst, vi har släppt in minst mål, men också gjort flest. Någonstans ger också en bra defensiv en bra offensiv, så det är mycket som fallit på plats.

När förstod du att det var klart?

— En bra bit in i tredje perioden. BIK ger sig aldrig och det ska dom ha. Jag är helt övertygad om att dom kommer vara i flera finaler.

Och stödet ni haft under kvällens match, vad har det betytt för er?

— Det är helt galet, helt galet. Folk från Umeå och hela Sverige. Helt magiskt.

Här är Björklövens lag som går upp till SHL

