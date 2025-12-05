Noah Dower Nilsson har haft en fin höst med serieledarna Frölunda. Samtidigt som 20-åringen sitter på ett utgående kontrakt uppges nu hans storebror, Liam Dower Nilsson, närma sig en flytt till Göteborg.

– Det är ett stort intresse. Så han är verkligen värd det och det är helt rätt för honom att ta det här steget, svarar Noah hockeysverige.se.

Noah och Liam Dower Nilsson. Foto: Bildbyrån (montage).

GÖTEBORG (HOCKEYSVERIGE.SE)

Efter att han varit bänkad under säsongens första två matcher har Noah Dower Nilsson visat vad han går för. Sedan dess har den 20-åriga forwarden inte missat en enda match, och fått en framgångsrik höst där han stått för elva poäng (5+6) på sina 21 matcher.

Däremot sitter forwarden samtidigt på ett utgående kontrakt och framtiden i Frölunda är oviss.

– Jag tycker att jag tar kliv hela tiden. Jag tycker att jag har haft en bra period här med finnarna (kedjekamraterna Jere Innala och Arttu Ruotsalainen), vi har hittat varandra ganska bra, säger Dower Nilsson till hockeysverige.se.

Du sitter även på ett utgående kontrakt, har du några tankar redan nu på framtiden?

– Det får vi se, vad som händer. Frölunda är såklart en grym förening och jag trivs jättebra, men jag lever i nuet och så får vi se vad som händer.

Brorsan ryktas till Frölunda: ”Har visat hur grym han är”

Noah Dower Nilsson är tydlig med att han trivs i Frölunda. Något som dessutom kan bli förstärkt ifall att storebror Liam Dower Nilsson även ansluter till laget nästa säsong. 22-åriga forwarden som i nuläget spelar för Björklöven i Hockeyallsvenskan uppges nämligen vara nära en flytt till Frölunda nästa säsong. Detta enligt Hockeynews.

Noah Dower Nilsson hade följande att säga om uppgifterna.

– Inga kommentarer, säger forwarden skrattandes.

Du har inte hört av dig till honom och försökt få honom till Frölunda?

– Han har varit här förut så han känner klubben väl. Men det är skitkul för honom, det är ett stort intresse. Så han är verkligen värd det och det är helt rätt för honom att ta det här steget. Han har ju visat hur grym han är i Allsvenskan. Sen var det blir, det får vi se.

Hur hade det varit då, att spela med Liam i Frölunda om han kommer hit?

– Att få spela med sin brorsa…det hade såklart varit kul. Vi får väl se om det blir så, säger Dower Nilsson med ett brett leende.

Det har ju gått bra för Liam nu och han har stått för många poäng, har du följt hur det gått för Liam i Björklöven?

– Ja, självklart. Jag försöker kolla så mycket jag kan. Det är skönt att det är varannan dag, SHL och Allsvenskan. Det blir hockey hela veckan (skratt), så jag kollar varje match i princip.

I Björklöven har Liam Dower Nilsson gjort succé de senaste tre säsongerna. I nuläget ligger han redan på 26 poäng (11+15) på sina 23 matcher.

Siktar högt: “Det har jag jobbat mycket med”

Det återstår att se ifall Noah och Liam får spela tillsammans i Frölunda nästa säsong. I nuläget satsar bröderna Dower Nilsson på den nuvarande säsongen. Noah, som har haft en fin höst med serieledarna Frölunda, siktar på ytterligare framgångar.

– Det finns alltid grejer man vill förbättra. Jag vill få mer pålitligt spel, höja min lägsta nivå. Det har jag jobbat mycket med och tycker att det blir bättre och bättre. Men det finns ju steg att ta där med, säger Dower Nilsson och fortsätter.

– Sen är det även min spets och det offensiva, så jag är hungrig för mer.

På lördag ska Frölunda ta sig an Brynäs på hemmaplan i den sista matchen inför landslagsuppehållet. Dower Nilsson vill då hjälpa sitt Frölunda ta den sjätte raka segern.

Matchen börjar klockan 15.15.

