Profilerna om finalen: ”Det spelar inte någon roll”

Mellan 1998 och 2004 spelade Marcus Nilson och Tommy Salo för Florida Panthers, respektive Edmonton Oilers.

Nu ger de båda profilerna sina tankar kring Stanley Cup-finalen, där dessa svenskars tidigare klubbar gör upp om titeln.

– Det visar på att Florida och Edmonton är dom två bästa lagen i ligan, säger Nilsson.

– Laget gör ju fyra, fem mål i varje match, säger Salo.

Marcus Nilson och Tommy Salo. Foto: Ronnie Rönnkvist och Bildbyrån (montage).

I natt börjar Stanley Cup-finalen, en repris på förra säsongens final, alltså ett möte mellan Stanley Cup-mästarna Florida Panthers och femfaldiga Stanley Cup-mästarna, Edmonton Oilers.



Marcus Nilson spelade för Florida mellan 1998 och 2004. Hockeysverige.se bad om hans tankar inför finalerna, men också om hur han minns tillbaka på sin tid i klubben.



– Florida var ett bra ställe att spela på, men vi hade inte något jättebra lag då jag var där. Det är annars ingen speciell grej jag minns bäst utan det var verkligen skit kul hela tiden.



Hur ser du på Floridas säsong så här långt?

– Det känns inte som någon överraskning att dom är i final och det verkar som Florida nu har ett ruggigt bra gäng. Dessutom en bra coach i Paul Maurice.



Tror du det påverkar spelarna något positivt eller kanske rent negativt att man ställs mot Edmonton igen med tanke på deras revanschlusta?

– Nej, det tror jag inte spelar någon roll. Tvärtom, många av gubbarna i Florida vann förra säsongen och vet vad som krävs.

– Det skulle vara as-coolt för hela hockeyintresset där nere om Florida vann i år igen. Nu har jag inte varit där på länge, men jag kan tänka mig att hockeyintresset där är större nu än under tiden jag var där. Ju mer framgång desto mer intresse antar jag.



Hur var intresset för laget då du var där?

– Blandat (skratt). Det var folk på matcherna, men det kanske inte alltid var fullsatt. Hockeyn stod inte högt i Florida rent generellt. High school-basketen var större.

– När jag var där hade vi dessutom en nybyggd arena som låg lite offside. Det har hänt mycket i dom områdena sedan dess och fler som har närmare till matcherna och så vidare, men laget hade rätt hyfsat med publik från början då dom spelade nere i Miami.

– Fansen var inte så hockeykunniga på min tid, men det där har blivit bättre med åren. Laget hade inte heller funnits jättelänge när jag var där. Det startades 1993 och jag kom dit 1998.

Niko Mikkola och Gustav Forsling med Stanley Cup-bucklan efter förra årets final. Foto: Bildbyrån/Sam Navarro.

Vilka förväntningar har du på finalserien?

– Att det kommer bli en bra hockey. Båda lagen var i final förra året och det visar på att Florida och Edmonton är dom två bästa lagen i ligan, så det blir säkert en väldigt bra hockey.



Vem tror du blir Floridas stora matchhjälte?

– Jag tror att det blir Sam Bennett.

Salo: ”Vore bra för hela Kanada om Edmonton vann”

Tommy Salo spelade sex säsonger i Edmonton mellan åren 1998 och 2004. Han utsågs vid flera tillfällen som lagets bästa spelare av fansen.



– Bästa minnet från min tid i Edmonton? Jag skulle säga att det var själva hockeyn och publiken som älskar sin hockey där. På så vis var det speciellt att spela Edmonton.

– Det är stort med hockeyn i egentligen hela Kanada. I Edmonton hade vi fullt varje match och fansen, men även övriga folket i stan, följde sitt lag. Det var extra kul då vi spelade slutspel för då hejade dom på oss som aldrig förr.

– Jag tror att det är likadant nu med nya hallen och det verkar vara ett väldigt liv på matcherna.



Hur ser du på Edmontons säsong så här långt?

– Det började lite knackigt, men sedan har laget kommit i gång samtidigt som målvaktsspelet blivit bättre och bättre under säsongen. Det har såklart hjälpt till det också.

– Sedan har Edmonton flera bra spelare som gör mycket poäng. Laget gör ju fyra, fem mål i varje match.



Läcker det för mycket bakåt?

– Inte senaste tiden. I början, första halvan av säsongen, var det väldigt upp och ner. Sedan har det blivit bättre och bättre.



Senast Edmonton vann Stanley Cup var 1990, vad tror du det skulle betyda för stan om man vann igen i år?

– Det vore helt otroligt. Plus då att man har det här starka laget och den otroliga publiken. Jag skulle tro att det vore bra för hela Kanada om Edmonton vann.

– Jag tror att det var under mitten av 1990-talet ett lag från Kanada senast vann (Montréal 1993 med Mats Näslund och Kjell Dahlin).

Edmonton Oilers-spelarna deppar efter fjolårets finalförlust. Foto: Bildbyrån/Jim Rassol.

Hur tror du förra årets final som Edmonton kan påverka spelarnas tankesätt och förväntningar den här finalserien?

– Jag tror det som hände förra året inte spelar någon roll. Då blev det sju matcher. Nu börjar Edmonton på hemmaplan och det gäller att ta vara på hemmamatcherna och med det sätta press på Florida.



Vilka förväntningar har du på finalserien?

– Höga. Det kommer bli tajt. Florida är också ett riktigt bra lag och har en väldigt bra målvakt (Sergei Bobrovski). Får man bara hål på honom tror jag att Edmonton vinner.



Vem blir Edmontons stora matchvinnare?

– Om det inte blir Connor McDavid så tror jag på Leon Draisaitl. Någon av dom två kommer bli hjälte, men såklart kommer också målvakterna (Stuart Skinner och Calvin Pickard) bli viktiga.