Örebro har hittat form inför slutspurten i SHL, men räcker det för att undvika kval? Inför grundseriens fem sista matcher öppnar Niklas Eriksson upp om läget – och sitt mående under den tunga säsongen.

Det talar för Örebro under avslutningen.

Pressen på Eriksson: ”Har stunder då jag funderar…”

Fått effekt efter tränarbytet: ”En naturlig respekt”

Nycklarna: Så ska Örebro undvika kval.

Niklas Eriksson och Örebro behöver hålla HV71 och Leksand bakom sig. Foto: Ronnie Rönnkvist och Bildbyrån (montage).

Kan svaret på vilket av HV71 och Leksand som får lämna SHL heta Örebro? Med fem omgångar kvar att spela har Örebro på en tolfte plats två poäng ner till HV71 på en 13:e plats och hela fem poäng ner till jumbon, Leksand. Niklas Eriksson är coach för Örebro.

– Dagens status på Örebro är bra. Vi har vunnit två raka matcher och tre av dom fyra senaste, säger Niklas Eriksson då hockeysverige.se träffar honom efter lagets onsdagsträning.

Han fortsätter:

– Samtidigt är vi fullt medvetna om den prekära situationen, att vi inte haft en säsong vi är nöjda med vad det gäller jämnheten i spelet. Där tycker jag att vi har varit alldeles för mycket upp och ner. Vi tycker att våra dalar har varit för djupa.

– Här och nu bra status. Över säsongen hade vi önskat att vara mycket mer jämna och konsekventa i vårt spel.

Vad vill du lyfta som har fungerat riktigt bra under säsongen?

– När vi satt våra grunder och följt vår gameplan. Nu har vi fått i gång vårt forecheck-spel och där tycker jag att vi har varit bra.

– Men vi har, som sagt var, varit alldeles för inkonsekventa i det spelet. Det är en utmaning att nu sätta det. Jag tycker att spelarna nu är mer skärpta. Det är mycket som står på spel och jag hoppas det kan ta fram bra saker hos spelarna vad det gäller dom här bitarna.

Niklas Eriksson om pressen: ”Stunder då jag funderar”

Det är en väldig press på dig som tränare både utifrån, men antagligen också internt, då ni hamnat i den här prekära situationen, hur har du hanterat den biten så här långt?

– Jag försöker tänka vad jag kan påverka och det är vad jag gör på jobbet varje dag. Hur bra jag kan vara i situationerna där jag möter gruppen, när jag pratar med spelarna individuellt och som lag. Mitt fokus är egentligen bara på det jag kan påverka.

– Sedan använda mig av den erfarenhet jag skaffat mig under mina snart 20 år som tränare. Olika situationer jag tidigare varit i. Det är ändå inte första gången jag är i den här situationen och det gäller att försöka hålla huvudet kallt.

– Dessutom att kunna ha en bra vardag så det här inte äter för mycket på mig. Jag tror att det är viktigt att samtidigt kunna ha ett bra liv utanför hockeyn.

Kan du känna en klump i magen ibland då du tittar på tabellen?

– Jag ska inte sticka under stolen med att jag har stunder då jag funderar kring ”vad händer om” och så vidare.

– Sedan försöker jag ha ett inre samtal där jag hela tiden har en framtidstro, fokusera på det jag kan utveckla och göra saker bättre.

– Under dom tio år jag varit här har vi pratat mycket om att vi ska vara lösningsorienterade och lösningsfokuserade vad som än händer. Det tycker jag att vi skött på ett väldigt bra sätt.

Är du bra på att se utmaningen i tuffa situationer i stället för att se problemet?

– Ja, det tycker jag. Jag har sagt det många gånger till mig själv och när jag pratat med andra tränare, att man inte tagit det här jobbet för att man ska vinna varje match.

– Att kunna vara bra när det går sämre är en ruggigt stor utmaning. Det kräver mer av en själv, att man då har en grundtrygghet och litar på det man gör. Jag ser absolut utmaningen i det.

