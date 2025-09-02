Trots ett år kvar på kontraktet och ett OS i sikte valde Nicklas Rahm att lämna jobbet i Tre Kronor.

För hockeysverige.se berättar tränaren nu om beslutet att vända hem till HV71.

– Jag hade inte lämnat Tre Kronor för någon annan klubb än HV, säger Rahm.

Nicklas Rahm öppnar upp om tankarna kring att vara tillbaka i HV71. Foto: Bildbyrån/Montage

Detta är den andra delen av en längre intervju med Nicklas Rahm. I den första delen, som du kan läsa här, hyllade han tränaren Anton Blomqvist samt gav sin syn på hur HV71 ska lyfta igen.

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Efter fyra år på annat håll är Nicklas Rahm tillbaka i HV71:s färger igen.

Det blev tre säsonger som assisterande tränare i Växjö Lakers och drygt ett år som permanent assisterande förbundskapten i Tre Kronor under åren då han var borta. Men nu har han återvänt hem till Jönköping och ska träna i moderklubben igen.

Hockeysverige.se träffade Rahm i Husqvarna Garden efter en av lagets isträningar och här förklarar 50-åringen hur tankarna gick innan han bestämde sig för att skriva på.

– Det har naturligtvis varit en fundering sedan jag fick frågan. Jag fick vända och vrida på ganska mycket saker. Se över vad jag hade, hur jag kände och vad jag kanske valde bort i sådana fall, säger Nicklas Rahm och fortsätter:

– Jag övervägde den här känslan över att jobba i HV igen och den rollen som jag skulle få här. Det lockade mig att välja HV.

Tidigare kritiken mot HV71

Nicklas Rahm är född och uppvuxen i Jönköping och inledde även sin hockeykarriär i HV71. Han kom sedan att spela 232 matcher för HV under sin spelarkarriär och som junior var Rahm med och vann klubbens första SM-guld 1995. Rahm spelade sedan även för Rögle, Frölunda och tillbringade flera år utomlands innan han avslutade karriären med att spela upp Växjö till Elitserien 2011. Han blev sedan fystränare och assisterande tränare i Växjö Lakers men 2016 återvände Nicklas Rahm hem till moderklubben – 17 år efter att han lämnade HV71 1999.

Han var assisterande tränare mellan 2016 och 2020 och var då en del av tränarstaben när HV71 vann sitt senaste SM-guld 2017. Till säsongen 2020/21 lyftes han upp som huvudtränare men då gick det tungt för HV71 och Rahm fick sparken efter 32 omgångar. Senare den säsongen åkte HV också ut ur SHL och fick spela i HockeyAllsvenskan 2021/22.

Nicklas Rahm har vunnit SM-guld med både HV71 och Växjö som tränare. Foto: Bildbyrån

Under åren som Nicklas Rahm har spenderat utanför Jönköping reflekterade han en del över hur saker och ting fungerade i klubben och varför det gick som det gick för HV. Under hösten 2024 var han med i Jönköpings-Postens podcast ”Nedsläpp HV71” och var där bland annat kritisk mot HV71 och jämförde med hur tillvaron var i Växjö.

– HV är större och har betydligt mer pengar, men också fler folk som är där för sin egen skull medan alla i Växjö brinner för Växjö. Folk i HV bryr sig mer om sig själva medan folk i Växjö bryr sig om föreningen. De ser det som en livsstil att jobba för Lakers. Medan det är mer flyktigt i HV. Det är rörigt i HV71 och det är det inte i Växjö Lakers, där är det stabilt, sade Rahm bland annat då.

Nicklas Rahm: ”Historien säger sitt men…”

Men mindre än ett år efter att han offentligt kritiserade klubben är han alltså tillbaka i HV71 igen.

Var det självklart att vända hem och skriva på för HV med tanke på det som varit tidigare och att du varit kritisk mot klubben?

– Ja, det är väl alltid en faktor vad som har hänt i historien. Det är väl den kritiken som var då och den var väl befogad där och då kanske. Det är väl alltid mycket tyckande runt omkring HV71 och självklart tycker väl jag också en del.

– Jag har upplevt mycket saker som är framgångsfaktorer både under min första tid i Växjö, och sedan när jag var här förra gången, och senast i Växjö igen. Jag har samlat på mig ganska mycket under de här åren som jag känner att jag kan bidra med nu när jag har blivit lite äldre.

– Nu känns det bara inspirerande att vara tillbaka. Historien säger sitt men jag lever ju här och nu.

Känner du en revanschkänsla efter hur din förra tid i HV71 tog slut?

– Min enda känsla är att jag vill hjälpa till och vara en del av att HV71 stabiliseras i SHL på en ”decent” halva av tabellen så att säga. Det är mitt enda fokus.

– Sedan om det finns någon revansch där eller inte… Jag har sagt det tidigare också men man får smällar ibland i sin tränarkarriär, och i livet överlag, och då gäller det att kunna hantera det på ett bra sätt. Titta på vad man kan göra bättre hela tiden och det är väl det som jag känner att jag har lyckats med.

Nicklas Rahm fick sparken som huvudtränare av HV71 i januari 2021. Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

Så vill Nicklas Rahm jobba med backarna i HV71

I både Växjö Lakers och Tre Kronor har Nicklas Rahm haft ansvar för forwards och powerplay. Men i HV71 kommer 50-åringen, som är back i grunden, att återigen få ansvara för försvarsspelet.

Hur mycket spelade det in i ditt beslut att du nu får jobba med backspelet igen?

– Ja, det spelade en ganska stor roll i att jag valde HV71. Här får jag vara nära till åtta backar och sedan några av de yngre killarna också men framförallt de åtta som är i truppen. Det inspirerade mig senast jag var här i HV och det inspirerar mig fortfarande. Jag är väldigt intresserad av att sätta mig in i den här rollen igen.

