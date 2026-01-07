Tillbaka i Leksand – trots besvikelsen

Eljas-släkten i Björbo producerar elitspelare på löpande band. Nu är Molly Eljas tillbaka i Leksand – där hon tar revansch efter att ha fått lämna klubben för fyra år sedan.

— Klart att jag var besviken efter den säsongen och kände att jag önskade ha fått fler chanser, säger 22-åringen till Hockeysverige.se.

Molly Eljas är tillbaka i Leksand. Foto: Ronnie Rönnkvist.

LEKSAND (HOCKEYSVERIGE.SE)

Detta Björbo. Alltså det lilla samhället utanför Leksand som gång efter annan plockar fram skickliga hockeyspelare. Heter man dessutom Eljas så föds man med en viss hockeykultur i blodet.

— Det är väl en stor hockeysläkt. Min farfars syster gjorde nyligen släktforskning. Där hade hon skrivit upp alla som spelat hockey, varit med i TV-pucken och så vidare. Det var väldigt kul att i nästan varje led och familj fanns det Eljas med hockeygener som spelat i just TV-pucken eller på annan nivå, berättar Molly Eljas för hockeysverige.se.

Hur tajta är alla ni Eljas som spelade hockey?

— Jag och Arvid (tremänning) är lika gamla så vi umgicks jättemycket och var nära kompisar från barnsben fram till gymnasiet.

— Arvids bror Eric är lika gammal som min bror så vi har också umgåtts lite. Nog har vi alla varit en del med varandra och Björbo är inte så stort så kompisgängen blir dom som bor där.

Tremänningen har etablerat sig i SHL

Molly Eljas är såklart imponerad över Arvid Eljas resa i Leksand.

— Det är jätteroligt att se och jag är väldigt glad för hans skull. Jag vet hur mycket han kämpar och brinner för hockeyn, vilket han alltid har gjort. Hockeyn har alltid varit hans grej och han gör det väldigt bra.

Arvid Eljas. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Själv är Molly Eljas inne på sin andra sväng i Leksand. Ett Leksand hon fick lämna 2022.

— Klart att jag var besviken efter den säsongen och kände att jag önskade ha fått mer chanser.

— Säsongen innan hade jag fått chansen lite mer och hade då förhoppningarna att få spela lite mer, men det blev inte så. Jag var där varje träning och gjorde allt, men fick ingenting för det riktigt, så det var en besvikelse, absolut.

Flyttade till Falun: ”Frallan är en helt fantastisk person”

I stället flyttade hon ner till Göteborg för spel i GHC ute i Angered, men efter halva säsongen drog sig klubben ur SDHL.

— Det var en spännande och väldigt roligt resa den korta tiden det blev. Klart att vi förlorade mycket, men jag kände att vi var en bra grupp av tjejer. För egen del utvecklades jag för varje match som gick. Där fick jag också spela hela tiden i SDHL.

— Jag var med i varje match, fick göra många byten och spela mer kontinuerligt. På den korta tiden hände det mycket för min egen del. Sedan hade jag önskat att det blev hela säsongen i stället för en så kort som det nu blev.

Molly Eljas senast hon var i Leksand. Foto: Ronnie Rönnkvist.

I stället fick hon avsluta säsongen i Falun där hon till en början hade Jimmy Stenvall som coach och senare även Johan Fransson.

— Tiden i Falun betydde jättemycket för mig, verkligen. Jag trivdes jättebra i Falun, med laget, tränarna och staden i sig.

— ”Frallan” är en helt fantastisk person. Jag tyckte om honom väldigt mycket som tränare, jag kände att han såg mig och det jag gjorde. Det var inte bara ”bra byte” utan mer ”Bra med det här och det här”, mer detaljerat.

— När man får den typen av feedback känner man sig mer sedd. Jag kände också att jag fick mer ansvar där och utvecklades mycket både som person och hockeyspelare.

