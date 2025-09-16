Olle Alsing förlängde sitt kontrakt med HV71 i våras.

Samtidigt strök han klausulen som möjliggjorde en flytt till Schweiz.

Under det dryga året som backen varit en HV71-spelare har han förälskat sig i klubben.

– Hockeymässigt går det inte ha det mycket bättre än vad man har det i HV71, säger lagkaptenen till Hockeysverige.se.

Olle Alsing stortrivs i HV71.

Foto: Bildbyrån

STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Det har inte ens hunnit gå ett år sedan Olle Alsing gjorde sin första tävlingsmatch för HV71. Under den tiden har han hunnit med mycket: Alsing har utsetts till lagkapten, tagit klubben genom en utmanande grundserie och kvalspel, förlängt sitt kontrakt – och förälskat sig i klubben och Jönköping.

När Alsing i våras förlängde sitt kontrakt med SHL-klubben till 2028 nobbade han bud från klubbar i Schweiz – strök samtidigt klausulen som möjliggjorde en flytt till Schweiz. Beslutet krävde inte speciellt mycket övervägande.

– Även fast det var ett tufft år för mig och som lag så älskar jag det som HV71 står för och det Jönköping bjuder på som hockeystad. Alla sluter upp kring laget och jag trivs både jättebra i laget och i stan. Jag har fantastiska medspelare och folk runtomkring mig, så när jag fick chansen att förlänga så var det inte mycket att tänka på, säger Alsing till Hockeysverige.se och fortsätter:

– Hockeymässigt går det inte ha det mycket bättre än vad man har det i HV71. Visst, det har varit några sportsligt utmanande år, men det finns alla möjligheter här att göra något riktigt bra i längden.

”Pressen finns överallt”

Alsing och hans lagkamrater i HV71 har tagit lärdom av fjolåret och blickar nu framåt. Säsongen var utmanande och resulterade i ett nervkittlande kval mot MoDo, som HV71 till slut överlevde efter att ha vänt ett 0–2-underläge till en 4–2-seger i matcher.

Mitt i stormen stod Alsing i egenskap av lagkapten och ledde laget.

– Jag trivs bra med hela biten. Jag har inga problem att ta intervjuer när vi hamnar i tuffa lägen. Sedan är det här en väldigt lätt grupp att leda. Vi har många ledare i det här laget som inte har bokstäver på bröstet, så man behöver inte direkt dra hela gruppen själv. På så sätt är det ganska behagligt, menar Alsing.

Olle Alsing.

Foto: Ola Westerberg/Bildbyrån

Hur är du i ditt ledarskap?

– Jag är bara mig själv,försöker vara trevlig med alla jag möter och lite rolig ibland för att lätta upp stämningen lite. Jag behöver inte vara någon annan och det var också direktiven jag fick av Anton när jag fick frågan om att bli lagkapten.

Alsing skyr inte pressen som kan uppstå i en sådan klubb som HV71, där intresset är stort och laget följs av en stor skara supportrar.

– Jag tycker att pressen finns överallt. Sverige är ett hockeytokigt land, så oavsett vilken klubb man spelar i så finns det alltid en press. När man inte levererar är det så klart tufft, men Jönköping har verkligen slutit upp bakom laget. Även fast vi låg nere i botten och skvalpade så hade vi 99 procents beläggning och mer eller mindre fullsatt hela tiden. Det är inte bara press och negativitet, utan det är också ett enormt stöd, säger Alsing.

Nytt HV71: ”Vi kommer att driva spelet mer”

Med fjolårssäsongens motgångar i backspegeln ser Alsing fram emot den nya säsongen med tillförsikt. Sportchefen Björn Liljander har varit aktiv på spelarmarknaden och plockat in inte mindre än 13 nya spelare.

Tanken är att det i mångt och mycket nykomponerade laget ska ha en liten annan identitet på isen jämfört med tidigare år.

– Vi vill vara aggressiva utan puck och vinna tillbaka den så fort som möjligt, sedan vill vi hålla i pucken så mycket som möjligt. Jag tycker att Liljander har plockat in puckskickliga spelare som ska ha mycket puck på bladet. Vi vill vara ett mer spelförande lag och det ska bli spännande att se hur vi lyckas hantera det.

Vad tror du kommer att prägla HV71 den här säsongen?

– Det kommer att vara ett nytt HV71 i år. Vi kommer att ha mer puck och vi kommer att driva spelet mer. Förra året var det lite mycket ”rim” (sarg ut) och ligga på utsidan. I år ska vi attackera hårt mot mål och spela lite roligare hockey. Förhoppningsvis ska vi ta oss till slutspel också.