HV71 byggt om backsidan från grunden inför den kommande säsongen och bland annat lastat in namn som Andreas Borgman och Niklas Hansson. De enda seniorbackarna som är kvar i HV jämfört med fjolåret är Olle Alsing och Hugo Fransson.

– Det är bara bra för mig också eftersom det hade ju varit nytt för mig oavsett. Oavsett om de var här förra året eller inte är det nya killar för mig. Det är åtta nya gubbar och åtta spelstilar att lära känna, säger Rahm och fortsätter:

– Jag tittar mycket på de individuella detaljerna men är även väldigt intresserad av hur laget sitter ihop, hur vi jobbar tillsammans, hur vi försvarar vårt mål och hur noggranna vi är i de strukturer vi har som lag eller som femma när vi är ute på isen. Det brinner jag väldigt mycket för.

Nicklas Rahm understryker också att det inte bara är viktigt att slipa på detaljerna i spelet, utan han lägger även en stor vikt på att jobba med människorna.

– Jag bygger mitt ledarskap mycket på relationen mellan mig och spelarna. Jag vill ha en bra relation med alla spelarna, det går ju inte alltid kanske, men man försöker bygga upp ett förtroende mellan oss. Så att vi verkligen är stridsbenägna och ger sitt allt när man kommer ut på isen.

Nicklas Rahm med Sam Hallam och Daniel Alfredsson i båset under 4 Nations. Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

Tiden i Tre Kronor: ”Har fått se andra stilar”

Nicklas Rahm kommer närmast från jobbet som assisterande förbundskapten i Tre Kronor men är nu tillbaka i klubblagshockeyn igen. Som förbundskapten är det bara samlingar cirka fem gånger per säsong, jämfört med att vara tränare i ett klubblag där man är i hallen och får jobba med spelarna dagligen.

Har du saknat att vara en del av den dagliga verksamheten?

– Det är både och såklart också. Vissa saker saknar du och vissa saker kommer du inte sakna. Ibland kan man se det som en fördel att komma någon annanstans också.

– Jag hade ett grymt år nu när jag bara var med Tre Kronor. Jag kunde vara hemma ett par veckor för att sedan åka och kolla på matcher på kvällarna. Men jag kunde lägga mycket tid på familjen. Sedan var jag också borta långa tider, det kostar ganska mycket.

– Att jobba med Tre Kronor och vara assisterande förbundskapten, eller framför allt om man är förbundskapten, blir det mycket jobb runt omkring med förberedelser och allting sådant. Sedan är det långa perioder som man är borta också. Det är två och en halv vecka för ett Four Nations eller OS och sju veckor att vara i väg med ett VM.

– Det finns både för- och nackdelar med allt men jag brukar välja att se fördelarna.

Rahm berättar om beslutet att gå från landslaget till HV71. Foto: Claudio De Capitini/Bildbyrån

Under tiden i Tre Kronor har Nicklas Rahm fått jobba med tre VM-turneringar – i Tammerfors/Riga, Prag/Ostrava och Stockholm – samt vara med om 4 Nations i Nordamerika. Han har då jobbat med några av världens bästa spelare och samlat på sig helt nya erfarenheter.

Är det något speciellt du tar med dig i ditt ledarskap efter åren i Tre Kronor?

– Jag är fortfarande inspirerad av hur Sam jobbar. Vi har träffat rätt i vårt sätt att jobba ihop men samtidigt har jag fått se lite andra ledarstilar, en del nordamerikanska stilar.

– Jag har fått jobba med Anders Sörensen, Daniel Alfredsson, Josef Boumedienne och ”Bengan” Hörnqvist och tagit in alla intryck som man kan ta av dem. Det är kul att se hur det funkar där också och vad som skiljer. Det är inget som är rätt eller fel utan man kan ta in influenser från alla delar.

Nicklas Rahm: ”Jag väljer bort ett OS för HV71”

När det blev klart att Nicklas Rahm lämnade Växjö Lakers för att ta klivet till Tre Kronor permanent skrev han ett kontrakt med Svenska Ishockeyförbundet till 2026. Han skulle då även ha fått jobba med OS i Milano samt VM i Schweiz nästa år. Men i och med att han vänder hem till HV71 går han alltså miste om de upplevelserna.

Hur var det att komma fram till beslutet att lämna landslaget?

– Det jag framför allt har tänkt på är att jag väljer bort ett OS. Det kan ju kanske fortfarande finnas andra chanser om man är tillgänglig och man skulle bli uttagen igen. Men just OS blir det som jag missar och som jag väljer bort genom att återvända till HV.

– Att jobba med VM är jättekul och jag har haft tre fantastiska VM. Det har varit hur kul som helst. Men den här dagliga biten saknade jag lite, just att komma ner på golvet igen och jobba med laget dagligen.

– Men var sak har sin tid och det här med HV passade mig väldigt bra nu. Landslaget var en fantastisk möjlighet för mig. Jag har alltid drömt om att få representera Tre Kronor men fick aldrig göra det som spelare. Men jag har fått göra det nu och jag har då också fått göra ganska många landskamper. Jag fick vara med om ett Four Nations med de bästa spelarna i världen och har med mig det i bagaget också, vilket var jäkligt häftigt. Det har varit roliga år.

Att lämna Tre Kronor med ett stundande OS var inte ett lätt beslut. Det var då endast för att det var HV71 som hörde av sig som Rahm bestämde sig för att avsluta tjänsten i landslaget.

– Ja, det hade inte varit aktuellt annars. Det kanske hade funnits något annat som kittlat också men… Nej, jag hade inte lämnat Tre Kronor för någon annan klubb än HV, avslutar Nicklas Rahm.

Source: HV71 @ Elite Prospects