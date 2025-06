Lockas av spel i Sverige: ”Jäkligt taggad”

Efter en höst med mycket speltid ställdes Olof Lindbom åt sidan efter årsskiftet.

Nu har svensken gått skilda vägar med Pelicans – och öppnar för en återkomst till Sverige.

– Jag är jäkligt taggad på att komma hem till Sverige, säger han till hockeysverige.se.

Olof Lindbom lämnar Pelicans efter en säsong. Nu lockar spel i Sverige.

Foto: Tomi Natri/All Over Press/Imago

Efter två säsonger i Nordamerika valde Olof Lindbom förra sommaren att lämna USA och farmarlagslivet för att för första gången i sin karriär testa på spel i en europeisk toppliga. Klubbvalet föll på finska Pelicans, som säsongen dessförinnan tagit sig hela vägen till final i Liiga.

Säsongen blev emellertid inte som varken Pelicans eller Lindbom hade tänkt sig. Laget floppade rejält och slutade näst sist i grundserien, innan det krävdes en kvalseger mot Jokerit för att rädda sin status som Liiga-lag.

– Det var en konstig säsong. Vi hade ett jäkligt bra lag, men vi lyckades aldrig nå upp till den nivå som vi borde ha gjort. Vi spelade jäkligt bra mot topplagen i ligan, vi vann alla fyra matcher mot Tappara samtidigt som vi slog de andra riktigt bra lagen. Sedan lyckades vi verkligen inte hålla uppe nivån mot de sämre lagen, vilket i sin tur gjorde att vi blev ett av de sämre lagen i ligan, säger Olof Lindbom till hockeysverige.se.

Ställdes åt sidan efter Bartosak-värvningen

Även för honom själv var det en konstig säsong, menar han. Lindbom inledde säsongen med att få ett stort förtroende mellan stolparna, men det ändrades i samma stund som Pelicans valde att plocka in MoDo-bekantingen Patrik Bartosak.

Lindbom gick från att vara förstavalet till att få nöja sig med att spela ett par matcher i månaden.

– Bartosak har haft lite strul utanför isen och har jobbat mycket med sig själv. Pelicans ville ta in honom då han spelat där förut och är en väldigt talangfull målvakt. Det var en förstärkning som de ville ha och han spelade väldigt bra direkt när han kom in. Då fick han vind i seglen och han fick spela mer och mer, samtidigt som min istid sjönk, säger Lindbom.

Det blev mindre speltid ju längre säsongen gick för Lindbom.

Foto: Tomi Natri/All Over Press/Imago

Kontraster i målvaktsträningen

Säsongen i Finland blev således en utmanande sådan för den 24-årige målvakten, men lärdomarna har ändå varit många efter hans första säsong på högsta nivå i en europeisk liga.

– Det är en liten omställning med allt runtomkring. Det finns lite mer resurser och folk som kan hjälpa en med saker utanför isen. Sedan hade jag en otroligt bra målvaktstränare i Finland i Toni Pasuri som hjälpte mig otroligt mycket. Jag upplever att det har varit lite mer fokus på individen, att man trivs bra även utanför hockeyn, än vad jag upplevt tidigare, säger han.

Lindbom har trivts bra i samarbetet med målvaktstränaren Toni Pasuri. 24-åringen jobbade nära – och mycket – med målvaktstränaren.

– Det jag märkte direkt är att man är på is mycket mer. Framför allt i början av säsongen kunde vi även vara på is under eftermiddagen med målvaktstränaren under två, tre dagar i veckan och bara nöta. Det är inte ofta man gör det i Sverige. Här gjorde vi det nästan hela vägen fram till december. När Bartosak kom och jag fick spela mindre så var jag även på is under eftermiddagarna och körde extra med Toni. Det var kanske den största omställningen i träningen – att de kör väldigt mycket på is.

Olof Lindbom och Pelicans valde att gå skilda vägar

När Olof Lindbom skrev på för Pelicans inför den gångna säsongen gjorde han det med ett 1+1-årskontrakt, där det andra året av avtalet var ett så kallat optionsår.

Efter säsongen enades parterna om att inte nyttja optionen om att förlänga avtalet. Lindbom och Liiga-laget valde i stället att gå skilda vägar.

– När de valde att sajna Bartosak på ett år till kände jag att det var bättre att jag spelar i ett annat lag där jag får spela mycket. Jag är fortfarande ung och vill utvecklas på det sättet, så det var inget dramatiskt uppbrott. Klubben tyckte att det var bra också, då det inte går att ha två målvakter som vill spela hela tiden. Då blir det bara en konstig situation, säger Lindbom.

Olof Lindbom och Pelicans har gått skilda vägar.

Foto: Vesa Popponen/All Over Press/Imago

Sverige lockar: ”Jäkligt taggad på att komma hem”

I stället kommer Olof Lindbom att spela sin hockey någon annanstans nästa säsong. Var det blir vet han själv inte ännu.

– Just nu har jag inte klart med något lag, så min agent Claes (Elefalk) och min finska agent Jonatan Tanus jobbar på och pratar med många lag. Jag försöker bara göra mitt och hålla mig i bra form, säger han.

En fortsättning i Finland lockar, så även en flytt hem till Sverige.

– Jag och min flickvän Elin trivdes jäkligt bra i Finland, så vi kollar såklart intresset i Finland. Samtidigt så är jag jäkligt taggad på att komma hem till Sverige. Skulle vi hitta något lag som passar mig och där jag skulle känna mig inspirerad att spela så är chansen stor att jag kommer hem igen, säger Lindbom.

Även om 24-åringen vill ha klart med en ny klubb så snabbt som möjligt så känner han ingen stress.

– Jag kommer inte ta första bästa lag. Jag vill till ett lag där jag får spela mycket och utvecklas.