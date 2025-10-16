Nadia Mattivi har gjort succé i SDHL med Luleå/MSSK den här säsongen.

Till nästa säsong kan backen vara förlorad.

— Jag är helt övertygad om att det är många PWHL-klubbar som diskuterar hennes namn, säger tränaren Melinda Olsson till Hockeysverige.se.

Melinda Olsson och Nadia Mattivi. Foto: Bildbyrån

Nadia Mattivi prisades som SDHL:s bästa back säsongen 2024/25. Hon svarade då för tre mål och totalt 27 poäng på 34 matcher. Den här säsongen har hon inlett minst lika starkt, om inte starkare. Fyra mål och totalt 15 poäng på tolv matcher. Med det ligger hon femma i SDHL:s poängliga. Lägg därtill att hon toppar ligans plus/minus-liga med sina plus 13.

Kanske är hon hela ligans bästa spelare just nu.

— Jag, Oskar (Häggström) och Rosa (Lindstedt) diskuterar givetvis alla spelare. Nadia var någon vi hade sett tidigare och Oskar hade bra koll på henne, berättar Luleå/MSSK:s tränare, Melinda Olsson, då Hockeysverige.se frågar henne om hur delaktig hon själv var i att få 25-åriga italienskan till Luleå inför förra säsongen.

Var kapten i collegeligan

Melinda Olsson fortsätter:

— Hon spelade som ung i den här ligan med Linköping (2017/18), så jag har faktiskt mött henne som spelare. Då var hon, som sagt var, väldigt ung.

— När vi nu scoutade henne såg vi många delar vi gillade i sättet hon spelade. På college var hon dessutom kapten för Boston.

— Rosa, som har hand om backarna, gillade också henne väldigt skarpt, men alla vi tre gillade det vi såg så det var ett ganska enkelt beslut att vi skulle kontakta henne.

Som Mattivis tränare, hur skulle du beskriva henne som spelare?

— Jag skulle beskriva Nadia Mattivi som en smart, spelskicklig offensiv back med en bra size. Hon har ett spelsinne som många andra inte har.

— Under förra säsongen tog hon steg hela tiden och spelade som bäst i slutet av säsongen. Det resulterade också i att hon blev årets back efter att ha tagit stora steg i sin utveckling.

— Det största hos henne skulle jag säga är spelsinnet och skickligheten med klubban.

Nadia Mattivi.

Foto: Magnus Andersson/Bildbyrån

Ligger femma i poängligan

Det finns även detaljer i hennes spel som Melinda Olsson tycker kan utvecklas och bli ännu bättre.

— Såklart att det alltid finns saker att utveckla. Den defensiva delen, vilket är något vi pratat med henne om inför den här säsongen. Det är också något hon själv vill utveckla. Där tycker jag att hon gjort stora förbättringar från förra säsongen. Hon tar steg i det hela tiden.

— Också att spela med en lite högre intensitet, vilket hon gjort inledningsvis. Hon har börjat säsongen på ett jättebra sätt och haft en bra sommar. Det gör också att hon orkar spela med en högre intensitet och ta den defensiva delen först för att sedan komma med i anfall och spela offensivt.

— I det offensiva är hon livsfarlig. Hon använder sig av backmönster, hoppar insida, hittar backdoor, har bra passningar och kan ta pucken djupt, så hon har många ingredienser i sitt sätt att spela.

Mattivi ligger totalt femma i SDHL:s poängliga, men att hon som back ligger så pass högt upp är inget som överraskar på Melinda Olsson.



— Nej, inte alls. När hon kom hit förra säsongen och vi fick jobba med och se henne på daglig basis visste jag att ett år till med Nadia här, med hur vi tränar både på och utanför isen, skulle göra henne gott.

— Jag är jättetacksam att vi fått ha kvar henne en säsong till och det har varit kul att se hennes utveckling.

Tror på stort PWHL-intresse

Hon var kapten på Boston University sina två senaste säsonger där, vilka ledaregenskaper ser du i henne?

— Väldigt många ledaregenskaper. Nadia är inte bara en bra hockeyspelare utan även en fantastisk människa. Hon tar laget före jaget. Är en röst i omklädningsrummet trots att hon i nuläget inte har någon bokstav på sig hos oss. Dessutom är det en väldigt glad tjej.

— Att hon stannar ytterligare en säsong till i Luleå visar på att det är många delar här som hon gillar. Sedan är hon väldigt duktig på engelska så det har aldrig varit några sådana problem.

— Sedan vettetusan om hon gillar kylan mer än den varmare breddgraden i Italien (skratt), men hon verkar trivas.

Ser du en uppenbar risk att hennes fina spel i SDHL gör att hon kommer få chansen att åka över till PWHL till kommande säsong?

— Nadia har en ljus framtid och jag hoppas såklart att vi får behålla henne många år framöver, men jag är helt övertygad om att det är många PWHL-klubbar som diskuterar hennes namn.