Hånet blev tändvätska för MoDo: ”Vi sa det”

Fyrverkeri och hån via låtval. AIK och dess fans gjorde sitt inför match sex. Men MoDo och Milton Gästrin använde det bara som tändvätska.

– Det är lite synd att det blir sådana grejer, men vi sa det ”nu trycker vi på ännu mer”, berättar JVM-spelaren för hockeysverige.se efter avancemanget.

Milton Gästrin stördes inte av något av AIK:s drag. Foto: Simon Eld och hockeysverige.se.

HOVET (HOCKEYSVERIGE.SE)

Movie star, movie star

You think you are a movie

Movie star, movie star

You think you are a movie star

När MoDo-spelarna åkte ut på Hovets is under torsdagen var det ovanstående ord som dundrade ut i högtalarna. Detta då både August Berg och Oscar Pettersson åkt på böter för förstärkningar i det femte kvartsfinalmötet. ”Filmare, filmare, filmare” tog AIK-klacken vid, och plötsligt spred sig rök från pyroteknik i arenan.

Men när matchen sedan kom igång var det MoDo som kom ut starkast – trots hånet.

Både 1–0 och 2–0 trillade in under första 20, och därefter säkrades den där sista segern som laget från Ö-vik behövde. Semifinalen var säkrad, bekvämt i sjätte mötet (5–0), och nästan enligt plan över serien.

– Det var skönt. Det har varit en tajt matchserie. Vissa matcher som vi vann i Ö-vik i början kanske vi inte var lika värda att vinna, sen har de vunnit någon där vi fört spelet. Skönt att vi kunde avgöra i dag, säger JVM-hjälten Milton Gästrin till hockeysverige.se efter 5–0-segern.

– Det måste man ge Gnaget-supportrar, de är riktigt bra. Men vi har också bra supportrar. Match tre här, tror jag det var, hade vi otroligt bra med en vägg av rödvita supportrar.

Tänkte du på vad det var för låt som spelades när ni klev ut?

– Nej absolut inte… skrattar Gästrin ironiskt och fortsätter.

– Det är lite tändvätska, det är klart. Det vi gjorde blev kanske inte helt rätt, men när de behandlar det på det sättet så går man lite över gränsen. Man måste förstå också att det är en människa bakom det också. Det är lite synd att det blir sådana grejer, men vi sa det ”nu trycker vi på ännu mer och avslutar den här matchserien idag”.

Väcktes inte av fyrverkerierna: ”Var helt slut”

Låtvalet inför nedsläpp var dock inte det enda draget AIK kom med till måstematchen. Mitt i natten hade även supportrar sett till att avfyra fyrverkerier utanför MoDo-spelarnas hotell.

– Ska jag vara ärlig så sov jag som en stock inatt. Jag var helt slut efter bussresan, men när jag vaknade upp såg jag på Twitter att de hade smällt på en hel del. Tur att jag kunde sova.

Hur mycket betyder självförtroendet från den här serien för fortsättningen i slutspelet?

– Jättemycket. AIK har spelat riktigt hård och tuff hockey. Jag tror att det är skönt och bra för oss att komma in i det. De har gett oss riktigt bra matcher, och vi har inte fått den där enkla vägen in, utan känt på slutspelshockeyn. Jag tror att det kan vara bra för oss.