Vänt formkurvan efter tränarbytet: ”Pondus”

I samband med OS-uppehållet valde Örebro att göra ett tränarbyte. Tobias Thermell fick lämna över jobbet som assisterande tränare till tidigare NHL-backen, Calle Gunnarsson.

– Det är alltid svårt att säga vad det innebär med ett tränarbyte. Vi har spelat fyra matcher efter uppehållet och vunnit tre av dom. Om det sedan beror på tränarbytet eller andra saker är givetvis alltid svårt att svara på.

– Det Calle kommit in med är med den person han är, pondus, har en karriär där han vunnit Stanley Cup och har en naturlig respekt i allt det han säger hos backarna han coachar. Klockren på engelska och kan föra sig bra i rummet när det blir snack där.

Niklas Eriksson har nu fått in Calle Gunnarsson som backtränare i Örebro. Foto: Bildbyrån (montage).

Vad har Tobias Thermell betytt för Örebro under sina fyra säsonger i klubben?

– ”Tobbe” har betytt jättemycket med sin personlighet. Framför allt tycker jag att han är en bra ledare. Hans syn på människor. Hur han jobbar med människor. Det tycker jag har varit hans stora styrkor.

– Att vara tränare i SHL idag är många saker. En sak är just ledarskapet och där man kanske kan hämta hem mest saker. Många är bra på taktik, tekniska detaljer och så vidare. Det är otroligt många som är duktiga på det idag, specialister på träning.

– ”Tobbe” har den här mänskliga sidan som jag gillar väldigt mycket. Jag har haft många bra samtal med ”Tobbe” om hur man kan jobba med grupper, gruppdynamik, plus och minus hur man hanterar grupper, så för mig har ”Tobbe” betytt jättemycket.

– Klart att det alltid är ett tråkigt beslut, men jag måste vara här och nu. Jag har också haft några bra snack med ”Tobbe” efter, vilket känns bra för min del. Sedan får jag ta det här efter säsongen.

Så ska Örebro undvika kval: ”Pratat om att…”

Ni är ordentligt indragna i bottenstriden, hur går tankarna inför sista fem matcherna?

– Det här tråkiga svaret, att vi verkligen behöver vara i nuet. Inte börja fundera på ”vad händer om och kanske”– Här och nu. Verkligen göra det klart för alla att det är vi här inne i omklädningsrummet som ska göra det tillsammans. Vi ska hjälpa varandra och vi har pratat om att vi ska vara jäkligt bra lagkamrater.

– När vi ska ställa krav på varandra så ska vi göra det. Behöver vi pusha och peppa, vilket man alltid behöver göra, och sprida en bra energi så ska vi göra det. Alla har ett stort individuellt ansvar för att klara av situationen vi hamnat i.



Märks allvaret av inne i omklädningsrummet?

– Ja, det tycker jag nog. Jag hoppas det ska bidra med en bra energi. Det kan också bli en hög anspänning så man blir lite orolig och försiktig. Att hantera en anspänning är alltid en utmaning.

– Jag tycker att vi gjorde det jättebra i helgen. Vi gjorde det även jättebra här mot Frölunda direkt efter uppehållet. Vi gjorde det sämre mot Leksand där vi spelade mot en utmanare i samma område av tabellen. Det ska bli intressant hur vi hanterar Djurgården i kväll.



Alla kan spela hockey på den här nivån, hur viktiga är just de mentala bitarna, att man knyter ihop gruppen och så vidare?

– Jag tror det är jätteviktigt. Det är nu vi ska vara bra i gruppen och vårda om varandra på ett bra sätt. Ställa krav eller pusha. Efter säsongen är det för sent. Varje dag på jobbet ska vi försöka vara så bra vi kan.



I vilken serie spelar Örebro nästa säsong?

– Det är i SHL såklart, avslutar Niklas Eriksson med ett leende.