Molly Eljas återvände till Leksand: ”Han hörde av sig ganska tidigt på våren”

Hur gick då tankarna då laget skulle läggas ner hösten 2024 trots att ni gjort en mycket fin säsong i Hockeyallsvenskan och inte alls var långt ifrån att ta steget upp i SDHL?

— Jag blev upprörd. Främst eftersom vi hade kört på under sommaren och även gått på is. Under sommaren märkte man ändå att det var en annan trupp vi hade fått till.

— Samtidigt var det svårt i och med att ”Tobbe” Tobias Mårtensson (General Manager) lämnade efter säsongen och vi förstod ganska på en gång att det inte skulle bli samma typ av lag som det varit innan.

— Jag hade ändå förhoppningarna på att man skulle få till någonting, så jag var väldigt besviken och det blev ”vad ska jag göra nu?” Dessutom studerade jag på plats i Falun och kunde inte röra på mig riktigt. Då blev det Mora.

Var det givet att återvända till Leksand efter säsongen i Mora då Göran Tärnlund frågade om du ville komma tillbaka?

— Han hörde av sig ganska tidigt på våren och vi hade ett bra snack då. Sedan träffades vi upp och jag kände ganska på en gång att det var dags att komma tillbaka hit.

— Det var en annan känsla än när jag var här tidigare. Nu var det en ny resa på gång och då kändes det ganska självklart att det var dags.

Göran Tärnlund värvade hem Molly Eljas. Foto: Ronnie Rönnkvist

Trots att det är NDHL trivs Molly Eljas både på och vid sidan av isen.

— Första tiden har varit helt fantastisk, säger 22-åriga backen med ett leende och fortsätter:

— Vi har fått ihop en så himla bra grupp av personer. En stark grupp både på och utanför isen. Alla kan umgås och prata med alla. Vi skrattar ihop och har roligt. Dessutom spelar vi väldigt bra.

— Det gör såklart också mycket att det går bra eftersom det då blir en mer positiv känsla i omklädningsrummet.

Går för SDHL: ”Klart att det finns stora chanser”

Så här långt har hon svarat för åtta mål och totalt 16 poäng på 15 matcher.

— Jag tycker ändå att jag har gjort det bra och har utvecklats mycket nu också. Nu har jag tillexempel fått vara mycket mer i anfallszonen. Jag är annars en defensiv spelare, så nu får jag träna lite mer på det offensiva. Det har jag fått utdelning för och gjort lite mål.

— Det har absolut gått bra och jag är nöjd med insatsen jag gjort än så länge.

Är det en transportsträcka för Leksand till kvalet eller…?

— Målet är såklart att komma dit, men vi tar det match för match. Vi försöker inte se för långt fram utan tar nästa match som kommer och tar det sedan därifrån.

Molly Eljas och Leksand drömmer om SDHL. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Känns det som att Leksand gör en genuin satsning på att ta sig tillbaka till SDHL?

— Det är en svår fråga och jag hör inte så mycket vad styrelsen säger, tycker och tänker.

— Vi får ändå förutsättningarna vi behöver för att det spela mer professionellt och vara ett bra lag. Då tänker jag att vi inte hade fått dom resurserna om dom inte velat att vi skulle komma tillbaka utan då i stället dragit ner på allt mer.

— Klart att det antagligen inte är samma typ av resurser den här säsongen som den förra, men det är såklart också för att det är i en annan liga. Vi har i alla fall resurserna för att spela en bra hockey och ha ett bra lag.

Vad talar för att Leksand spelar i SDHL nästa säsong?

— Klart att det finns stora chanser till det om vi fortsätter spela det spel vi gör. Om vi gör det vi ska, fortsätter peppa varandra och gör jobbet varje dag vi är här. Att alla ger 100 procent och gör det vi har sagt att vi ska göra, då ser jag inte varför vi inte skulle kunna gå hela vägen, avslutar Molly Eljas.

Fotnot: Från Björbo IF kommer bland andra även Olle Liss, Fredrik Händemark, Jens Hellgren, Markus Persson, Herman Hultgren, Martin Grönberg och Emil Skoglund.

Source: Molly Eljas @ Elite Prospects